Światła Philips WhiteVision ultra z najnowszą powłoką wyróżniają się oszałamiającym białym światłem 4200 K. Są to żarówki halogenowe emitujące najbielsze światło spośród produktów dopuszczonych do legalnego użytkowania na drogach z naszej oferty. To idealny wybór, jeśli oczekujesz doskonałego, stylowego wyglądu.