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    Signage Solutions Monitor U-Line

    BDL8470EU/00

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    Poznaj zupełnie nowe oblicze multimediów dzięki rozdzielczości czterokrotnie większej niż w tradycyjnych monitorach. Ten bardzo duży monitor o przekątnej 191 cm (84”) oferuje rozdzielczość 3840 × 2160 pikseli — oznacza to obraz tak wyraźny i rzeczywisty, że można go przyrównać do okna na zupełnie nowy świat.

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    Signage Solutions

    Monitor U-Line

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    Dzięki bardzo dużemu ekranowi

    • 213 cm (84")
    • Podświetlenie krawędziowe LED
    • Ultra HD
    Zdalne zarządzanie siecią i kontrolowanie jej za pomocą oprogramowania SmartControl

    Zdalne zarządzanie siecią i kontrolowanie jej za pomocą oprogramowania SmartControl

    SmartControl umożliwia zdalne sterowanie i zarządzanie siecią monitorów za pośrednictwem połączeń RJ45 i RS232C. Można łatwo i precyzyjnie określać przez sieć wszystkie ustawienia, takie jak rozdzielczość, jasność, kontrast i klonowanie ustawień.

    Stały dostęp do materiałów dzięki trybowi awaryjnemu (FailOver)

    Stały dostęp do materiałów dzięki trybowi awaryjnemu (FailOver)

    Zapewnienie stałego dostępu do materiałów ma decydujące znaczenie dla wymagających zastosowań komercyjnych. Choć jest mało prawdopodobne, że prezentowane materiały ulegną zniszczeniu, warto skonfigurować tryb awaryjny (FailOver), ponieważ zapewnia on ochronę zawartości dzięki rewolucyjnej technologii, która odtwarza określone treści na ekranie w przypadku awarii odtwarzacza multimedialnego. Zabezpieczenie to włącza się automatycznie w razie awarii podstawowego źródła sygnału. Wystarczy wybrać podstawowe źródło sygnału oraz połączenie na potrzeby trybu awaryjnego, aby zyskać natychmiastową ochronę.

    Funkcja oszczędności energii SmartPower

    Funkcja oszczędności energii SmartPower

    Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.

    Opracowany pod kątem całodobowej pracy

    Opracowany pod kątem całodobowej pracy

    Ponieważ interesy prowadzi się bez przerwy, nasze monitory informacyjno-reklamowe zostały zaprojektowane z myślą o całodobowej pracy. Dzięki doskonałym podzespołom gwarantującym lepszą jakość można mieć pewność, że te modele będą działały niezawodnie przez całą dobę.

    Opcjonalne gniazdo OPS pozwala uzyskać rozwiązanie typu „wszystko w jednym”

    Opcjonalne gniazdo OPS pozwala uzyskać rozwiązanie typu „wszystko w jednym”

    Zmień monitor w kompletne cyfrowe rozwiązanie do zastosowań informacyjno-reklamowych i stwórz sieć monitorów — połączoną, inteligentną i bezpieczną. Open Pluggable Specification (OPS) jest standardem branżowym — do tego gniazda można podłączyć zgodny odtwarzacz multimedialny. To bezprzewodowe rozwiązanie umożliwia instalowanie, użytkowanie i konserwację sprzętu, gdy zachodzi taka potrzeba.

    Funkcja QuadViewer pozwala na odtwarzanie treści z 4 różnych źródeł.

    Funkcja QuadViewer pozwala na odtwarzanie treści z 4 różnych źródeł.

    Bądź bardziej elastyczny. Funkcja QuadViewer dająca możliwość odtwarzania treści z czterech różnych źródeł na jednym ekranie stanowi idealne rozwiązanie w salach konferencyjnych, firmach i centrach monitoringu.

    Łączenie się i kontrola treści za pośrednictwem chmury dzięki przeglądarce HTML5

    Łączenie się i kontrola treści za pośrednictwem chmury dzięki przeglądarce HTML5

    Połącz się i kontroluj treść za pośrednictwem chmury dzięki zintegrowanej przeglądarce HTML5. Zaprojektuj treści informacyjno-reklamowe online i połącz je z monitorem lub całą swoją siecią. W tym celu wystarczy podłączyć przewód internetowy RJ45, aby uzyskać połączenie sieciowe, a następnie połączyć się z monitorem przy użyciu dedykowanego adresu URL, aby rozpocząć odtwarzanie treści z chmury.

    Planuj, co chcesz i kiedy chcesz dzięki odtwarzaczowi SmartPlayer

    Planuj, co chcesz i kiedy chcesz dzięki odtwarzaczowi SmartPlayer

    Zmień swoje urządzenie USB w prawdziwie ekonomiczne urządzenie do zastosowań informacyjno-reklamowych. Wystarczy zapisać treści (filmy, materiały dźwiękowe, zdjęcia) w urządzeniu USB i podłączyć je do monitora. Stwórz listę odtwarzania i zaplanuj odtwarzanie za pomocą menu ekranowego — pozwoli Ci to korzystać ze swoich list odtwarzania w dowolnym miejscu i czasie.

    4K Ultra HD: rozdzielczość, jakiej jeszcze nie było

    Zobacz swoje rozwiązania informacyjno-reklamowe w niespotykany dotąd sposób dzięki czterokrotnie większej rozdzielczości niż w przypadku konwencjonalnego wyświetlacza Full HD. Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli zapewnia obraz tak doskonały i tak realistyczny, że stanowi okno do nowego świata.

    Obsługa w pionie

    Monitor ten można bezpiecznie i pewnie montować w pionie.

    Specyfikacja techniczna

    • Obraz/wyświetlacz

      Przekątna ekranu (cm)
      213.5  cm
      Przekątna ekranu (cale)
      84  cali
      Format obrazu
      16:9
      Rozmiar plamki
      0,4845 x 0,4845 mm
      Optymalna rozdzielczość
      3840 x 2160 przy 60 Hz
      Jasność
      500  cd/m²
      Kolory wyświetlacza
      1073 mln
      Współczynnik kontrastu (typowy)
      1400:1
      Dynamiczny współczynnik kontrastu
      500 000:1
      Czas reakcji (standardowy)
      12  ms
      Kąt widzenia (poziomy)
      178  stopni
      Kąt widzenia (pionowy)
      178  stopni
      Funkcje poprawy obrazu
      • Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
      • Filtr grzebieniowy 3D
      • 3D MA bez przeplotu
      • Dynamiczna poprawa kontrastu
      • Kompensacja ruchu bez przeplotu
      • Skanowanie progresywne
      Technologia panelu
      IPS

    • Łączność WiFi

      Wyjście audio
      • Gniazdo 3,5 mm
      • Złącze zewnętrznych głośników
      Wejście wideo
      • VGA (analogowe D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • HDMI (x3)
      • Kompozytowe (BNC)
      • Komponentowe (BNC)
      Wejście audio
      Gniazdo 3,5 mm
      Inne połączenia
      • USB
      • OPS
      Wyjście wideo
      Złącze DisplayPort
      Zdalne sterowanie
      • RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm
      • RJ45

    • Udogodnienia

      Orientacja
      • Pozioma
      • Pionowa
      Funkcje ochrony ekranu
      Przesunięcie pikseli, niska jasność
      Kontrola klawiatury
      • Ukryta
      • Blokowany
      Sygnał zdalnego sterowania
      Blokowany
      Pętla sygnału
      • RS232
      • Złącze DisplayPort
      Łatwa instalacja
      Funkcjonalna komora
      Funkcje energooszczędne
      Smart Power
      Pozostałe wygody
      Uchwyty do noszenia
      Sterowanie przez sieć
      • RS232
      • HDMI (jeden przewód)
      • LAN (RJ45)

    • Dźwięk

      Wbudowane głośniki
      2 x 10 W RMS

    • Moc

      Zasilanie sieciowe
      100–240 V AC; 50–60 Hz
      Pobór mocy (typowy)
      400  W
      Pobór mocy w trybie gotowości
      < 0,5 W

    • Wymiary

      Szerokość urządzenia
      1910,00  mm
      Waga produktu
      70  kg
      Wysokość urządzenia
      1102,00  mm
      Głębokość urządzenia
      77,80  mm
      Uchwyt ścienny
      600 x 500 mm, M8
      Szerokość ramki
      22,60 (P/L), 25,60 (G/D) mm
      Waga produktu (funty)
      154  lb

    • Warunki eksploatacji

      Zakres temperatur (eksploatacja)
      Od 5 do 40  °C
      Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
      50 000  godziny
      Wilgotność względna
      Od 20 do 80  %
      Zakres temperatur (przechowywanie)
      Od -20 do 60  °C

    • Akcesoria

      Akcesoria w zestawie
      • Przewód zasilający sieciowy
      • Baterie do pilota
      • Skrócona instrukcja obsługi
      • Pilot
      • Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
      • Przewód RS232
      • Przewód HDMI
      Akcesoria opcjonalne
      • Zestaw do kalibracji kolorów (CCK4602)
      • Odbiornik OPS HDBaseT (CRD25)

    • Różne

      Języki menu ekranowego (OSD)
      • angielski
      • francuski
      • niemiecki
      • włoski
      • polski
      • rosyjski
      • hiszpański
      • turecki
      • chiński uproszczony
      • chiński (tradycyjny)
      • arabski
      • japoński
      Gwarancja
      3-letnia gwarancja
      Certyfikaty
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • FCC, klasa A

    Zawartość opakowania.

    Pozostała zawartość opakowania

    • Przewód zasilający sieciowy
    • Baterie do pilota
    • Skrócona instrukcja obsługi
    • Pilot
    • Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
    • Przewód RS232
    • Przewód HDMI
    • Akcesoria opcjonalne: Zestaw do kalibracji kolorów (CCK4602)
    • Akcesoria opcjonalne: Odbiornik OPS HDBaseT (CRD25)
    Badge-D2C

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