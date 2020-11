Klinika Flebologii w Warszawie nowym Centrum Referencyjnym Philips

Klinika Flebologii w Warszawie stała się właśnie ośrodkiem referencyjnym firmy Philips, wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki i kompleksowego leczenia chorób układu żylnego.

Ośrodek warszawski od lat współpracuje z Centrum Medycyny Sportowej, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie diagnostyki. Klinika Flebologii jako pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej wykorzystuje szerokie możliwości nowej generacji ramienia C Zenition 70, do diagnostyki i leczenia pacjentów z dolegliwościami związanymi z niewydolnością żylną.

Przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych, niewydolność żylna miednicy, żylaki okolic



intymnych czy żylne zespoły uciskowe, to tylko niektóre z wielu schorzeń, z jakimi zmagają się pacjenci Kliniki Flebologii. Skuteczna diagnostyka i kompleksowe leczenie wspomnianych chorób w klinice możliwe jest zarówno dzięki kompleksowej wiedzy lekarzy specjalistów, jak i dostępności nowoczesnych technologii, które umożliwiają przeprowadzenie całej serii badań i zabiegów. Dzięki tym czynnikom opieka nad pacjentami Kliniki Flebologii jest na najwyższym światowym poziomie.

- Jesteśmy znani między innymi z pełnoprofilowej diagnostyki ultrasonograficznej układu żylnego (USG Doppler), diagnostyki obrazowej naczyń (angiograf mobilny Zenition) czy nowatorskich zabiegów wewnątrzżylnych, precyzyjnie planowanych dzięki wykonywanym na co dzień wenografiom MR w Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie – podkreśla dr Cezary Szary, specjalista radiologii i flebolog, współzałożyciel Kliniki Flebologii.

Podpisana umowa między firmą Philips i Kliniką Flebologii pozwoli pracownikom kliniki na zaoferowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w codziennej diagnostyce i leczeniu pacjentom z problemami układu żylnego.

- Klinika Flebologii w Warszawie to miejsce pełne profesjonalizmu, pasji

i ciągłej chęci rozwoju, co przekłada się na kompleksowe podejście do problemów i dolegliwości, z jakimi zmagają się pacjenci, zarówno z punktu widzenia profilaktyki, diagnostyki, jak i leczenia - podkreśla Marcin Bruszewski, Dyrektor Generalny Health Systems Philips. - Dla nas to ważny krok i poczucie spełnienia misji - mamy swój udział zarówno w niesieniu pomocy chorym, jak i podnoszeniu kwalifikacji ekspertów w zakresie chorób układu żylnego, promując tym samym najlepsze praktyki stosowane w Polsce – dodaje Marcin Bruszewski.

Klinika Flebologii w Warszawie to jeden z nielicznych ośrodków w Polsce, gdzie pracują specjaliści zajmujący się diagnostyką i małoinwazyjnym leczeniem niewydolności żylnej miednicy i żylnych zespołów uciskowych. Stosowane w placówce kompleksowe podejście diagnostyczne pozwala wdrożyć leczenie przyczynowe zarówno u pacjentów wchodzących w wiek dorosły, kobiet po okresie ciążach, jak również u osób z nawrotem choroby żylnej po wcześniejszych próbach leczenia.