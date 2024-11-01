Łącznik kątowy nebulizatora do aerozoloterapii przy NIV

Używając specjalnych łączników kątowych ze zintegrowanym zamocowaniem nebulizatora Aerogen NIVO, można w trakcie NIV stosować terapię z użyciem nebulizatora bez odłączania obwodów pacjenta. Już nie trzeba borykać się z dołączanymi elementami dodatkowymi nebulizatora. Łączniki kątowe można pozostawić podłączone, gdy nie są używane, można je też łatwo odłączyć po zakończeniu terapii.