Firma Philips może również współpracować z osobami trzecimi, które przetwarzają dane osobowe użytkownika do własnych celów. Jeśli firma Philips udostępni dane osobowe osobom trzecim, które wykorzystują dane osobowe użytkownika do własnych celów, firma Philips powiadomi użytkownika lub uzyska jego zgodę zgodnie z obowiązującym prawem, zanim udostępni jego dane osobowe. W takim wypadku prosimy uważnie zapoznać z oświadczeniami o prywatności osób trzecich, które zawierają informacje o stosowanych praktykach prywatności, w tym w zakresie tego, jakiego rodzaju dane osobowe takie strony trzecie gromadzą oraz jak będą je wykorzystywać, przetwarzać i chronić.



Firma Philips może sprzedać całość lub część swojego przedsiębiorstwa na rzecz innej firmy. Takie przeniesienie własności może obejmować również przeniesienie na nabywcę danych osobowych bezpośrednio związanych z taką częścią przedsiębiorstwa. Firma Philips może wedle swojego uznania przenieść wszystkie swoje prawa i obowiązki na podstawie Oświadczenia o prywatności na rzecz któregokolwiek ze swoich podmiotów powiązanych, w tym w związku z fuzją, przejęciem, restrukturyzacją, sprzedażą aktywów lub z mocy prawa bądź z jakiegokolwiek innego tytułu, i może przekazywać dane osobowe użytkownika do każdego ze swoich podmiotów powiązanych, następców prawnych lub do nowego właściciela.



Amazon Alexa

W niektórych krajach wspieramy usługę oczyszczacza powietrza firmy Philips. Jeśli użytkownik włączy tę usługę, będzie mieć możliwość kontrolowania swoich Urządzeń za pośrednictwem usługi Amazon Alexa. Po włączeniu usługi Amazon Alexa firma Amazon zapewni użytkownikowi dostęp do własnych usług. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Warunkami i Oświadczeniem o prywatności usługi Amazon Alexa.





Tmall Genie

W Chinach obsługujemy usługę oczyszczacza powietrza firmy Philips w aplikacji urządzenia Tmall Genie. Jeśli użytkownik włączy tę usługę, będzie mieć możliwość sterowania Urządzeniem za pośrednictwem urządzenia Tmall Genie. W takim przypadku urządzenie Tmall Genie zapewni użytkownikowi własne usługi. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Warunkami i Oświadczeniem o prywatności dotyczącymi urządzenia Tmall Genie.



Przekazywanie informacji do innych krajów

Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w jakim posiadamy swoje jednostki lub w którym mamy usługodawców, i poprzez użycie Usług użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie (jeśli będzie mieć miejsce) informacji do krajów innych niż kraj zamieszkania użytkownika, w którym to kraju mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju użytkownika. W niektórzy przypadkach sądy, organy ścigania, urzędy nadzoru lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika.

Jeśli użytkownik przebywa w EOG, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do naszych podmiotów powiązanych lub naszych usługodawców w krajach poza EOG, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełną listę tych krajów można zobaczyć tutaj http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). W przypadku przekazów z EOG do krajów nieuznanych przez Komisję Europejską, takich jak Stany Zjednoczone, stosujemy odpowiednie narzędzia, takie jak nasze wiążące reguły korporacyjne w zakresie danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych i/lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Użytkownik może otrzymać kopię tych środków, klikając powyższe łącze lub kontaktując się z nami pod adresem: [email protected].