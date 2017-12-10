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    Signage Solutions Monitor H-line

    55BDL3002H/00

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    Zwraca na siebie uwagę

    Przyciągaj uwagę w dzień i w nocy dzięki profesjonalnemu wyświetlaczowi Full HD Philips H-Line o wysokiej jasności. Zadziwiająca wyrazistość i kontrast sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla ekranów okiennych i jasnych lokalizacji – od muzeów po sklepy.

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    Signage Solutions

    Monitor H-line

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    Zwraca na siebie uwagę

    Jasny wyświetlacz 24/7.

    • 140 cm (55")
    • 2500 cd/m²
    • Full HD
    Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control

    Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control

    Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.

    CMND & Create: opracuj i uruchom własne treści

    CMND & Create: opracuj i uruchom własne treści

    Przejmij kontrolę nad treściami dzięki CMND & Create. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia publikowanie własnych treści — niezależnie od tego, czy jest to specjalne menu czy informacja firmowa. Wstępnie załadowane szablony i zintegrowane widżety zapewniają, że zdjęcia, tekst i filmy będą gotowe w ciągu kilku chwil.

    Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości

    Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości

    Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.

    Gniazdo OPS umożliwia podłączenie komputera bez okablowania

    Gniazdo OPS umożliwia podłączenie komputera bez okablowania

    Zintegruj w pełni zasilany komputer lub moduł CRD50 z systemem Android bezpośrednio z profesjonalnym monitorem Philips. Gniazdo OPS zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia rozwiązania typu slot-in, w tym zasilacz.

    Dodaj moc przetwarzania systemu Android dzięki opcjonalnemu modułowi CRD50

    Podłącz Android System-on-Chip (SoC) do profesjonalnego monitora Philips. Opcjonalny moduł CRD50 jest urządzeniem OPS, które umożliwia korzystanie z mocy przetwarzania systemu Android bez konieczności stosowania przewodów. Wystarczy włożyć moduł do gniazda OPS, które zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia modułu (w tym źródło zasilania).

    Zdalne zarządzanie systemem za pośrednictwem modułu CMND

    Przejmij kontrolę nad siecią profesjonalnych monitorów Philips. CMND umożliwia zarządzanie, aktualizowanie, konserwację i odtwarzanie za pomocą jednego łatwego w użyciu interfejsu — od instalacji do codziennej pracy.

    Wysoka jasność (2500 cd/m²). Do użytku w półotwartych miejscach.

    Zrób duże wrażenie w jasnych lub półotwartych miejscach. Ten wyjątkowo jasny wyświetlacz o jasności 2500 cd/m² doskonale przyciąga uwagę w dużych, ruchliwych miejscach z jasnym oświetleniem otoczenia.

    Specyfikacja techniczna

    • Obraz/wyświetlacz

      Przekątna ekranu (cm)
      139.7  cm
      Przekątna ekranu (cale)
      55  cali
      Format obrazu
      16:9
      Rozdzielczość panelu
      1920 x 1080 pikseli
      Rozmiar plamki
      0,63 x 0,63 mm
      Optymalna rozdzielczość
      1920 x 1080 przy 60 Hz
      Jasność
      2500  cd/m²
      Kolory wyświetlacza
      16,7 mln (8 bitów)
      Współczynnik kontrastu (typowy)
      5000:1
      Dynamiczny współczynnik kontrastu
      500 000:1
      Czas reakcji (standardowy)
      6  ms
      Kąt widzenia (poziomy)
      178  stopni
      Kąt widzenia (pionowy)
      178  stopni
      Funkcje poprawy obrazu
      • Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
      • Filtr grzebieniowy 3D
      • 3D MA bez przeplotu
      • Dynamiczna poprawa kontrastu
      • Kompensacja ruchu bez przeplotu
      • Skanowanie progresywne
      Technologia panelu
      SVA

    • Łączność WiFi

      Wyjście audio
      Gniazdo 3,5 mm
      Wejście wideo
      • VGA (analogowe D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • Komponentowe (BNC)
      • Kompozytowe (BNC)
      • HDMI (x2)
      Wejście audio
      • Gniazdo 3,5 mm
      • Audio L/P (RCA)
      Inne połączenia
      • Wyjście zasilacza
      • OPS
      • USB
      Wyjście wideo
      • Złącze DisplayPort
      • DVI-I
      Zdalne sterowanie
      • RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm
      • RJ45
      • IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm

    • Udogodnienia

      Orientacja
      • Pozioma
      • Pionowa
      Funkcje ochrony ekranu
      Przesunięcie pikseli, niska jasność
      Kontrola klawiatury
      • Ukryta
      • Blokowany
      Sygnał zdalnego sterowania
      Blokowany
      Pętla sygnału
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Łatwa instalacja
      • Funkcjonalna komora
      • Zestaw do wyrównywania krawędzi
      Funkcje energooszczędne
      Smart Power
      Pozostałe wygody
      Uchwyty do noszenia
      Wydajność grafiki
      Zaawansowana kontrola koloru
      Sterowanie przez sieć
      • RS232
      • HDMI (jeden przewód)
      • LAN (RJ45)

    • Dźwięk

      Wbudowane głośniki
      2 x 10 W RMS

    • Moc

      Zasilanie sieciowe
      100–240 V AC; 50–60 Hz
      Pobór mocy (typowy)
      368  W
      Pobór mocy w trybie gotowości
      < 0,5 W

    • Obsługiwana rozdzielczość ekranu

      Formaty komputerowe
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Formaty wideo
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Wymiary

      Szerokość urządzenia
      1242,2  mm
      Waga produktu
      35,8  kg
      Wysokość urządzenia
      713  mm
      Głębokość urządzenia
      137,9  mm
      Szerokość urządzenia (w calach)
      48,9  cali
      Wysokość urządzenia (w calach)
      28.1  cali
      Uchwyt ścienny
      400 x 400 mm, M6
      Głębokość urządzenia (w calach)
      5,43  cali
      Szerokość ramki
      15,6 mm
      Waga produktu (funty)
      78,94  lb
      Szerokość funkcjonalnej komory
      100  mm
      Wysokość funkcjonalnej komory
      200  mm

    • Warunki eksploatacji

      Wysokość
      Od 0 do 3000 m
      Zakres temperatur (eksploatacja)
      Od 0 do 40  °C
      Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
      50 000  godziny
      Wilgotność względna
      20–80 (eksploatacja), 5–95 (przechowywanie)  %
      Zakres temperatur (przechowywanie)
      Od -20 do 60  °C

    • Zastosowania multimedialne

      Odtwarzanie wideo przez złącze USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Akcesoria

      Akcesoria w zestawie
      • Przewód zasilający sieciowy
      • Baterie do pilota
      • Skrócona instrukcja obsługi
      • Pilot
      • Podkładki do wyrównywania krawędzi
      • Przewód RS232
      Akcesoria w zestawie
      Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego
      Akcesoria opcjonalne
      • Czujnik ruchu na podczerwień (CRD41)
      • Podstawa na biurko

    • Różne

      Języki menu ekranowego (OSD)
      • angielski
      • francuski
      • niemiecki
      • włoski
      • polski
      • rosyjski
      • hiszpański
      • turecki
      • chiński uproszczony
      • chiński (tradycyjny)
      • arabski
      • japoński
      • portugalski
      Gwarancja
      3-letnia gwarancja
      Certyfikaty
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC, klasa B
      • UL/cUL

    Zawartość opakowania.

    Pozostała zawartość opakowania

    • Przewód zasilający sieciowy
    • Baterie do pilota
    • Skrócona instrukcja obsługi
    • Pilot
    • Podkładki do wyrównywania krawędzi
    • Przewód RS232
    • Akcesoria opcjonalne: Czujnik ruchu na podczerwień (CRD41)
    • Akcesoria opcjonalne: Podstawa na biurko
    Badge-D2C

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