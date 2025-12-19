W Philips naszym celem jest poprawa zdrowia i samopoczucia ludzi poprzez znaczące innowacje. Do 2030 roku planujemy poprawiać jakość życia 2,5 miliarda ludzi rocznie, w tym 400 milionów w społecznościach, których dotyka zjawisko wykluczenia. Jako firma technologiczna my – i licencjobiorcy naszej marki – wprowadzamy innowacje dla ludzi w zgodzie z przekonaniem: zawsze istnieje sposób, żeby uczynić życie lepszym.