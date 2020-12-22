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    Signage Solutions Wyświetlacz diodowy

    41BDL7224L/00

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    Bez ograniczeń. Bez granic. Seria Philips L-Line 7000 to rozwiązanie informacyjno-reklamowe LED, które zapewnia nieograniczone możliwości w zakresie kształtu i rozmiaru. Bezproblemowe łączenie i wiele rozmiarów umożliwiają wyświetlanie naprawdę wyjątkowych obrazów o dowolnym wymiarze, zapewniając doskonałe rezultaty.

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    Signage Solutions

    Wyświetlacz diodowy

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    Wyświetlacz LED dla każdej formy i każdego kształtu

    • 41''
    • Direct View LED

    Tworzy dowolny kształt, narożnik w kształcie litery L lub krzywiznę

    Panele LED serii L-Line 7000 firmy Philips mają wysokość 25 cm i są dostępne w szerokościach 50 cm, 75 cm i 100 cm. Wyświetlacze te są gotowe do zainstalowania w dowolnym formacie poziomym bez ograniczeń rozmiaru. Dostępne również ze skośnymi narożnikami do tworzenia zakrzywionych konstrukcji zarówno w formatach wypukłych, jak i wklęsłych.

    Aktywne monitorowanie kondycji Philips

    Osiąganie perfekcji poprzez precyzję. Funkcja aktywnego monitorowania kondycji sprawia, że konserwacja jest szybka, prosta i przewidywalna dzięki wyświetlaniu uszkodzonego elementu i jego lokalizacji. Korzystanie z tego oprogramowania, które działa w czasie rzeczywistym zarówno w trybie online, jak i offline, sprawia, że wymiana odpowiedniej części staje się wydajnym procesem. Jest to nieodzowne narzędzie dla właścicieli wyświetlaczy z wieloma lokalizacjami geograficznymi.

    Fabryczna kalibracja

    Każdy panel LED L-Line firmy Philips jest kalibrowany w naszej fabryce w doskonałych warunkach. Oznacza to, że nie ma potrzeby przeprowadzania dalszej kalibracji w miejscu instalacji, co skraca czas instalacji. Dostępne są pliki kalibracji i konfiguracji zapewniające szybką konserwację.

    Dynamiczne łączenie paneli

    Połącz i dopasuj każdy rozmiar paneli LED L-Line 7000 firmy Philips, aby stworzyć jeden wyświetlacz o dowolnym kształcie i wymiarze. Dynamiczne, elastyczne kołki wyrównujące umożliwiają idealne dopasowanie w każdych warunkach, co zapewnia gładką i pozbawioną łączeń powierzchnię wyświetlacza. W celu zwiększenia wygody i wydajności każdy panel LED jest wyposażony w otwory z każdej strony, umożliwiające uniwersalne połączenie przewodowe pomiędzy panelami LED a dowolnym złączem wejścia zewnętrznego. Otwory w górnej i dolnej części panelu diod LED można wysunąć, jeśli dostęp jest możliwy tylko od góry lub od dołu panelu.

    Opcjonalne skośne narożniki umożliwiają tworzenie zakrzywionych wyświetlaczy

    Twórz bezramkowe wyświetlacze o dowolnym kształcie, rozmiarze lub rozdzielczości. Modułowa konstrukcja profesjonalnych paneli LED firmy Philips umożliwia dostosowanie do każdego miejsca. Twórz rozległe, wciągające instalacje lub intrygujące wzorce. Twórz w prosty sposób wyświetlacze, które płynnie otaczają drzwi i inne otwory. Dzięki nowej serii Philips 7000 tworzenie nawet narożników i zakrzywionych wyświetlaczy staje się proste.

    Bezproblemowe łączenie dla doskonałej jakości obrazu

    Profesjonalny wyświetlacz LED firmy Philips jest wyposażony we wbudowane okablowanie, umożliwiające uporządkowanie kabli zasilających i do przesyłu danych. Panele wyświetlacza są łączone łańcuchowo, co pozwala na zasilanie i przesyłanie danych oraz minimalizuje bałagan i przyspiesza instalację.

    Dynamiczne oszczędzanie energii

    W profesjonalnych wyświetlaczach LED firmy Philips wykorzystywane są wysokowydajne diody LED, które zostały dokładnie przetestowane, a do tego są energooszczędne i ekonomiczne. Co więcej, udoskonalona technologia umożliwia dynamiczne oszczędzanie energii.

    Powłoka równokątna i klasa ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych

    Odporna na kurz, brud, grzyb i wilgoć powłoka równokątna chroni ten produkt i ułatwia jego konserwację. Stopień ochrony IP30 i certyfikat ochrony przed wnikaniem kurzu i korozji zmniejszają ryzyko zwarcia.

    Wysoka jasność: 1200 nitów / szczytowa 1600 nitów

    Konstrukcja trudnopalna spowalnia rozprzestrzenianie się płomieni w przypadku pożaru i pomaga chronić integralność strukturalną panelu LED w przypadku pożaru. Testowane i certyfikowane zgodnie z normą europejską B1 DIN4102, normą brytyjską (BS476-7) i normą północnoamerykańską UL94.

    Dostępne w 3 rozmiarach

    Opatentowane, łatwe w montażu wsporniki sprawiają, że instalacja jest jeszcze szybsza. Te opcjonalne elementy są dostępne w przypadku montażu płaskiego LED, wypukłego zakrzywionego (177,5/175/172,5 stopnia) oraz narożników w kształcie litery L 90 stopni.

    Specyfikacja techniczna

    • Obraz/wyświetlacz

      Format obrazu
      4:1
      Jednorodność jasności
      >=97%
      Jasność po kalibracji
      900 nitów
      Jasność przed kalibracją
      1200 nitów
      Kalibracja (jasność/kolor)
      Obsługiwane
      Zakres regulacji temperatury kolorów
      4000–9500 K (za pomocą oprogramowania)
      Domyślna temperatura kolorów
      6500±500 K
      Współczynnik kontrastu (typowy)
      3500:1
      Kąt widzenia (poziomy)
      160  stopni
      Kąt widzenia (pionowy)
      160  stopni
      Funkcje poprawy obrazu
      Szeroka gama kolorów wyświetlacza
      Orientacja
      Pozioma
      Częstotliwość odświeżania klatek (Hz)
      50 i 60
      Częstotliwość odświeżania (Hz)
      2100~3900 (14 bitów: 3900 Hz)
      Użytkowanie
      Do użytku domowego

    • Udogodnienia

      Łatwa instalacja
      • Kołki prowadzące
      • Mała waga
      Pętla zasilania
      Środowiska 230 V: maksymalnie 8 obudów, środowiska 110 V: maksymalnie 4 obudów, maks. 10 A
      Pętla kontroli sygnału
      RJ45

    • Moc

      Napięcie wejściowe
      AC 100–240 V (50 i 60 Hz)
      Zużycie energii przy czarnym ekranie (W)
      < 11
      Maks. zużycie energii AC (W)
      < 125
      Maks. zużycie energii BC (W)
      < 150
      Typowe zużycie energii (W)
      < 41,67

    • Warunki eksploatacji

      Zakres temperatur (eksploatacja)
      Od -20 do 45  °C
      Zakres temperatur (przechowywanie)
      Od -20 do 50  °C
      Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]
      10–80%
      Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]
      10–85% 

    • Obudowa

      Powierzchnia obudowy (m²)
      0,25
      Piksele obudowy (kropka)
      43,264
      Rozdzielczość obudowy (szer. x wys.)
      416x104
      Wymiary obudowy (mm)
      1000x250x40
      Złącze danych
      RJ45
      Złącze zasilania
      Gniazdo 3-rdzeniowe (wejście C14, wyjście C13)
      Liczba kart odbioru
      1 szt.
      Dane techniczne karty odbioru
      A5S Plus
      Marka karty odbioru
      NovaStar
      Waga (kg)
      6,19 (±310 g)
      Przekątna obudowy (cale)
      40,6”
      Konstrukcja obudowy
      Odlew aluminiowy
      Kąt boczny (stopnie)
      90

    • Moduł

      Typ diod LED
      Przewód miedziany SMD 1515
      Konfiguracja pikseli
      1R1G1B
      Okres użytkowania diod LED (w godz.)
      100 tysięcy przy średniej jasności
      Rozdzielczość modułu (piksele szer. x wys.)
      104x104
      Rozmiar piksela (mm)
      2,4
      Wymiary modułu (szer. x wys. w mm)
      249,9*249,9

    • Akcesoria

      Przewód LAN (RJ45, CAT-5)
      2 szt.
      Przewód zasilający
      2 szt.
      QSG
      1 szt.

    • Różne

      Gwarancja
      2 lata
      Certyfikaty
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, część 15, klasa A
      Certyfikat odporności na ogień
      • BS 476 Part7:1997
      • UL94
      • DIN4102-1
      Powłoka równokątna
      Płyta koncentratora, tylny moduł LED

    • Dane opakowania

      Wymiary opakowania (mm)
      1354x392x221
      Masa brutto (kg)
      9,15

    Badge-D2C

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