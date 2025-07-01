Pomoc Philips Jakie biustonosze pasują do mojego laktatora elektrycznego Philips Avent?

Laktator elektryczny Philips Avent jest przeznaczony do użytku z różnymi stanikami, co ułatwia i zwiększa wygodę odciągania pokarmu. Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi nakładania danego modelu.

Laktator elektryczny Philips Avent bez użycia rąk Osłonki i nakładki pasują do większości staników standardowych i staników dla kobiet karmiących.

Jeśli podczas odciągania pokarmu poczujesz się niekomfortowo, spróbuj przerzucić się na bardziej elastyczny biustonosz (ale nie zbyt rozciągliwy, aby uniknąć ślizgania się nakładek podczas odciągania pokarmu).

Nie zaleca się noszenia biustonosza z fiszbinami. Pojedynczy/podwójny laktator elektryczny Philips Avent Dobrze sprawdza się w przypadku większości staników dla kobiet karmiących.

Pasuje do większości biustonoszy do laktatora z większymi szczelinami na lejek (korpus laktatora nie może być przymocowany przez biustonosz).

Nie zaleca się stosowania biustonosza do laktatora z okrągłymi otworami zamiast szczelin.