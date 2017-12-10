Przyciągaj uwagę w dzień i w nocy dzięki profesjonalnemu wyświetlaczowi Full HD Philips H-Line o wysokiej jasności. Zadziwiająca wyrazistość i kontrast sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla ekranów okiennych i jasnych lokalizacji – od muzeów po sklepy.
Ten produkt kwalifikuje się do zwolnienia z podatku VAT
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
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Monitor H-line
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Zwraca na siebie uwagę
Jasny wyświetlacz 24/7.
140 cm (55")
2500 cd/m²
Full HD
Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control
Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.
CMND & Create: opracuj i uruchom własne treści
Przejmij kontrolę nad treściami dzięki CMND & Create. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia publikowanie własnych treści — niezależnie od tego, czy jest to specjalne menu czy informacja firmowa. Wstępnie załadowane szablony i zintegrowane widżety zapewniają, że zdjęcia, tekst i filmy będą gotowe w ciągu kilku chwil.
Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości
Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.
Gniazdo OPS umożliwia podłączenie komputera bez okablowania
Zintegruj w pełni zasilany komputer lub moduł CRD50 z systemem Android bezpośrednio z profesjonalnym monitorem Philips. Gniazdo OPS zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia rozwiązania typu slot-in, w tym zasilacz.
Dodaj moc przetwarzania systemu Android dzięki opcjonalnemu modułowi CRD50
Podłącz Android System-on-Chip (SoC) do profesjonalnego monitora Philips. Opcjonalny moduł CRD50 jest urządzeniem OPS, które umożliwia korzystanie z mocy przetwarzania systemu Android bez konieczności stosowania przewodów. Wystarczy włożyć moduł do gniazda OPS, które zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia modułu (w tym źródło zasilania).
Zdalne zarządzanie systemem za pośrednictwem modułu CMND
Przejmij kontrolę nad siecią profesjonalnych monitorów Philips. CMND umożliwia zarządzanie, aktualizowanie, konserwację i odtwarzanie za pomocą jednego łatwego w użyciu interfejsu — od instalacji do codziennej pracy.
Wysoka jasność (2500 cd/m²). Do użytku w półotwartych miejscach.
Zrób duże wrażenie w jasnych lub półotwartych miejscach. Ten wyjątkowo jasny wyświetlacz o jasności 2500 cd/m² doskonale przyciąga uwagę w dużych, ruchliwych miejscach z jasnym oświetleniem otoczenia.
Specyfikacja techniczna
Obraz/wyświetlacz
Przekątna ekranu (cm)
139.7
cm
Przekątna ekranu (cale)
55
cali
Format obrazu
16:9
Rozdzielczość panelu
1920 x 1080 pikseli
Rozmiar plamki
0,63 x 0,63 mm
Optymalna rozdzielczość
1920 x 1080 przy 60 Hz
Jasność
2500
cd/m²
Kolory wyświetlacza
16,7 mln (8 bitów)
Współczynnik kontrastu (typowy)
5000:1
Dynamiczny współczynnik kontrastu
500 000:1
Czas reakcji (standardowy)
6
ms
Kąt widzenia (poziomy)
178
stopni
Kąt widzenia (pionowy)
178
stopni
Funkcje poprawy obrazu
Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
Filtr grzebieniowy 3D
3D MA bez przeplotu
Dynamiczna poprawa kontrastu
Kompensacja ruchu bez przeplotu
Skanowanie progresywne
Technologia panelu
SVA
Łączność WiFi
Wyjście audio
Gniazdo 3,5 mm
Wejście wideo
VGA (analogowe D-Sub)
DisplayPort (1.2)
DVI-D
Komponentowe (BNC)
Kompozytowe (BNC)
HDMI (x2)
Wejście audio
Gniazdo 3,5 mm
Audio L/P (RCA)
Inne połączenia
Wyjście zasilacza
OPS
USB
Wyjście wideo
Złącze DisplayPort
DVI-I
Zdalne sterowanie
RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm
RJ45
IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm
Udogodnienia
Orientacja
Pozioma
Pionowa
Funkcje ochrony ekranu
Przesunięcie pikseli, niska jasność
Kontrola klawiatury
Ukryta
Blokowany
Sygnał zdalnego sterowania
Blokowany
Pętla sygnału
RS232
IR Loopthrough
Łatwa instalacja
Funkcjonalna komora
Zestaw do wyrównywania krawędzi
Funkcje energooszczędne
Smart Power
Pozostałe wygody
Uchwyty do noszenia
Wydajność grafiki
Zaawansowana kontrola koloru
Sterowanie przez sieć
RS232
HDMI (jeden przewód)
LAN (RJ45)
Dźwięk
Wbudowane głośniki
2 x 10 W RMS
Moc
Zasilanie sieciowe
100–240 V AC; 50–60 Hz
Pobór mocy (typowy)
368
W
Pobór mocy w trybie gotowości
< 0,5 W
Obsługiwana rozdzielczość ekranu
Formaty komputerowe
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Formaty wideo
1080i, 25, 30 Hz
1080p, 50, 60 Hz
480i, 30, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 25, 50 Hz
576p, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
Wymiary
Szerokość urządzenia
1242,2
mm
Waga produktu
35,8
kg
Wysokość urządzenia
713
mm
Głębokość urządzenia
137,9
mm
Szerokość urządzenia (w calach)
48,9
cali
Wysokość urządzenia (w calach)
28.1
cali
Uchwyt ścienny
400 x 400 mm, M6
Głębokość urządzenia (w calach)
5,43
cali
Szerokość ramki
15,6 mm
Waga produktu (funty)
78,94
lb
Szerokość funkcjonalnej komory
100
mm
Wysokość funkcjonalnej komory
200
mm
Warunki eksploatacji
Wysokość
Od 0 do 3000 m
Zakres temperatur (eksploatacja)
Od 0 do 40
°C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
50 000
godziny
Wilgotność względna
20–80 (eksploatacja), 5–95 (przechowywanie)
%
Zakres temperatur (przechowywanie)
Od -20 do 60
°C
Zastosowania multimedialne
Odtwarzanie wideo przez złącze USB
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB
BMP
GIF
JPEG
JPG
Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
Akcesoria
Akcesoria w zestawie
Przewód zasilający sieciowy
Baterie do pilota
Skrócona instrukcja obsługi
Pilot
Podkładki do wyrównywania krawędzi
Przewód RS232
Akcesoria w zestawie
Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego
Akcesoria opcjonalne
Czujnik ruchu na podczerwień (CRD41)
Podstawa na biurko
Różne
Języki menu ekranowego (OSD)
angielski
francuski
niemiecki
włoski
polski
rosyjski
hiszpański
turecki
chiński uproszczony
chiński (tradycyjny)
arabski
japoński
portugalski
Gwarancja
3-letnia gwarancja
Certyfikaty
BSMI
CB
CE
FCC, klasa B
UL/cUL
Zawartość opakowania.
Pozostała zawartość opakowania
Przewód zasilający sieciowy
Baterie do pilota
Skrócona instrukcja obsługi
Pilot
Podkładki do wyrównywania krawędzi
Przewód RS232
Akcesoria opcjonalne: Czujnik ruchu na podczerwień (CRD41)
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