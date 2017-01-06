Rozwiązania informacyjno-reklamowe dla firm

Wdrażasz sieć telewizorów do lobby hotelowych i ekranów dotykowych do sal konferencyjnych? A może instalujesz autonomiczną ścianę wideo w biurze ochrony? Profesjonalne monitory i telewizory Philips sprawdzają się w każdym przypadku dzięki wyjątkowej wyrazistości obrazu i przykuwającym uwagę funkcjom, zapewniając doskonałe pierwsze wrażenie i umożliwiając owocną współpracę.
Samodzielne sterowanie dzięki CMND: zarządzaniu systemem metodą „przeciągnij i upuść”.
Bezprzewodowe przesyłanie treści na telewizory dzięki wbudowanej funcji Chromecast.
Łatwa instalacja i uruchamianie aplikacji natywnych lub niestandardowych na monitorze Philips z systemem Android.
Łatwe ustawianie dodatkowych źródeł sygnału wejściowego, dzięki czemu ekrany monitorów nigdy nie są puste.
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Jack Boyczuk 716-200-6527
Business Development Manager, North AmericaSolutions Northeast
Jack Boyczuk
716-200-6527
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