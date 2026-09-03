Zastrzeżenie

Dostępność technologii SmartIQ na lokalnym rynku można sprawdzić u lokalnego przedstawiciela firmy Philips.

1. Technologia została opracowana z myślą o poprawie jakości obrazów, a uzyskane w tym zakresie rezultaty oceniono w ramach badania wykonalności wyrobu badanego w porównaniu z technologią ClarityIQ.

2. Możliwości w zakresie obniżania dawki promieniowania oferowane przez technologię SmartIQ są obecnie oceniane w badaniu RADIQAL. Wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne RADIQAL ma na celu ocenę wpływu stosowania technologii SmartIQ na dawkę promieniowania w porównaniu z obecnie stosowanym rozwiązaniem ClarityIQ przy zachowaniu tych samych parametrów obrazowania śródzabiegowego. Informacje szczegółowe na temat badania RADIQAL są dostępne w witrynie internetowej clinicaltrials.gov pod adresem: https://clinicaltrials.gov/study/NCT06944509.

3. W porównaniu z niskim ustawieniem funkcji ClarityIQ w systemach Azurion sekwencje filmowe lewej tętnicy wieńcowej o częstotliwości 15 kl./s pozyskane przy bardzo niskiej dawce promieniowania z wykorzystaniem technologii SmartIQ wskazują na obniżenie referencyjnej kermy w powietrzu średnio o 58% w przypadku aparatu Azurion M12 i o 62% w przypadku aparatu Azurion M20 przy wszystkich rozmiarach pola określonych w instrukcji obsługi.

4. Technologia SmartIQ zapewnia możliwość zastosowania środków cieniujących o mniejszej gęstości