zdjęcie skóry lub twarzy; cechy fizyczne, takie jak kształt twarzy, kolor włosów i wzrost owłosienia;

informacje dotyczące golarki i procedury pielęgnacji skóry (w tym numer seryjny i model golarki, użycie płynu CleanPod, częstotliwość i czas trwania, dane dotyczące sesji i użytkowania, czas, ustawienia szybkości, poziom naładowania akumulatora oraz postęp golenia, przycinania i szczotkowania);

dane dotyczące skóry (kolor i typ); wartości pomiaru skóry, problemy lub kwestie dotyczące skóry i golenia; rutynowe informacje dotyczące oczyszczania skóry; dane dotyczące brody (typ, owłosienie);

informacje na temat stylu życia i dobrego samopoczucia (rutyna, sen, stres i środowisko);

odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

Dane te są wykorzystywane do świadczenia naszych Usług, w tym do zapewniania spersonalizowanych porad dotyczących stylu i golenia. Aby to osiągnąć, wysyłamy użytkownikowi wiadomości e-mail, powiadomienia push oraz treści i wiadomości w aplikacji. Zapewniamy również spersonalizowane ustawienia urządzenia.

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody, dane te pozostaną na urządzeniu mobilnym, na którym firma Philips nie będzie mogła ich poznać. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z urządzenia SkinAnalyst (do telefonu iPhone) telefon iPhone rejestruje szczegółowy obraz skóry i przesyła go do Aplikacji. To zdjęcie zostanie zapisane na telefonie iPhone.

Prosimy, aby użytkownik nie przesyłał ani nie ujawniał nam żadnych wrażliwych danych osobowych poza przedstawionymi powyżej (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi, filozoficznymi lub innymi, informacji o zdrowiu, życiu seksualnym lub orientacji seksualnej, danych biometrycznych lub cech genetycznych, przeszłości kryminalnej lub informacji dotyczących członkostwa w związkach zawodowych) w Aplikacji lub za jej pośrednictwem ani w jakikolwiek inny sposób.