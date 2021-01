Zebrane dane osobowe użytkownika są używane do utworzenia konta i zarządzania nim. Za pomocą konta można bezpiecznie logować się do Aplikacji. W razie utworzenia konta MyPhilips do celów logowania się do Aplikacji wysyłamy powitalną wiadomość e-mail w celu weryfikacji nazwy użytkownika i hasła, komunikowania się w odpowiedzi na zapytania użytkownika, wysyłania informacji ściśle związanych z usługami lub bezpośredniej komunikacji marketingowej w przypadku, gdy użytkownik włączy tę opcję. Konta MyPhilips można również używać do zamawiania produktów lub usług firmy Philips, brania udziału w promocjach lub grach, brania udziału w portalach społecznościowych w aktywnościach związanych z promocją firmy Philips (na przykład klikając przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”) oraz brania udziału w testowaniu produktów lub ankietach.







Jako że używamy danych konta do świadczenia Usług, uznajemy to przetwarzanie za niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną i zgodne z prawem na mocy artykułu 6.1. (b) Rozporządzenia (UE) 2016/679.