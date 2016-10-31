Wyszukiwane terminy

  • Imponujące wrażenie Imponujące wrażenie Imponujące wrażenie

    Signage Solutions Monitor wielodotykowy

    10BDL3051T/00

    Ogólna ocena / 5
    • ocena oceny ocen Oceny

    Imponujące wrażenie

    Od reklamy sklepowej po wskazywanie drogi — ten inteligentny monitor wielodotykowy zapewniający niezwykle wyraźny obraz sprawdzi się idealnie tam, gdzie przestrzeń jest na wagę złota. To wszechstronne, uniwersalne rozwiązanie umożliwia zdalne sterowanie zawartością w prosty sposób. Technologia Power over Ethernet daje duże możliwości aranżacji.

    Zobacz wszystkie korzyści

    Podobne produkty

    Zobacz wszystkie produkty Seria monitorów wielodotykowych

    Wybierz zestaw i zaoszczędź Wybierz zestaw i otrzymaj 1 produkt za darmo

    Wszystkie produkty, jakich potrzebujesz w jednym zakupie

    Cena zestawu

    Pomiń

    Wybierz jedną z poniższych opcji: Wybierz jeden z poniższych produktów:

    Dodaj akcesoria

    Ten produkt
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    Monitor wielodotykowy

    łącznie

    recurring payment

    Imponujące wrażenie

    Niewielki monitor wielodotykowy.

    • 10"
    • Z systemem Android
    • Funkcje wielodotykowe
    CMND & Create: opracuj i uruchom własne treści

    CMND & Create: opracuj i uruchom własne treści

    Przejmij kontrolę nad treściami dzięki CMND & Create. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia publikowanie własnych treści — niezależnie od tego, czy jest to specjalne menu czy informacja firmowa. Wstępnie załadowane szablony i zintegrowane widżety zapewniają, że zdjęcia, tekst i filmy będą gotowe w ciągu kilku chwil.

    Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control

    Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control

    Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.

    Procesor Android SoC: aplikacje natywne i internetowe

    Steruj monitorem za pośrednictwem połączenia internetowego. Profesjonalne monitory Philips z systemem Android zostały zoptymalizowane pod kątem aplikacji natywnych dla systemu Android. Można też instalować aplikacje internetowe bezpośrednio na monitorze. Nowy system operacyjny Android OS zapewnia bezpieczeństwo oprogramowania i jego zgodność z najnowszymi specyfikacjami przez dłuższy czas.

    Wbudowana kamera i głośniki

    Wbudowana kamera i głośniki czynią ten mały ekran dotykowy prawdziwie uniwersalnym, inteligentnym rozwiązaniem. Użyj go do pomiarów oglądalności w handlu detalicznym, analizy liczby klientów i nie tylko. Wykorzystaj moc aplikacji Android opartych na sztucznej inteligencji do wyświetlania treści dostosowanych do odbiorcy. Możesz też po prostu użyć ekranu do prowadzenia wideokonferencji.

    Łatwa instalacja dzięki technologii PoE+

    Profesjonalny monitor Philips można zainstalować niemal w każdym miejscu. Technologia PoE+ umożliwia zasilanie i dostarczanie danych do monitora za pośrednictwem jednego przewodu Ethernet. Nie musisz więc podłączać monitora do zasilania, jednak możesz to zrobić, jeśli chcesz — do zestawu jest dołączony zasilacz sieciowy.

    Pamięć wewnętrzna. Przesyłaj treści i od razu je odtwarzaj.

    Zapisuj i odtwarzaj treści bez stałego odtwarzacza zewnętrznego. Profesjonalny monitor Philips jest wyposażony w pamięć wewnętrzną, która umożliwia przesyłanie multimediów do monitora w celu natychmiastowego odtwarzania. Pamięć wewnętrzna pełni również funkcję pamięci podręcznej do przesyłania strumieniowego online.

    CMND & Deploy: zdalne instalowanie i włączanie aplikacji

    Szybko zainstaluj i włącz dowolną aplikację — nawet gdy jesteś poza siedzibą firmy i pracujesz zdalnie. CMND & Deploy umożliwia dodawanie i aktualizowanie własnych aplikacji oraz aplikacji ze sklepu Philips Professional Display App Store. Wystarczy zeskanować kod QR, zalogować się do sklepu i kliknąć aplikację, którą chcesz zainstalować. Aplikacja zostanie automatycznie pobrana i uruchomiona.

    Specyfikacja techniczna

    • Obraz/wyświetlacz

      Przekątna ekranu (cm)
      25.6  cm
      Przekątna ekranu (cale)
      10.1''  cali
      Format obrazu
      16:10
      Rozdzielczość panelu
      1280 x 800
      Optymalna rozdzielczość
      1280 x 800
      Jasność
      300  cd/m²
      Kolory wyświetlacza
      262 tysiące
      Współczynnik kontrastu (typowy)
      800:1
      Czas reakcji (standardowy)
      30  ms
      Kąt widzenia (poziomy)
      170  stopni
      Kąt widzenia (pionowy)
      170  stopni
      System operacyjny
      Android 4.4.4

    • Łączność WiFi

      Wyjście audio
      Złącze zewnętrznych głośników
      Inne połączenia
      • USB
      • microSD
      Wyjście wideo
      HDMI
      Zdalne sterowanie
      RJ45

    • Udogodnienia

      Orientacja
      • Poziomo (24/7)
      • Pionowo (24/7)
      Funkcje ochrony ekranu
      Przesunięcie pikseli, niska jasność
      Kontrola klawiatury
      • Ukryta
      • Blokowany
      Funkcje energooszczędne
      Smart Power
      Wydajność grafiki
      Zaawansowana kontrola koloru
      Sterowanie przez sieć
      • RJ45
      • Wi-Fi
      Pamięć
      8 GB eMMC

    • Dźwięk

      Wbudowane głośniki
      2 × 2 W

    • Moc

      Zasilanie sieciowe
      DC 12 V +/- 5%, 1.5A, PoE = 24 W
      Pobór mocy (typowy)
      6  W
      Pobór mocy w trybie gotowości
      < 0,5 W

    • Wymiary

      Szerokość urządzenia
      261  mm
      Waga produktu
      0,71  kg
      Wysokość urządzenia
      167,2  mm
      Głębokość urządzenia
      29  mm
      Szerokość urządzenia (w calach)
      10,28  cali
      Wysokość urządzenia (w calach)
      6.58  cali
      Uchwyt ścienny
      75 x 75
      Głębokość urządzenia (w calach)
      1,14  cali
      Szerokość ramki (L/R, T/B)
      19,77 mm (L/R); 13,56 mm (T/B)
      Waga produktu (funty)
      1,57  lb

    • Warunki eksploatacji

      Wysokość
      Od 0 do 3000 m
      Zakres temperatur (eksploatacja)
      Od 5 do 40  °C
      Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
      50 000  godziny
      Wilgotność względna
      Od 20 do 80  %
      Zakres temperatur (przechowywanie)
      Od -20 do 60  °C

    • Zastosowania multimedialne

      Odtwarzanie wideo przez złącze USB
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Akcesoria

      Akcesoria w zestawie
      • Skrócona instrukcja obsługi
      • Podstawa na biurko
      • Przewód USB
      • Zasilacz sieciowy DC
      • Przewód HDMI
      • Zasilacz
      • Stopa silikonowa

    • Różne

      Języki menu ekranowego (OSD)
      • arabski
      • angielski
      • francuski
      • niemiecki
      • włoski
      • japoński
      • polski
      • hiszpański
      • turecki
      • rosyjski
      • chiński uproszczony
      • chiński (tradycyjny)
      • duński
      • holenderski
      • fiński
      • norweski
      • portugalski
      • szwedzki
      Gwarancja
      3-letnia gwarancja
      Certyfikaty
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC, klasa A
      • UL

    • Interaktywność

      Technologia wielodotykowa
      PCT
      Punkty dotykowe
      5 punktów dotyku jednocześnie
      Szkło ochronne
      szkło ochronne hartowane 0,7 mm

    Zawartość opakowania.

    Pozostała zawartość opakowania

    • Skrócona instrukcja obsługi
    • Podstawa na biurko
    • Przewód USB
    • Zasilacz sieciowy DC
    • Przewód HDMI
    • Zasilacz
    • Stopa silikonowa
    Badge-D2C

    Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

    Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

    Sugerowane produkty

    Ostatnio wyświetlone produkty

    Opinie

    Oceń ten produkt jako pierwszy

    O nas

    Sklep online — Pomoc
    Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
    Status zamówienia
    Kontakt

    Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

    Rozumiem

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.