Maska AF531 zapewnia komfort pacjenta i upraszcza stosowanie wentylacji nieinwazyjnej (NIV). Łatwość dopasowania, elastyczność stosowania i kilka unikatowych opcji terapeutycznych sprawia, że maska AF531 jest idealna dla pacjentów i lekarzy.
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Szerokie, wygodne pasy uprzęży mają łatwe w użyciu, zatrzaskowe klipsy boczne. Ułatwia to zdejmowanie i ponowne zakładanie maski po wstępnym dopasowaniu. Uprząż CapStrap sprawia, że wstępne dopasowanie jest szybkie i łatwe, a ponadto umożliwia zdejmowanie maski do góry. Dzięki temu rutynowa opieka nad pacjentami jest łatwa, a maska jest pewnie i wygodnie dopasowana.
Szerokie, wygodne pasy uprzęży mają łatwe w użyciu, zatrzaskowe klipsy boczne. Ułatwia to zdejmowanie i ponowne zakładanie maski po wstępnym dopasowaniu. Uprząż CapStrap sprawia, że wstępne dopasowanie jest szybkie i łatwe, a ponadto umożliwia zdejmowanie maski do góry. Dzięki temu rutynowa opieka nad pacjentami jest łatwa, a maska jest pewnie i wygodnie dopasowana.
Szerokie, wygodne pasy uprzęży mają łatwe w użyciu, zatrzaskowe klipsy boczne. Ułatwia to zdejmowanie i ponowne zakładanie maski po wstępnym dopasowaniu. Uprząż CapStrap sprawia, że wstępne dopasowanie jest szybkie i łatwe, a ponadto umożliwia zdejmowanie maski do góry. Dzięki temu rutynowa opieka nad pacjentami jest łatwa, a maska jest pewnie i wygodnie dopasowana.
Maskę AF531 można wyposażyć w różne łączniki kątowe o specjalnej konstrukcji, czemu służy wbudowane przyłącze. Firma Philips Respironics oferuje łączniki kątowe do różnych respiratorów, z zaworem wdechowym i bez niego, oraz dwa typy łączników specjalnych. Dzięki temu można zapewnić pacjentom niezbędną terapię bez potrzeby zmiany maski.
Szeroka gama łączników kątowych sprzyja leczeniu
Maskę AF531 można wyposażyć w różne łączniki kątowe o specjalnej konstrukcji, czemu służy wbudowane przyłącze. Firma Philips Respironics oferuje łączniki kątowe do różnych respiratorów, z zaworem wdechowym i bez niego, oraz dwa typy łączników specjalnych. Dzięki temu można zapewnić pacjentom niezbędną terapię bez potrzeby zmiany maski.
Szeroka gama łączników kątowych sprzyja leczeniu
Maskę AF531 można wyposażyć w różne łączniki kątowe o specjalnej konstrukcji, czemu służy wbudowane przyłącze. Firma Philips Respironics oferuje łączniki kątowe do różnych respiratorów, z zaworem wdechowym i bez niego, oraz dwa typy łączników specjalnych. Dzięki temu można zapewnić pacjentom niezbędną terapię bez potrzeby zmiany maski.
Uchwyt maski CleanClip || Łatwa obsługa
Uchwyt maski CleanClip pomaga uniknąć zakażeń krzyżowych
Dostarczana wraz z maską osłona CleanClip może pełnić rolę uchwytu maski AF531. Dostępne jest mocowanie szynowe do użytku z respiratorami V60, V680 i Trilogy. Uchwyt maski umożliwia jej bezpieczne i wygodne przechowywanie, bez potrzeby jej umieszczania na respiratorze czy posłaniu. W ten sposób uchwyt CleanClip pomaga ograniczyć zakażenia krzyżowe.
Uchwyt maski CleanClip pomaga uniknąć zakażeń krzyżowych
Dostarczana wraz z maską osłona CleanClip może pełnić rolę uchwytu maski AF531. Dostępne jest mocowanie szynowe do użytku z respiratorami V60, V680 i Trilogy. Uchwyt maski umożliwia jej bezpieczne i wygodne przechowywanie, bez potrzeby jej umieszczania na respiratorze czy posłaniu. W ten sposób uchwyt CleanClip pomaga ograniczyć zakażenia krzyżowe.
Uchwyt maski CleanClip pomaga uniknąć zakażeń krzyżowych
Dostarczana wraz z maską osłona CleanClip może pełnić rolę uchwytu maski AF531. Dostępne jest mocowanie szynowe do użytku z respiratorami V60, V680 i Trilogy. Uchwyt maski umożliwia jej bezpieczne i wygodne przechowywanie, bez potrzeby jej umieszczania na respiratorze czy posłaniu. W ten sposób uchwyt CleanClip pomaga ograniczyć zakażenia krzyżowe.
Łącznik kątowy podłączany do rur respiratora jest obrotowy. Zapobiega to ciągnięciu maski przez rury, dzięki czemu maska jest wygodniejsza w noszeniu.
Łącznik kątowy do bronchoskopii || Elastyczne opcje terapeutyczne
Łącznik kątowy do bronchoskopii ogranicza przerwy w wentylacji
Łącznik kątowy Respironics do bronchoskopii umożliwia lekarzom wykonywanie procedur bronchoskopii bez konieczności wstrzymywania wentylacji nieinwazyjnej. Łącznik kątowy jest przeznaczony do jednorazowego użytku, jednak przed użyciem można go jeden raz wysterylizować w autoklawie w celu zapewnienia sterylności procedury.
Łącznik kątowy do bronchoskopii ogranicza przerwy w wentylacji
Łącznik kątowy Respironics do bronchoskopii umożliwia lekarzom wykonywanie procedur bronchoskopii bez konieczności wstrzymywania wentylacji nieinwazyjnej. Łącznik kątowy jest przeznaczony do jednorazowego użytku, jednak przed użyciem można go jeden raz wysterylizować w autoklawie w celu zapewnienia sterylności procedury.
Łącznik kątowy do bronchoskopii ogranicza przerwy w wentylacji
Łącznik kątowy Respironics do bronchoskopii umożliwia lekarzom wykonywanie procedur bronchoskopii bez konieczności wstrzymywania wentylacji nieinwazyjnej. Łącznik kątowy jest przeznaczony do jednorazowego użytku, jednak przed użyciem można go jeden raz wysterylizować w autoklawie w celu zapewnienia sterylności procedury.
Skromniejsze opakowanie || Łatwa obsługa
Mniej opakowań szbki dostęp,mniej odpadów
Do pakowania masek AF531 używamy teraz mniej tworzyw sztucznych niż w przypadku masek poprzednich generacji. Stosujemy również surowce wtórne w celu zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne. Dziurkowane opakowanie umożliwia niezależny dostęp do szablonu rozmiarów i samej maski. Dzięki temu, iż maski znajdują się w osłonkach, zachowują czystość nawet po próbnym założeniu, a szablon ułatwia dobranie rozmiaru.
Mniej opakowań szbki dostęp,mniej odpadów
Do pakowania masek AF531 używamy teraz mniej tworzyw sztucznych niż w przypadku masek poprzednich generacji. Stosujemy również surowce wtórne w celu zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne. Dziurkowane opakowanie umożliwia niezależny dostęp do szablonu rozmiarów i samej maski. Dzięki temu, iż maski znajdują się w osłonkach, zachowują czystość nawet po próbnym założeniu, a szablon ułatwia dobranie rozmiaru.
Mniej opakowań szbki dostęp,mniej odpadów
Do pakowania masek AF531 używamy teraz mniej tworzyw sztucznych niż w przypadku masek poprzednich generacji. Stosujemy również surowce wtórne w celu zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne. Dziurkowane opakowanie umożliwia niezależny dostęp do szablonu rozmiarów i samej maski. Dzięki temu, iż maski znajdują się w osłonkach, zachowują czystość nawet po próbnym założeniu, a szablon ułatwia dobranie rozmiaru.
Łącznik kątowy do nebulizatora || Elastyczne opcje terapeutyczne
Łącznik kątowy nebulizatora do aerozoloterapii przy NIV
Używając specjalnych łączników kątowych ze zintegrowanym zamocowaniem nebulizatora Aerogen NIVO, można w trakcie NIV stosować terapię z użyciem nebulizatora bez odłączania obwodów pacjenta. Już nie trzeba borykać się z dołączanymi elementami dodatkowymi nebulizatora. Łączniki kątowe można pozostawić podłączone, gdy nie są używane, można je też łatwo odłączyć po zakończeniu terapii.
Łącznik kątowy nebulizatora do aerozoloterapii przy NIV
Używając specjalnych łączników kątowych ze zintegrowanym zamocowaniem nebulizatora Aerogen NIVO, można w trakcie NIV stosować terapię z użyciem nebulizatora bez odłączania obwodów pacjenta. Już nie trzeba borykać się z dołączanymi elementami dodatkowymi nebulizatora. Łączniki kątowe można pozostawić podłączone, gdy nie są używane, można je też łatwo odłączyć po zakończeniu terapii.
Łącznik kątowy nebulizatora do aerozoloterapii przy NIV
Używając specjalnych łączników kątowych ze zintegrowanym zamocowaniem nebulizatora Aerogen NIVO, można w trakcie NIV stosować terapię z użyciem nebulizatora bez odłączania obwodów pacjenta. Już nie trzeba borykać się z dołączanymi elementami dodatkowymi nebulizatora. Łączniki kątowe można pozostawić podłączone, gdy nie są używane, można je też łatwo odłączyć po zakończeniu terapii.
Nebulizator Aerogen NIVO || Elastyczne opcje terapeutyczne
Nebulizator Aerogen NIVO do optymalnej terapię aerozolem
Nebulizator podłącza się do łącznika kątowego nebulizatora, co umożliwia bezpośrednie podawanie aerozolu podczas wentylacji nieinwazyjnej. Zastosowana w nebulizatorze Aerogen NIVO technologia wibrującej siatki zapewnia optymalną wielkość drobin do leczenia aerozolem: 3,4 µm. Umożliwia to podawanie leku w pozycji wyprostowanej i półleżącej w celu ułatwienia oddychania pacjentom.
Nebulizator Aerogen NIVO do optymalnej terapię aerozolem
Nebulizator podłącza się do łącznika kątowego nebulizatora, co umożliwia bezpośrednie podawanie aerozolu podczas wentylacji nieinwazyjnej. Zastosowana w nebulizatorze Aerogen NIVO technologia wibrującej siatki zapewnia optymalną wielkość drobin do leczenia aerozolem: 3,4 µm. Umożliwia to podawanie leku w pozycji wyprostowanej i półleżącej w celu ułatwienia oddychania pacjentom.
Nebulizator Aerogen NIVO do optymalnej terapię aerozolem
Nebulizator podłącza się do łącznika kątowego nebulizatora, co umożliwia bezpośrednie podawanie aerozolu podczas wentylacji nieinwazyjnej. Zastosowana w nebulizatorze Aerogen NIVO technologia wibrującej siatki zapewnia optymalną wielkość drobin do leczenia aerozolem: 3,4 µm. Umożliwia to podawanie leku w pozycji wyprostowanej i półleżącej w celu ułatwienia oddychania pacjentom.
Szerokie, wygodne pasy uprzęży mają łatwe w użyciu, zatrzaskowe klipsy boczne. Ułatwia to zdejmowanie i ponowne zakładanie maski po wstępnym dopasowaniu. Uprząż CapStrap sprawia, że wstępne dopasowanie jest szybkie i łatwe, a ponadto umożliwia zdejmowanie maski do góry. Dzięki temu rutynowa opieka nad pacjentami jest łatwa, a maska jest pewnie i wygodnie dopasowana.
Szerokie, wygodne pasy uprzęży mają łatwe w użyciu, zatrzaskowe klipsy boczne. Ułatwia to zdejmowanie i ponowne zakładanie maski po wstępnym dopasowaniu. Uprząż CapStrap sprawia, że wstępne dopasowanie jest szybkie i łatwe, a ponadto umożliwia zdejmowanie maski do góry. Dzięki temu rutynowa opieka nad pacjentami jest łatwa, a maska jest pewnie i wygodnie dopasowana.
Szerokie, wygodne pasy uprzęży mają łatwe w użyciu, zatrzaskowe klipsy boczne. Ułatwia to zdejmowanie i ponowne zakładanie maski po wstępnym dopasowaniu. Uprząż CapStrap sprawia, że wstępne dopasowanie jest szybkie i łatwe, a ponadto umożliwia zdejmowanie maski do góry. Dzięki temu rutynowa opieka nad pacjentami jest łatwa, a maska jest pewnie i wygodnie dopasowana.
Maskę AF531 można wyposażyć w różne łączniki kątowe o specjalnej konstrukcji, czemu służy wbudowane przyłącze. Firma Philips Respironics oferuje łączniki kątowe do różnych respiratorów, z zaworem wdechowym i bez niego, oraz dwa typy łączników specjalnych. Dzięki temu można zapewnić pacjentom niezbędną terapię bez potrzeby zmiany maski.
Szeroka gama łączników kątowych sprzyja leczeniu
Maskę AF531 można wyposażyć w różne łączniki kątowe o specjalnej konstrukcji, czemu służy wbudowane przyłącze. Firma Philips Respironics oferuje łączniki kątowe do różnych respiratorów, z zaworem wdechowym i bez niego, oraz dwa typy łączników specjalnych. Dzięki temu można zapewnić pacjentom niezbędną terapię bez potrzeby zmiany maski.
Szeroka gama łączników kątowych sprzyja leczeniu
Maskę AF531 można wyposażyć w różne łączniki kątowe o specjalnej konstrukcji, czemu służy wbudowane przyłącze. Firma Philips Respironics oferuje łączniki kątowe do różnych respiratorów, z zaworem wdechowym i bez niego, oraz dwa typy łączników specjalnych. Dzięki temu można zapewnić pacjentom niezbędną terapię bez potrzeby zmiany maski.
Uchwyt maski CleanClip || Łatwa obsługa
Uchwyt maski CleanClip pomaga uniknąć zakażeń krzyżowych
Dostarczana wraz z maską osłona CleanClip może pełnić rolę uchwytu maski AF531. Dostępne jest mocowanie szynowe do użytku z respiratorami V60, V680 i Trilogy. Uchwyt maski umożliwia jej bezpieczne i wygodne przechowywanie, bez potrzeby jej umieszczania na respiratorze czy posłaniu. W ten sposób uchwyt CleanClip pomaga ograniczyć zakażenia krzyżowe.
Uchwyt maski CleanClip pomaga uniknąć zakażeń krzyżowych
Dostarczana wraz z maską osłona CleanClip może pełnić rolę uchwytu maski AF531. Dostępne jest mocowanie szynowe do użytku z respiratorami V60, V680 i Trilogy. Uchwyt maski umożliwia jej bezpieczne i wygodne przechowywanie, bez potrzeby jej umieszczania na respiratorze czy posłaniu. W ten sposób uchwyt CleanClip pomaga ograniczyć zakażenia krzyżowe.
Uchwyt maski CleanClip pomaga uniknąć zakażeń krzyżowych
Dostarczana wraz z maską osłona CleanClip może pełnić rolę uchwytu maski AF531. Dostępne jest mocowanie szynowe do użytku z respiratorami V60, V680 i Trilogy. Uchwyt maski umożliwia jej bezpieczne i wygodne przechowywanie, bez potrzeby jej umieszczania na respiratorze czy posłaniu. W ten sposób uchwyt CleanClip pomaga ograniczyć zakażenia krzyżowe.
Łącznik kątowy podłączany do rur respiratora jest obrotowy. Zapobiega to ciągnięciu maski przez rury, dzięki czemu maska jest wygodniejsza w noszeniu.
Łącznik kątowy do bronchoskopii || Elastyczne opcje terapeutyczne
Łącznik kątowy do bronchoskopii ogranicza przerwy w wentylacji
Łącznik kątowy Respironics do bronchoskopii umożliwia lekarzom wykonywanie procedur bronchoskopii bez konieczności wstrzymywania wentylacji nieinwazyjnej. Łącznik kątowy jest przeznaczony do jednorazowego użytku, jednak przed użyciem można go jeden raz wysterylizować w autoklawie w celu zapewnienia sterylności procedury.
Łącznik kątowy do bronchoskopii ogranicza przerwy w wentylacji
Łącznik kątowy Respironics do bronchoskopii umożliwia lekarzom wykonywanie procedur bronchoskopii bez konieczności wstrzymywania wentylacji nieinwazyjnej. Łącznik kątowy jest przeznaczony do jednorazowego użytku, jednak przed użyciem można go jeden raz wysterylizować w autoklawie w celu zapewnienia sterylności procedury.
Łącznik kątowy do bronchoskopii ogranicza przerwy w wentylacji
Łącznik kątowy Respironics do bronchoskopii umożliwia lekarzom wykonywanie procedur bronchoskopii bez konieczności wstrzymywania wentylacji nieinwazyjnej. Łącznik kątowy jest przeznaczony do jednorazowego użytku, jednak przed użyciem można go jeden raz wysterylizować w autoklawie w celu zapewnienia sterylności procedury.
Skromniejsze opakowanie || Łatwa obsługa
Mniej opakowań szbki dostęp,mniej odpadów
Do pakowania masek AF531 używamy teraz mniej tworzyw sztucznych niż w przypadku masek poprzednich generacji. Stosujemy również surowce wtórne w celu zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne. Dziurkowane opakowanie umożliwia niezależny dostęp do szablonu rozmiarów i samej maski. Dzięki temu, iż maski znajdują się w osłonkach, zachowują czystość nawet po próbnym założeniu, a szablon ułatwia dobranie rozmiaru.
Mniej opakowań szbki dostęp,mniej odpadów
Do pakowania masek AF531 używamy teraz mniej tworzyw sztucznych niż w przypadku masek poprzednich generacji. Stosujemy również surowce wtórne w celu zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne. Dziurkowane opakowanie umożliwia niezależny dostęp do szablonu rozmiarów i samej maski. Dzięki temu, iż maski znajdują się w osłonkach, zachowują czystość nawet po próbnym założeniu, a szablon ułatwia dobranie rozmiaru.
Mniej opakowań szbki dostęp,mniej odpadów
Do pakowania masek AF531 używamy teraz mniej tworzyw sztucznych niż w przypadku masek poprzednich generacji. Stosujemy również surowce wtórne w celu zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne. Dziurkowane opakowanie umożliwia niezależny dostęp do szablonu rozmiarów i samej maski. Dzięki temu, iż maski znajdują się w osłonkach, zachowują czystość nawet po próbnym założeniu, a szablon ułatwia dobranie rozmiaru.
Łącznik kątowy do nebulizatora || Elastyczne opcje terapeutyczne
Łącznik kątowy nebulizatora do aerozoloterapii przy NIV
Używając specjalnych łączników kątowych ze zintegrowanym zamocowaniem nebulizatora Aerogen NIVO, można w trakcie NIV stosować terapię z użyciem nebulizatora bez odłączania obwodów pacjenta. Już nie trzeba borykać się z dołączanymi elementami dodatkowymi nebulizatora. Łączniki kątowe można pozostawić podłączone, gdy nie są używane, można je też łatwo odłączyć po zakończeniu terapii.
Łącznik kątowy nebulizatora do aerozoloterapii przy NIV
Używając specjalnych łączników kątowych ze zintegrowanym zamocowaniem nebulizatora Aerogen NIVO, można w trakcie NIV stosować terapię z użyciem nebulizatora bez odłączania obwodów pacjenta. Już nie trzeba borykać się z dołączanymi elementami dodatkowymi nebulizatora. Łączniki kątowe można pozostawić podłączone, gdy nie są używane, można je też łatwo odłączyć po zakończeniu terapii.
Łącznik kątowy nebulizatora do aerozoloterapii przy NIV
Używając specjalnych łączników kątowych ze zintegrowanym zamocowaniem nebulizatora Aerogen NIVO, można w trakcie NIV stosować terapię z użyciem nebulizatora bez odłączania obwodów pacjenta. Już nie trzeba borykać się z dołączanymi elementami dodatkowymi nebulizatora. Łączniki kątowe można pozostawić podłączone, gdy nie są używane, można je też łatwo odłączyć po zakończeniu terapii.
Nebulizator Aerogen NIVO || Elastyczne opcje terapeutyczne
Nebulizator Aerogen NIVO do optymalnej terapię aerozolem
Nebulizator podłącza się do łącznika kątowego nebulizatora, co umożliwia bezpośrednie podawanie aerozolu podczas wentylacji nieinwazyjnej. Zastosowana w nebulizatorze Aerogen NIVO technologia wibrującej siatki zapewnia optymalną wielkość drobin do leczenia aerozolem: 3,4 µm. Umożliwia to podawanie leku w pozycji wyprostowanej i półleżącej w celu ułatwienia oddychania pacjentom.
Nebulizator Aerogen NIVO do optymalnej terapię aerozolem
Nebulizator podłącza się do łącznika kątowego nebulizatora, co umożliwia bezpośrednie podawanie aerozolu podczas wentylacji nieinwazyjnej. Zastosowana w nebulizatorze Aerogen NIVO technologia wibrującej siatki zapewnia optymalną wielkość drobin do leczenia aerozolem: 3,4 µm. Umożliwia to podawanie leku w pozycji wyprostowanej i półleżącej w celu ułatwienia oddychania pacjentom.
Nebulizator Aerogen NIVO do optymalnej terapię aerozolem
Nebulizator podłącza się do łącznika kątowego nebulizatora, co umożliwia bezpośrednie podawanie aerozolu podczas wentylacji nieinwazyjnej. Zastosowana w nebulizatorze Aerogen NIVO technologia wibrującej siatki zapewnia optymalną wielkość drobin do leczenia aerozolem: 3,4 µm. Umożliwia to podawanie leku w pozycji wyprostowanej i półleżącej w celu ułatwienia oddychania pacjentom.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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