Terms of use IPL Lumea app

Dziękujemy za zainteresowanie Aplikacją Lumea IPL App! Aplikację Philips Lumea IPL App dostarcza firma Philips International B.V. (Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Holandia). Zachęcamy do korzystania z Aplikacji jako pomocy przy użytkowaniu urządzenia Lumea — należy tylko pamiętać o kilku zasadach i ograniczeniach. Co robi Aplikacja: Zachęcamy do przeczytania dalszej części. Korzystanie z Aplikacji oznacza wyrażenie zgody na poniższe warunki. Inne ważne informacje o Aplikacji: Prywatność: należy pamiętać, że istnieje odrębne oświadczenie dotyczące prywatności przynależne do niniejszej Aplikacji. Zdecydowanie zalecamy przeczytanie tego oświadczenia. Licencja: z niniejszej Aplikacji można korzystać w celach wymienionych powyżej. Strony trzecie: istnieje możliwość, że podczas korzystania z niniejszej Aplikacji użytkownik (także) skorzysta z usługi, pobierze element oprogramowania lub zakupi towary dostarczane przez stronę trzecią. Takie usługi i produkty stron trzecich mogą podlegać oddzielnym zasadom i ograniczeniom, nieujętym w niniejszych warunkach użytkowania. Gwarancje: naszym celem jest dostarczenie użytkownikowi atrakcyjnej aplikacji o wysokiej jakości obsługi. Należy pamiętać, że możemy jedynie dostarczyć Aplikację w stanie takim, w jakim jest. Niestety nie możemy udzielić żadnych gwarancji dotyczących Aplikacji ani jej zawartości. Odpowiedzialność: mimo że wierzymy w prawidłowe działanie naszej Aplikacji, zawsze istnieje możliwość, że coś nie zadziała tak, jak powinno. Jeśli w wyniku niefortunnego zdarzenia Aplikacja nie działa lub jakakolwiek treść została utracona, prosimy o przyjęcie naszych szczerych przeprosin. Rozumiemy, że jest to sytuacja niepożądana i niekomfortowa. Niestety nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Aplikacji. W ŻADNEJ SYTUACJI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KWOTY PRZEKRACZAJĄCE OPŁATY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z APLIKACJI. Treści dotyczące użytkownika: użytkownik zostanie poproszony o wskazanie swojego odcienia skóry i koloru włosów. Na tej podstawie Aplikacja wybierze najodpowiedniejsze ustawienia urządzenia. Aplikacja będzie zapisywać informacje o przeprowadzonych i zaplanowanych zabiegach w oparciu o dostarczone informacje. Te treści dotyczące użytkownika nie będą udostępniane publicznie. Urządzenia typu jailbreak: Ta aplikacja nie jest przeznaczona do użytkowania na urządzeniach, w których system operacyjny nie jest zgodny z domyślnym standardem („urządzenia typu jailbreak”). Użytkownik potwierdza, że nie będzie podejmował prób zainstalowania ani korzystania z niniejszej aplikacji na żadnym urządzeniu typu jailbreak. Jakakolwiek próba zainstalowania lub korzystania z tej aplikacji na urządzeniu typu jailbreak będzie stanowiła naruszenie obowiązujących warunków i może prowadzić do zamknięcia konta bez możliwości zwrotu kosztów wedle własnego uznania firmy Philips. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z urządzeń typu jailbreak. Jurysdykcja: niniejsze warunki użytkowania będą rozumiane, interpretowane i podległe przepisom prawa Holandii bez uwzględnienia jego przepisów prawa kolizyjnego. Dobrej zabawy!
Dziękujemy za zainteresowanie Aplikacją Lumea IPL App! Aplikację Philips Lumea IPL App dostarcza firma Philips International B.V. (Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Holandia). Zachęcamy do korzystania z Aplikacji jako pomocy przy użytkowaniu urządzenia Lumea — należy tylko pamiętać o kilku zasadach i ograniczeniach.
Co robi Aplikacja:
Zachęcamy do przeczytania dalszej części. Korzystanie z Aplikacji oznacza wyrażenie zgody na poniższe warunki.
Inne ważne informacje o Aplikacji:
Prywatność: należy pamiętać, że istnieje odrębne oświadczenie dotyczące prywatności przynależne do niniejszej Aplikacji. Zdecydowanie zalecamy przeczytanie tego oświadczenia.
Licencja: z niniejszej Aplikacji można korzystać w celach wymienionych powyżej.
Strony trzecie: istnieje możliwość, że podczas korzystania z niniejszej Aplikacji użytkownik (także) skorzysta z usługi, pobierze element oprogramowania lub zakupi towary dostarczane przez stronę trzecią. Takie usługi i produkty stron trzecich mogą podlegać oddzielnym zasadom i ograniczeniom, nieujętym w niniejszych warunkach użytkowania.
Gwarancje: naszym celem jest dostarczenie użytkownikowi atrakcyjnej aplikacji o wysokiej jakości obsługi. Należy pamiętać, że możemy jedynie dostarczyć Aplikację w stanie takim, w jakim jest. Niestety nie możemy udzielić żadnych gwarancji dotyczących Aplikacji ani jej zawartości.
Odpowiedzialność: mimo że wierzymy w prawidłowe działanie naszej Aplikacji, zawsze istnieje możliwość, że coś nie zadziała tak, jak powinno. Jeśli w wyniku niefortunnego zdarzenia Aplikacja nie działa lub jakakolwiek treść została utracona, prosimy o przyjęcie naszych szczerych przeprosin. Rozumiemy, że jest to sytuacja niepożądana i niekomfortowa. Niestety nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Aplikacji. W ŻADNEJ SYTUACJI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KWOTY PRZEKRACZAJĄCE OPŁATY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z APLIKACJI.
Treści dotyczące użytkownika: użytkownik zostanie poproszony o wskazanie swojego odcienia skóry i koloru włosów. Na tej podstawie Aplikacja wybierze najodpowiedniejsze ustawienia urządzenia. Aplikacja będzie zapisywać informacje o przeprowadzonych i zaplanowanych zabiegach w oparciu o dostarczone informacje. Te treści dotyczące użytkownika nie będą udostępniane publicznie.
Urządzenia typu jailbreak: Ta aplikacja nie jest przeznaczona do użytkowania na urządzeniach, w których system operacyjny nie jest zgodny z domyślnym standardem („urządzenia typu jailbreak”). Użytkownik potwierdza, że nie będzie podejmował prób zainstalowania ani korzystania z niniejszej aplikacji na żadnym urządzeniu typu jailbreak. Jakakolwiek próba zainstalowania lub korzystania z tej aplikacji na urządzeniu typu jailbreak będzie stanowiła naruszenie obowiązujących warunków i może prowadzić do zamknięcia konta bez możliwości zwrotu kosztów wedle własnego uznania firmy Philips. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z urządzeń typu jailbreak.
Jurysdykcja: niniejsze warunki użytkowania będą rozumiane, interpretowane i podległe przepisom prawa Holandii bez uwzględnienia jego przepisów prawa kolizyjnego.
Dobrej zabawy!
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