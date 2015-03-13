Poznaj zupełnie nowe oblicze multimediów dzięki rozdzielczości czterokrotnie większej niż w tradycyjnych monitorach. Ten bardzo duży monitor o przekątnej 191 cm (84”) oferuje rozdzielczość 3840 × 2160 pikseli — oznacza to obraz tak wyraźny i rzeczywisty, że można go przyrównać do okna na zupełnie nowy świat.
Ten produkt kwalifikuje się do zwolnienia z podatku VAT
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
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Monitor U-Line
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Dzięki bardzo dużemu ekranowi
213 cm (84")
Podświetlenie krawędziowe LED
Ultra HD
Zdalne zarządzanie siecią i kontrolowanie jej za pomocą oprogramowania SmartControl
SmartControl umożliwia zdalne sterowanie i zarządzanie siecią monitorów za pośrednictwem połączeń RJ45 i RS232C. Można łatwo i precyzyjnie określać przez sieć wszystkie ustawienia, takie jak rozdzielczość, jasność, kontrast i klonowanie ustawień.
Stały dostęp do materiałów dzięki trybowi awaryjnemu (FailOver)
Zapewnienie stałego dostępu do materiałów ma decydujące znaczenie dla wymagających zastosowań komercyjnych. Choć jest mało prawdopodobne, że prezentowane materiały ulegną zniszczeniu, warto skonfigurować tryb awaryjny (FailOver), ponieważ zapewnia on ochronę zawartości dzięki rewolucyjnej technologii, która odtwarza określone treści na ekranie w przypadku awarii odtwarzacza multimedialnego. Zabezpieczenie to włącza się automatycznie w razie awarii podstawowego źródła sygnału. Wystarczy wybrać podstawowe źródło sygnału oraz połączenie na potrzeby trybu awaryjnego, aby zyskać natychmiastową ochronę.
Funkcja oszczędności energii SmartPower
Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.
Opracowany pod kątem całodobowej pracy
Ponieważ interesy prowadzi się bez przerwy, nasze monitory informacyjno-reklamowe zostały zaprojektowane z myślą o całodobowej pracy. Dzięki doskonałym podzespołom gwarantującym lepszą jakość można mieć pewność, że te modele będą działały niezawodnie przez całą dobę.
Opcjonalne gniazdo OPS pozwala uzyskać rozwiązanie typu „wszystko w jednym”
Zmień monitor w kompletne cyfrowe rozwiązanie do zastosowań informacyjno-reklamowych i stwórz sieć monitorów — połączoną, inteligentną i bezpieczną. Open Pluggable Specification (OPS) jest standardem branżowym — do tego gniazda można podłączyć zgodny odtwarzacz multimedialny. To bezprzewodowe rozwiązanie umożliwia instalowanie, użytkowanie i konserwację sprzętu, gdy zachodzi taka potrzeba.
Funkcja QuadViewer pozwala na odtwarzanie treści z 4 różnych źródeł.
Bądź bardziej elastyczny. Funkcja QuadViewer dająca możliwość odtwarzania treści z czterech różnych źródeł na jednym ekranie stanowi idealne rozwiązanie w salach konferencyjnych, firmach i centrach monitoringu.
Łączenie się i kontrola treści za pośrednictwem chmury dzięki przeglądarce HTML5
Połącz się i kontroluj treść za pośrednictwem chmury dzięki zintegrowanej przeglądarce HTML5. Zaprojektuj treści informacyjno-reklamowe online i połącz je z monitorem lub całą swoją siecią. W tym celu wystarczy podłączyć przewód internetowy RJ45, aby uzyskać połączenie sieciowe, a następnie połączyć się z monitorem przy użyciu dedykowanego adresu URL, aby rozpocząć odtwarzanie treści z chmury.
Planuj, co chcesz i kiedy chcesz dzięki odtwarzaczowi SmartPlayer
Zmień swoje urządzenie USB w prawdziwie ekonomiczne urządzenie do zastosowań informacyjno-reklamowych. Wystarczy zapisać treści (filmy, materiały dźwiękowe, zdjęcia) w urządzeniu USB i podłączyć je do monitora. Stwórz listę odtwarzania i zaplanuj odtwarzanie za pomocą menu ekranowego — pozwoli Ci to korzystać ze swoich list odtwarzania w dowolnym miejscu i czasie.
4K Ultra HD: rozdzielczość, jakiej jeszcze nie było
Zobacz swoje rozwiązania informacyjno-reklamowe w niespotykany dotąd sposób dzięki czterokrotnie większej rozdzielczości niż w przypadku konwencjonalnego wyświetlacza Full HD. Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli zapewnia obraz tak doskonały i tak realistyczny, że stanowi okno do nowego świata.
Obsługa w pionie
Monitor ten można bezpiecznie i pewnie montować w pionie.
Specyfikacja techniczna
Obraz/wyświetlacz
Przekątna ekranu (cm)
213.5
cm
Przekątna ekranu (cale)
84
cali
Format obrazu
16:9
Rozmiar plamki
0,4845 x 0,4845 mm
Optymalna rozdzielczość
3840 x 2160 przy 60 Hz
Jasność
500
cd/m²
Kolory wyświetlacza
1073 mln
Współczynnik kontrastu (typowy)
1400:1
Dynamiczny współczynnik kontrastu
500 000:1
Czas reakcji (standardowy)
12
ms
Kąt widzenia (poziomy)
178
stopni
Kąt widzenia (pionowy)
178
stopni
Funkcje poprawy obrazu
Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
Filtr grzebieniowy 3D
3D MA bez przeplotu
Dynamiczna poprawa kontrastu
Kompensacja ruchu bez przeplotu
Skanowanie progresywne
Technologia panelu
IPS
Łączność WiFi
Wyjście audio
Gniazdo 3,5 mm
Złącze zewnętrznych głośników
Wejście wideo
VGA (analogowe D-Sub)
DisplayPort (1.2)
DVI-D
HDMI (x3)
Kompozytowe (BNC)
Komponentowe (BNC)
Wejście audio
Gniazdo 3,5 mm
Inne połączenia
USB
OPS
Wyjście wideo
Złącze DisplayPort
Zdalne sterowanie
RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm
RJ45
Udogodnienia
Orientacja
Pozioma
Pionowa
Funkcje ochrony ekranu
Przesunięcie pikseli, niska jasność
Kontrola klawiatury
Ukryta
Blokowany
Sygnał zdalnego sterowania
Blokowany
Pętla sygnału
RS232
Złącze DisplayPort
Łatwa instalacja
Funkcjonalna komora
Funkcje energooszczędne
Smart Power
Pozostałe wygody
Uchwyty do noszenia
Sterowanie przez sieć
RS232
HDMI (jeden przewód)
LAN (RJ45)
Dźwięk
Wbudowane głośniki
2 x 10 W RMS
Moc
Zasilanie sieciowe
100–240 V AC; 50–60 Hz
Pobór mocy (typowy)
400
W
Pobór mocy w trybie gotowości
< 0,5 W
Wymiary
Szerokość urządzenia
1910,00
mm
Waga produktu
70
kg
Wysokość urządzenia
1102,00
mm
Głębokość urządzenia
77,80
mm
Uchwyt ścienny
600 x 500 mm, M8
Szerokość ramki
22,60 (P/L), 25,60 (G/D) mm
Waga produktu (funty)
154
lb
Warunki eksploatacji
Zakres temperatur (eksploatacja)
Od 5 do 40
°C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
50 000
godziny
Wilgotność względna
Od 20 do 80
%
Zakres temperatur (przechowywanie)
Od -20 do 60
°C
Akcesoria
Akcesoria w zestawie
Przewód zasilający sieciowy
Baterie do pilota
Skrócona instrukcja obsługi
Pilot
Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
Przewód RS232
Przewód HDMI
Akcesoria opcjonalne
Zestaw do kalibracji kolorów (CCK4602)
Odbiornik OPS HDBaseT (CRD25)
Różne
Języki menu ekranowego (OSD)
angielski
francuski
niemiecki
włoski
polski
rosyjski
hiszpański
turecki
chiński uproszczony
chiński (tradycyjny)
arabski
japoński
Gwarancja
3-letnia gwarancja
Certyfikaty
CE
UL/cUL
CCC
C-Tick
RoHS
GOST
FCC, klasa A
Zawartość opakowania.
Pozostała zawartość opakowania
Przewód zasilający sieciowy
Baterie do pilota
Skrócona instrukcja obsługi
Pilot
Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
Przewód RS232
Przewód HDMI
Akcesoria opcjonalne: Zestaw do kalibracji kolorów (CCK4602)
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