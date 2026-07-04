Aktualności i informacje I Polska
Najważniejsze informacje
Opieka zdrowotna dostępna tam, gdzie jej potrzebujesz
Jak liderzy ochrony zdrowia i młody personel medyczny w Polsce widzą rolę nowych modeli świadczenia opieki? Dowiedz się w najnowszym raporcie Future Health Index.
Dla mediów
Wsparcie dla mediów
Kontakty dla mediów
Nasz zespół ds. mediów może pomóc we wszystkich sprawach związanych z mediami
Biblioteka multimedialna
Dostępne zdjęcia, filmy, logotypy i inne materiały, których możesz użyć do wzbogacenia swoich historii