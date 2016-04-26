Miracast i DirectShare — udostępnianie filmów i muzyki w telewizorze

Nasze telewizory umożliwiają Twoim gościom przeglądanie treści na dużym ekranie bezprzewodowo i bez wysiłku. Dzięki naszemu otwartemu podejściu do systemów operacyjnych usługa jest zgodna zarówno z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu iOS, jak i Android. Ponadto bezpieczny system udostępniania chroni Twoich gości. Zdjęcia, filmy i muzyka — dzięki funkcjom Miracast i DirectShare można z nich korzystać i udostępniać je w telewizorze.