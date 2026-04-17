Personel medyczny korzystający z monitorów pacjenta IntelliVue firmy Philips może mieć pewność, że otrzymuje potrzebne dane na czas. Możemy też zapewnić, że przesyłanie tych danych odbywa się na zasadach określonych przez szpital.
Możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury IT i strategii połączeń sieciowych
Zaspokojenie potrzeb pojedynczego oddziału lub całego szpitala
Wybór sieci
Funkcje
Możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury IT i strategii połączeń sieciowych
Firma Philips posiada doświadczenie w projektowaniu i instalowaniu sieci klinicznych zapewniających szybkie przesyłanie danych pacjentów do wielu lokalizacji z wykorzystaniem istniejącej w placówce infrastruktury IT oraz strategii sieciowych
Wybór sieci
Firma Philips oferuje szereg konfiguracji i opcji sieciowych przeznaczonych dla systemów monitorowania pacjentów IntelliVue, które doskonale komponują się ze strategiami sieciowymi szpitala.
Zaspokojenie potrzeb pojedynczego oddziału lub całego szpitala
Monitory pacjenta IntelliVue mogą pracować w sieci szpitalnej z wykorzystaniem wirtualnych sieci lokalnych (vLAN) oraz najlepszych praktyk w zakresie sieci informatycznych.