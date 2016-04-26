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    Profesjonalny telewizor

    43HFL5011T/12

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    Zapewnij swoim gościom niezapomniane wrażenia wizualne. Z pewnością spodoba im się szybsze, bardziej komunikatywne działanie telewizora oraz szeroka gama specjalnych aplikacji hotelowych. Z kolei Tobie przypadnie do gustu łatwa, zdalna instalacja i możliwość wygodnego zarządzania.

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    Profesjonalny telewizor
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    Profesjonalny telewizor

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    Zmiana zasad gry

    z systemem Android™

    • 109 cm (43") MediaSuite
    • z systemem Android™
    Miracast i DirectShare — udostępnianie filmów i muzyki w telewizorze

    Miracast i DirectShare — udostępnianie filmów i muzyki w telewizorze

    Nasze telewizory umożliwiają Twoim gościom przeglądanie treści na dużym ekranie bezprzewodowo i bez wysiłku. Dzięki naszemu otwartemu podejściu do systemów operacyjnych usługa jest zgodna zarówno z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu iOS, jak i Android. Ponadto bezpieczny system udostępniania chroni Twoich gości. Zdjęcia, filmy i muzyka — dzięki funkcjom Miracast i DirectShare można z nich korzystać i udostępniać je w telewizorze.

    Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe

    Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe

    MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.

    CMND & Control: bezproblemowa konserwacja telewizorów

    CMND & Control: bezproblemowa konserwacja telewizorów

    CMND & Control umożliwia zdalną konfigurację i instalację telewizorów z centralnej lokalizacji bez konieczności odwiedzania pokojów. Aktualizuj telewizory i zarządzaj nimi przy minimum wysiłku i bez potrzeby niepokojenia gości.

    CMND & Create: wyświetlaj wybrane informacje w dowolnym momencie

    CMND & Create: wyświetlaj wybrane informacje w dowolnym momencie

    CMND & Create pozwala dostarczać wybrane informacje w dowolnym momencie. Moduł zarządzania treścią CMND umożliwia łatwe tworzenie i dystrybucję interaktywnych, spersonalizowanych stron hotelu. Dostosuj swoje telewizory, aby zapewnić gościom najświeższe informacje dotyczące hotelu w czasie rzeczywistym.

    System Android — szybszy, bogatszy i bardziej osobisty telewizor

    Dzięki systemowi Android w telewizorze profesjonalnym można cieszyć się szybszym, bogatszym i bardziej przyjaznym interfejsem. Pozwala on korzystać ze specjalnych usług hotelowych, aplikacji i nie tylko. Jest wyposażony w łatwe w obsłudze menu z bezpośrednimi łączami do ulubionych aplikacji.

    Kontrola aplikacji pozwala dodawać, sortować i usuwać aplikacje przy minimalnym wysiłku

    Kontrola aplikacji pozwala wybrać aplikacje dla telewizora. Dzięki możliwości dodawania, usuwania i sortowania aplikacji oraz konfigurowania aplikacji dla poszczególnych pokoi możliwa jest personalizacja usług dla gości. Usługami można sterować z jednej lokalizacji bez konieczności odwiedzania pokojów. Aby zwiększyć łatwość obsługi i bezpieczeństwo, wgraj własną aplikację na nasz prywatny serwer w chmurze, do którego masz wyłączny dostęp.

    Zaawansowane aplikacje zawierają wiele specjalnych usług hotelowych

    Zaawansowane aplikacje tworzą stale rosnącą bibliotekę aplikacji. Dzięki możliwościom systemu Android działają one płynniej, szybciej i mają więcej funkcji niż kiedykolwiek wcześniej. To rozwiązanie jest przystosowane do potrzeb branży hotelowej — można bezpiecznie usunąć informacje o gościach po ich wyjeździe oraz uniemożliwić dostęp do nielegalnych treści, które mogłyby zaszkodzić firmie.

    Wbudowany system IPTV ma zagwarantować optymalne, spersonalizowane interaktywne doświadczenie.

    Oszczędność i porządek. Z nowymi urządzeniami Smart TV możesz zbudować system hotelowy bezpośrednio w telewizorze. Możesz zaimplementować interaktywne kanały, wideo na żądanie, interaktywne menu hotelowe i informacje bez konieczności podłączania urządzenia zewnętrznego do telewizora. Poza przesyłem treści za pośrednictwem koncentrycznych przewodów telewizyjnych możliwe jest także korzystanie z Internetu w celu dostarczania sygnału kanałów telewizyjnych lub VOD bezpośrednio do telewizora. Nasze sieci partnerskie zadbają o dostosowanie portalu do Twoich potrzeb.

    Protokół Serial Xpress do systemów interaktywnych

    Telewizor można podłączyć do dekoderów zewnętrznych i dekoderów wszystkich ważniejszych dostawców systemów interaktywnych za pomocą Serial Xpress Protocol (SXP).

    Aplikacja Philips TV Remote ułatwia gościom sterowanie

    Nie chcesz korzystać z pilota? Skorzystaj z aplikacji Philips TV Remote na smartfon lub tablet, aby sterować telewizorem, wybrać aplikacje do wyświetlenia, a także wyświetlić informacje SmartInfo. Aplikacja jest dostępna do pobrania za darmo na urządzenia z systemem iOS i Android.

    Specyfikacja techniczna

    • Obraz/wyświetlacz

      Format obrazu
      16:9
      Przekątna ekranu (cale)
      43  cali
      Przekątna ekranu (cm)
      110  cm
      Wyświetlacz
      LED Full HD
      Rozdzielczość panelu
      1920 x 1080 pikseli
      Jasność
      300  cd/m²
      Funkcje poprawy obrazu
      • 200 Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Kąt widzenia
      178º (poz.) / 178º (pion.)

    • Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

      Telewizja cyfrowa
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (do 1080p60)
      Odtwarzanie video
      • NTSC
      • PAL
      Telewizja analogowa
      PAL
      Odtwarzanie IP
      • Multicast
      • Unicast

    • Android TV

      System operacyjny
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      Dostępna pamięć flash
      8 GB

    • Właściwości

      Łatwość użytkowania
      • Styl obrazu
      • Styl dźwięku
      Usługi cyfrowe
      • Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni
      • Now&Next
      • MHEG
      • Telegazeta
      • HbbTV
      • Napisy dialogowe
      Lokalne sterowanie
      Joystick

    • Przyjazne funkcje

      Tryb hotelowy
      • Blokada joysticka
      • Blokada menu
      • Blokada menu instalacji
      • Ograniczenie głośności
      Tryb więzienia
      • Tryb wysokiego bezpieczeństwa
      • Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów
      Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)
      • Wyłącznik czasowy
      • Budzik
      • Budzenie kanałem telewizyjnym
      • Dźwięki budzenia
      Kontrola uruchamiania
      • Kanał
      • Funkcja
      • Format obrazu
      • Głośność
      • Styl obrazu
      System antykradzieżowy
      • Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii
      • Blokada Kensington
      Regulacja mocy
      • Automatyczne włączanie
      • Energooszczędne/szybkie uruchamianie
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Aplikacje
      • Kontrola aplikacji
      • Aplikacje w chmurze
      • Aplikacje Android
      • Aplikacja Philips TV Remote
      Własna marka
      • SmartInfo
      • Logo powitalne
      • Dostosowywany pulpit (HTML)
      • System IPTV
      • Własne aplikacje
      • Nazwa lokalizacji (identyfikator Geonames)
      Zegar
      • Zegar w trybie gotowości
      • Świecący w ciemności przycisk pilota
      • Zegar ekranowy
      • Opcjonalny zegar zewnętrzny
      SmartInfo
      • Przeglądarka HTML5
      • Interaktywne szablony
      Klonowanie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego
      • Instant Initial Cloning
      • Przez USB/fale radiowe/IP
      CMND&Control
      • Edytor kanałów offline
      • Edytor ustawień offline
      • Stan telewizora w czasie rzeczywistym (IP)
      • Zdalne zarządzenie poprzez IP/fale radiowe
      • CMND&Create
      • Zarządzanie grupą telewizorów
      Kontrola
      • Blokada automatycznej aktualizacji kanałów
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API do sterowania telewizorem — JAPIT
      Zintegrowane usługi
      5-dniowa prognoza pogody
      Interaktywny system DRM
      • VSecure
      • PlayReady Smooth Streaming
      • Securemedia
      Generowanie dochodów
      MyChoice
      Języki
      Obsługa w języku gościa
      Pilot
      • Możliwość zastosowania opaski kablowej
      • Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
      • Blokada klapy komory baterii pilota
      Kanały
      • Lista łączona
      • Listy motywów

    • Funkcje szpitalne

      Kontrola
      • Uniwersalny pilot
      • Zgodny z pilotem zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych
      • Zgodny z systemami wzywania pomocy
      Udogodnienia
      • Wyjście słuchawkowe
      • Wyciszanie niezależnego głośnika głównego
      Bezpieczeństwo
      • Podwójna izolacja, klasa II
      • Niepalny

    • Multimedia

      Obsługa odtwarzania wideo
      • Formaty: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Kontenery: AVI, MKV
      Obsługiwane formaty audio
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
      • WMA-PRO (wersja 9 i 10)
      Obsługiwane formaty napisów
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      Obsługiwane formaty obrazów
      JPG
      Obsługiwana rozdzielczość materiałów odtwarzanych z USB
      do 1920 x 1080p przy 60 Hz
      Połączenia multimedialne
      • USB
      • Sieć LAN

    • Audio

      Moc
      16 (2x8)  W
      Wyjście głośnikowe w łazience
      1,5 W, mono, 8 omów
      Głośniki
      • 2.0
      • Skierowane w dół
      Parametry dźwięku
      • AVL
      • Funkcja Incredible Surround
      • Dynamiczny bas
      • Dolby MS10

    • Moc

      Zasilanie sieciowe
      220–240 V AC, 50–60 Hz
      Temperatura otoczenia
      od 0°C do 40°C
      Pobór mocy w trybie gotowości
      < 0,4 W
      Klasa energetyczna
      A+
      Etykieta energetyczna UE
      43  W
      Funkcje oszczędzania energii
      Tryb Eco
      Roczne zużycie energii
      62  kWh

    • Akcesoria

      W zestawie
      • Obracana podstawa
      • 2 baterie AAA
      • Broszura gwarancyjna
      • Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
      • Przewód zasilający
      • Pilot zdalnego sterowania 22AV1505B/12
      Opcjonalne
      • Zegar zewnętrzny 22AV1120C/00
      • Pilot do telewizorów szpitalnych 22AV1109H/12
      • Instalacja RC 22AV9573A
      • Bluetooth RC 22AV1507A/12

    • Łączność bezprzewodowa

      Bezprzewodowa sieć LAN
      802.11 b/g/n
      Bluetooth
      • 4,0
      • Obsługa kontrolera HID
      • Wielokanałowa
      • Bezprzewodowy dźwięk (słuchawki)
      WiFi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Złącza komunikacyjne

      HDMI1
      HDMI 1.4
      Antena
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Cyfrowe wyjście audio
      Optyczne
      USB1
      USB 2.0
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Gniazda boczne

      USB2
      USB 3.0
      Gniazdo Common Interface
      CI+ 1.3.2
      USB3
      USB 2.0
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      Wyjście słuchawkowe
      Gniazdo minijack

    • Gniazda tylne

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      Wyjście głośnikowe w łazience
      Gniazdo minijack
      Komponentowe
      YPbPr + cinch L/P
      Wejście DVI audio
      Gniazdo minijack
      Zewnętrzne zasilanie
      • 12 V/15 W
      • Gniazdo minijack
      Zdalne sterowanie
      RJ-48

    • Funkcje dotyczące połączeń

      RJ48
      • Wejście/wyjście IR
      • Interfejs Serial Xpress
      EasyLink HDMI CEC
      • Odtwarzanie jednym przyciskiem
      • Tryb gotowości
      • Czujnik sygnału pilota
      • Sterowanie dźwiękiem
      Sieć LAN
      Wake up on LAN
      HDMI
      • ARC (we wszystkich gniazdach)
      • DVI (we wszystkich gniazdach)
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • Design

      Kolor
      Srebrna

    • Wymiary

      Szerokość urządzenia
      968  mm
      Wysokość urządzenia
      563  mm
      Głębokość urządzenia
      64/77  mm
      Waga produktu
      9,1  kg
      Szerokość urządzenia (z podstawą)
      968  mm
      Wysokość urządzenia (z podstawą)
      625  mm
      Głębokość urządzenia (z podstawą)
      250  mm
      Waga produktu (z podstawą)
      10,5  kg
      Zgodny uchwyt ścienny
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Zawartość opakowania.

    Pozostała zawartość opakowania

    • Baterie do pilota
    • Pilot
    • Broszura gwarancyjna
    • Przewód zasilający
    • Podstawa na biurko
    Badge-D2C

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    • Dostępność funkcji będzie zależna od sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.
    • Firma Philips nie gwarantuje dostępności aplikacji ani ciągłości ich poprawnego działania.
    • Rzeczywisty zasób wolnej pamięci może być mniejszy ze względu na wstępną konfigurację urządzenia
    • Typowy pobór energii włączonego urządzenia mierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
    • Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.

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