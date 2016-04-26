Pozostała zawartość opakowania
- Baterie do pilota
- Pilot
- Broszura gwarancyjna
- Przewód zasilający
- Podstawa na biurko
43HFL5011T/12
Zmiana zasad gry
Zapewnij swoim gościom niezapomniane wrażenia wizualne. Z pewnością spodoba im się szybsze, bardziej komunikatywne działanie telewizora oraz szeroka gama specjalnych aplikacji hotelowych. Z kolei Tobie przypadnie do gustu łatwa, zdalna instalacja i możliwość wygodnego zarządzania.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Profesjonalny telewizor
łącznie
recurring payment
Nasze telewizory umożliwiają Twoim gościom przeglądanie treści na dużym ekranie bezprzewodowo i bez wysiłku. Dzięki naszemu otwartemu podejściu do systemów operacyjnych usługa jest zgodna zarówno z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu iOS, jak i Android. Ponadto bezpieczny system udostępniania chroni Twoich gości. Zdjęcia, filmy i muzyka — dzięki funkcjom Miracast i DirectShare można z nich korzystać i udostępniać je w telewizorze.
MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.
CMND & Control umożliwia zdalną konfigurację i instalację telewizorów z centralnej lokalizacji bez konieczności odwiedzania pokojów. Aktualizuj telewizory i zarządzaj nimi przy minimum wysiłku i bez potrzeby niepokojenia gości.
CMND & Create pozwala dostarczać wybrane informacje w dowolnym momencie. Moduł zarządzania treścią CMND umożliwia łatwe tworzenie i dystrybucję interaktywnych, spersonalizowanych stron hotelu. Dostosuj swoje telewizory, aby zapewnić gościom najświeższe informacje dotyczące hotelu w czasie rzeczywistym.
Dzięki systemowi Android w telewizorze profesjonalnym można cieszyć się szybszym, bogatszym i bardziej przyjaznym interfejsem. Pozwala on korzystać ze specjalnych usług hotelowych, aplikacji i nie tylko. Jest wyposażony w łatwe w obsłudze menu z bezpośrednimi łączami do ulubionych aplikacji.
Kontrola aplikacji pozwala wybrać aplikacje dla telewizora. Dzięki możliwości dodawania, usuwania i sortowania aplikacji oraz konfigurowania aplikacji dla poszczególnych pokoi możliwa jest personalizacja usług dla gości. Usługami można sterować z jednej lokalizacji bez konieczności odwiedzania pokojów. Aby zwiększyć łatwość obsługi i bezpieczeństwo, wgraj własną aplikację na nasz prywatny serwer w chmurze, do którego masz wyłączny dostęp.
Zaawansowane aplikacje tworzą stale rosnącą bibliotekę aplikacji. Dzięki możliwościom systemu Android działają one płynniej, szybciej i mają więcej funkcji niż kiedykolwiek wcześniej. To rozwiązanie jest przystosowane do potrzeb branży hotelowej — można bezpiecznie usunąć informacje o gościach po ich wyjeździe oraz uniemożliwić dostęp do nielegalnych treści, które mogłyby zaszkodzić firmie.
Oszczędność i porządek. Z nowymi urządzeniami Smart TV możesz zbudować system hotelowy bezpośrednio w telewizorze. Możesz zaimplementować interaktywne kanały, wideo na żądanie, interaktywne menu hotelowe i informacje bez konieczności podłączania urządzenia zewnętrznego do telewizora. Poza przesyłem treści za pośrednictwem koncentrycznych przewodów telewizyjnych możliwe jest także korzystanie z Internetu w celu dostarczania sygnału kanałów telewizyjnych lub VOD bezpośrednio do telewizora. Nasze sieci partnerskie zadbają o dostosowanie portalu do Twoich potrzeb.
Telewizor można podłączyć do dekoderów zewnętrznych i dekoderów wszystkich ważniejszych dostawców systemów interaktywnych za pomocą Serial Xpress Protocol (SXP).
Nie chcesz korzystać z pilota? Skorzystaj z aplikacji Philips TV Remote na smartfon lub tablet, aby sterować telewizorem, wybrać aplikacje do wyświetlenia, a także wyświetlić informacje SmartInfo. Aplikacja jest dostępna do pobrania za darmo na urządzenia z systemem iOS i Android.
Obraz/wyświetlacz
Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
Android TV
Właściwości
Przyjazne funkcje
Funkcje szpitalne
Multimedia
Audio
Moc
Akcesoria
Łączność bezprzewodowa
Złącza komunikacyjne
Gniazda boczne
Gniazda tylne
Funkcje dotyczące połączeń
Design
Wymiary
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