Jak mogę połączyć moje urządzenia z aplikacją Philips Avent Baby Monitor+?
Jeśli zastanawiasz się, które urządzenia są zgodne z aplikacją Philips Avent Baby Monitor+, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, które ułatwią Ci nawiązanie połączenia.
Aplikacja Philips Avent Baby Monitor+ jest zgodna z telefonami iPhone firmy Apple z systemem iOS 13 lub nowszym oraz telefonami z systemem Android w wersji 5 lub nowszej.
Łączenie urządzenia z aplikacją Baby Monitor+ Po skonfigurowaniu urządzenia z aplikacją Baby Monitor+ aplikacja poprosi o połączenie z siecią Wi-Fi. Jeśli hasło do sieci Wi-Fi zawiera spację, w aplikacji wyświetli się komunikat ostrzegawczy.
Ten komunikat przypomina, że w haśle do sieci Wi-Fi użyto spacji. Po rozwiązaniu problemu kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować łączenie urządzenia.
Do aplikacji można podłączyć wiele elektronicznych niań, ale jednocześnie można wyświetlać tylko filmy z jednej elektronicznej niani. Będziesz otrzymywać powiadomienia od podłączonych elektronicznych niań. Jeśli otrzymasz powiadomienie i dotkniesz go, aplikacja przeniesie Cię bezpośrednio do tej elektronicznej niani. Możesz także wybrać z listy elektroniczną nianię, którą chcesz wyświetlić.
Aplikację Philips Avent Baby Monitor+ można pobrać bezpłatnie ze sklepów App Store oraz Google Play.
Tak, połączona niania elektroniczna Philips Avent działa z większością przenośnych źródeł zasilania dostępnych na różnych rynkach. Aby nadajnik mógł działać, musi być zasilany prądem o mocy co najmniej 5 V/1 A (5 W) ze źródła zasilania, jednak działanie przenośnego źródła zasilania może się różnić. Jeśli nie można włączyć nadajnika, należy przestać korzystać z przenośnego źródła zasilania, a w razie potrzeby zwrócić się bezpośrednio do producenta, aby skontaktować się z działami pomocy technicznej i obsługi klienta.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:SCD953/26 , SCD973/26 , SCD923/26 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›