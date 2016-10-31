Pozostała zawartość opakowania
- Skrócona instrukcja obsługi
- Podstawa na biurko
- Przewód USB
- Zasilacz sieciowy DC
- Przewód HDMI
- Zasilacz
- Stopa silikonowa
10BDL3051T/00
Imponujące wrażenie
Od reklamy sklepowej po wskazywanie drogi — ten inteligentny monitor wielodotykowy zapewniający niezwykle wyraźny obraz sprawdzi się idealnie tam, gdzie przestrzeń jest na wagę złota. To wszechstronne, uniwersalne rozwiązanie umożliwia zdalne sterowanie zawartością w prosty sposób. Technologia Power over Ethernet daje duże możliwości aranżacji.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Monitor wielodotykowy
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recurring payment
Przejmij kontrolę nad treściami dzięki CMND & Create. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia publikowanie własnych treści — niezależnie od tego, czy jest to specjalne menu czy informacja firmowa. Wstępnie załadowane szablony i zintegrowane widżety zapewniają, że zdjęcia, tekst i filmy będą gotowe w ciągu kilku chwil.
Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.
Steruj monitorem za pośrednictwem połączenia internetowego. Profesjonalne monitory Philips z systemem Android zostały zoptymalizowane pod kątem aplikacji natywnych dla systemu Android. Można też instalować aplikacje internetowe bezpośrednio na monitorze. Nowy system operacyjny Android OS zapewnia bezpieczeństwo oprogramowania i jego zgodność z najnowszymi specyfikacjami przez dłuższy czas.
Wbudowana kamera i głośniki czynią ten mały ekran dotykowy prawdziwie uniwersalnym, inteligentnym rozwiązaniem. Użyj go do pomiarów oglądalności w handlu detalicznym, analizy liczby klientów i nie tylko. Wykorzystaj moc aplikacji Android opartych na sztucznej inteligencji do wyświetlania treści dostosowanych do odbiorcy. Możesz też po prostu użyć ekranu do prowadzenia wideokonferencji.
Profesjonalny monitor Philips można zainstalować niemal w każdym miejscu. Technologia PoE+ umożliwia zasilanie i dostarczanie danych do monitora za pośrednictwem jednego przewodu Ethernet. Nie musisz więc podłączać monitora do zasilania, jednak możesz to zrobić, jeśli chcesz — do zestawu jest dołączony zasilacz sieciowy.
Zapisuj i odtwarzaj treści bez stałego odtwarzacza zewnętrznego. Profesjonalny monitor Philips jest wyposażony w pamięć wewnętrzną, która umożliwia przesyłanie multimediów do monitora w celu natychmiastowego odtwarzania. Pamięć wewnętrzna pełni również funkcję pamięci podręcznej do przesyłania strumieniowego online.
Szybko zainstaluj i włącz dowolną aplikację — nawet gdy jesteś poza siedzibą firmy i pracujesz zdalnie. CMND & Deploy umożliwia dodawanie i aktualizowanie własnych aplikacji oraz aplikacji ze sklepu Philips Professional Display App Store. Wystarczy zeskanować kod QR, zalogować się do sklepu i kliknąć aplikację, którą chcesz zainstalować. Aplikacja zostanie automatycznie pobrana i uruchomiona.
Obraz/wyświetlacz
Łączność WiFi
Udogodnienia
Dźwięk
Moc
Wymiary
Warunki eksploatacji
Zastosowania multimedialne
Akcesoria
Różne
Interaktywność
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