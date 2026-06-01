Jak mogę połączyć moje urządzenia z aplikacją Philips Avent Baby Monitor+?

Tak, połączona niania elektroniczna Philips Avent działa z większością przenośnych źródeł zasilania dostępnych na różnych rynkach. Aby nadajnik mógł działać, musi być zasilany prądem o mocy co najmniej 5 V/1 A (5 W) ze źródła zasilania, jednak działanie przenośnego źródła zasilania może się różnić. Jeśli nie można włączyć nadajnika, należy przestać korzystać z przenośnego źródła zasilania, a w razie potrzeby zwrócić się bezpośrednio do producenta, aby skontaktować się z działami pomocy technicznej i obsługi klienta.

