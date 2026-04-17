Możliwość dowolnego definiowania zdarzeń pozwala dostosować działanie aplikacji do wymagań kliniczny

„Zdarzenia” — elektroniczne rekordy określonych epizodów występujących u pacjenta — można tworzyć ręcznie lub automatycznie podczas wstępnie zdefiniowanych sytuacji klinicznych. Użytkownicy określają parametry zdarzenia oraz pomiary, które mają być rejestrowane. W bazie danych zdarzeń przechowywane są dane fizjologiczne wraz z nazwiskiem pacjenta, numerem łóżka i godziną. Na przykład lekarz może ręcznie wyzwolić zdarzenie przed pomiarem ciśnienia zaklinowania i po nim. Automatyczną rejestrację zdarzeń może wyzwolić określony alarm, np. bezdechu, lub przekroczenie ustalonych wartości progowych określonych parametrów życiowych, takich jak częstość akcji serca.