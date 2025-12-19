W ciągu ostatniej dekady przekształciliśmy się w lidera branży technologii medycznych
W Philips naszym celem jest poprawa zdrowia i samopoczucia ludzi poprzez znaczące innowacje. Do 2030 roku planujemy poprawiać jakość życia 2,5 miliarda ludzi rocznie, w tym 400 milionów w społecznościach, których dotyka zjawisko wykluczenia. Jako firma technologiczna my – i licencjobiorcy naszej marki – wprowadzamy innowacje dla ludzi w zgodzie z przekonaniem: zawsze istnieje sposób, żeby uczynić życie lepszym.
W Philips naszym celem jest dostarczanie klientom i akcjonariuszom najwyższej, długoterminowej wartości we współpracy z interesariuszami, jednocześnie działając odpowiedzialnie wobec naszej planety i społeczeństwa.
Innowacje odpowiedzią na globalne wyzwania zdrowotne
Możemy poszczycić się ponad 130-letnim dziedzictwem w zakresie przełomowych innowacji. Znaczące innowacje skoncentrowane na potrzebach naszych klientów pozostają w centrum wszystkiego, co robimy.
~9%of sales invested in R&D in 2025
Transforming healthcare deliveryPhilips was named a Clarivate Top 100 Global Innovator ™ 13th year in a row.Dowiedz się więcej
676Medtech patent applications in 2025
MedTech patent filingsPhilips was the #1 company with European Patent Office in 2025.Dowiedz się więcej
~50%software/data science focus in R&D in 2025
Trust and innovation go hand in hand79% of healthcare professionals are optimistic that AI could improve patient outcomes, but trust in the technology must be earned – so how to do this?Dowiedz się więcej
53,000patent rights
People- and patient-centric innovationWe focus on innovations in monitoring, interventional, imaging, enterprise informatics and personal health.Dowiedz się więcej
W tak szybko zmieniającej się branży jak nasza trudno wprowadzać innowacje w pojedynkę. Coraz częściej oznacza to współpracę ze świadczeniodawcami, start-upami, uniwersytetami (zwłaszcza szpitalami uniwersyteckimi) i innymi firmami.
Jako odpowiedzialna firma działamy w sposób zrównoważony, zgodnie z wysokimi standardami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi (ESG). Podejmując kolejne aktywności, kontynuujemy wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju– w naszej własnej działalności i poza nią, wspólnie z naszymi partnerami.
Dalszy sukces naszej firmy zależy pełnego zaangażowania, poczucia szacunku i docenienia każdego z naszych pracowników.
Nasza struktura zarządzania łączy w sobie odpowiedzialne przywództwo i niezależny nadzór
Produkty przychodzą i przemijają... Technologie się zmieniają... Ale to, co pozostaje w Philips niezmienne, to:Tworzenie znaczących innowacji, które poprawiają zdrowie ludzi i ich samopoczucie
W Philips chcemy, aby ludzie cieszyli się dobrym, zdrowym życiem. Jesteśmy firmą technologiczną, która dba o ludzi i planetę.