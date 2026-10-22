Radiologia

W obliczu niedoborów kadrowych i rosnącego zapotrzebowania, radiologia potrzebuje super szybkich, intuicyjnych badań, które gwarantują prawidłową diagnozę już przy pierwszym podejściu. W pełni zautomatyzowana, skoncentrowana na pacjencie i personelu praca, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, wspiera pewność kliniczną od samego początku i pozwalają poświęcić więcej czasu na opiekę. Połączenie systemów i oprogramowania w kompleksowe, interoperacyjne i zrównoważone rozwiązania pozwalają na przejście do nowoczesnej radiologii .Zobacz poniżej polecane produkty, innowacje i inspiracje.