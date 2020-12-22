41BDL7224L/00
Jeszcze więcej wyobraźni
Bez ograniczeń. Bez granic. Seria Philips L-Line 7000 to rozwiązanie informacyjno-reklamowe LED, które zapewnia nieograniczone możliwości w zakresie kształtu i rozmiaru. Bezproblemowe łączenie i wiele rozmiarów umożliwiają wyświetlanie naprawdę wyjątkowych obrazów o dowolnym wymiarze, zapewniając doskonałe rezultaty.
Niestety ten produkt nie jest już dostępny
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Wyświetlacz diodowy
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Panele LED serii L-Line 7000 firmy Philips mają wysokość 25 cm i są dostępne w szerokościach 50 cm, 75 cm i 100 cm. Wyświetlacze te są gotowe do zainstalowania w dowolnym formacie poziomym bez ograniczeń rozmiaru. Dostępne również ze skośnymi narożnikami do tworzenia zakrzywionych konstrukcji zarówno w formatach wypukłych, jak i wklęsłych.
Osiąganie perfekcji poprzez precyzję. Funkcja aktywnego monitorowania kondycji sprawia, że konserwacja jest szybka, prosta i przewidywalna dzięki wyświetlaniu uszkodzonego elementu i jego lokalizacji. Korzystanie z tego oprogramowania, które działa w czasie rzeczywistym zarówno w trybie online, jak i offline, sprawia, że wymiana odpowiedniej części staje się wydajnym procesem. Jest to nieodzowne narzędzie dla właścicieli wyświetlaczy z wieloma lokalizacjami geograficznymi.
Każdy panel LED L-Line firmy Philips jest kalibrowany w naszej fabryce w doskonałych warunkach. Oznacza to, że nie ma potrzeby przeprowadzania dalszej kalibracji w miejscu instalacji, co skraca czas instalacji. Dostępne są pliki kalibracji i konfiguracji zapewniające szybką konserwację.
Połącz i dopasuj każdy rozmiar paneli LED L-Line 7000 firmy Philips, aby stworzyć jeden wyświetlacz o dowolnym kształcie i wymiarze. Dynamiczne, elastyczne kołki wyrównujące umożliwiają idealne dopasowanie w każdych warunkach, co zapewnia gładką i pozbawioną łączeń powierzchnię wyświetlacza. W celu zwiększenia wygody i wydajności każdy panel LED jest wyposażony w otwory z każdej strony, umożliwiające uniwersalne połączenie przewodowe pomiędzy panelami LED a dowolnym złączem wejścia zewnętrznego. Otwory w górnej i dolnej części panelu diod LED można wysunąć, jeśli dostęp jest możliwy tylko od góry lub od dołu panelu.
Twórz bezramkowe wyświetlacze o dowolnym kształcie, rozmiarze lub rozdzielczości. Modułowa konstrukcja profesjonalnych paneli LED firmy Philips umożliwia dostosowanie do każdego miejsca. Twórz rozległe, wciągające instalacje lub intrygujące wzorce. Twórz w prosty sposób wyświetlacze, które płynnie otaczają drzwi i inne otwory. Dzięki nowej serii Philips 7000 tworzenie nawet narożników i zakrzywionych wyświetlaczy staje się proste.
Profesjonalny wyświetlacz LED firmy Philips jest wyposażony we wbudowane okablowanie, umożliwiające uporządkowanie kabli zasilających i do przesyłu danych. Panele wyświetlacza są łączone łańcuchowo, co pozwala na zasilanie i przesyłanie danych oraz minimalizuje bałagan i przyspiesza instalację.
W profesjonalnych wyświetlaczach LED firmy Philips wykorzystywane są wysokowydajne diody LED, które zostały dokładnie przetestowane, a do tego są energooszczędne i ekonomiczne. Co więcej, udoskonalona technologia umożliwia dynamiczne oszczędzanie energii.
Odporna na kurz, brud, grzyb i wilgoć powłoka równokątna chroni ten produkt i ułatwia jego konserwację. Stopień ochrony IP30 i certyfikat ochrony przed wnikaniem kurzu i korozji zmniejszają ryzyko zwarcia.
Konstrukcja trudnopalna spowalnia rozprzestrzenianie się płomieni w przypadku pożaru i pomaga chronić integralność strukturalną panelu LED w przypadku pożaru. Testowane i certyfikowane zgodnie z normą europejską B1 DIN4102, normą brytyjską (BS476-7) i normą północnoamerykańską UL94.
Opatentowane, łatwe w montażu wsporniki sprawiają, że instalacja jest jeszcze szybsza. Te opcjonalne elementy są dostępne w przypadku montażu płaskiego LED, wypukłego zakrzywionego (177,5/175/172,5 stopnia) oraz narożników w kształcie litery L 90 stopni.
Obraz/wyświetlacz
Udogodnienia
Moc
Warunki eksploatacji
Obudowa
Moduł
Akcesoria
Różne
Dane opakowania
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