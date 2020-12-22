Dynamiczne łączenie paneli

Połącz i dopasuj każdy rozmiar paneli LED L-Line 7000 firmy Philips, aby stworzyć jeden wyświetlacz o dowolnym kształcie i wymiarze. Dynamiczne, elastyczne kołki wyrównujące umożliwiają idealne dopasowanie w każdych warunkach, co zapewnia gładką i pozbawioną łączeń powierzchnię wyświetlacza. W celu zwiększenia wygody i wydajności każdy panel LED jest wyposażony w otwory z każdej strony, umożliwiające uniwersalne połączenie przewodowe pomiędzy panelami LED a dowolnym złączem wejścia zewnętrznego. Otwory w górnej i dolnej części panelu diod LED można wysunąć, jeśli dostęp jest możliwy tylko od góry lub od dołu panelu.