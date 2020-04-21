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Produkcja zakończona
349X7FJEW/00
Zaawansowane wzornictwo, panoramiczny widok
Monitor Philips UltraWide 86,36 cm (34") zachwyci Cię obrazem CrystalClear 3440 x 1440 i wspaniałymi kolorami. Fascynujący wyświetlacz UltraWide z funkcją regulacji wysokości zapewnia panoramiczny obraz świata.
X Line
86,36 cm (34")
3440 x 1440 (WQHD)
Złącze DisplayPort umożliwia cyfrowe połączenie komputera z monitorem, bez żadnej konwersji. Dzięki możliwościom większym niż oferowane przez standard DVI jest w stanie obsłużyć przewody o długości do 15 metrów i przesył danych z prędkością 10,8 Gb/s. Wysoka wydajność i brak opóźnień zapewniają najszybsze obrazowanie i najwyższą częstotliwość odświeżania. Dzięki temu złącze DisplayPort sprawdza się doskonale nie tylko w przypadku normalnego użytkowania w biurze lub w domu, ale również podczas grania w gry, oglądania filmów, edycji obrazu itd. Gwarantuje również współpracę z innymi urządzeniami dzięki zastosowaniu rozmaitych przejściówek.
Ciesz się wyraźnymi i kolorowymi obrazami oraz dźwiękiem dzięki pojedynczemu połączeniu przewodowemu. Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przesyłać cyfrowy obraz (w rozdzielczości do 4K/UHD przy 60 Hz) i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej liczby źródeł audio-wideo (w tym dekoderów, odtwarzaczy DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).
Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Zgredzisko
21/04/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Zadowolony
Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe
Zalety
Funkcje wielkość
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Data użycia 2019-03-21
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Data użycia 2019-03-21
MCSGroup
28/09/2019
Polska
Kupiłem do biura jako 3 monitor
Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Promień łuku krzywizny wyświetlacza w mm
Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.
Czas reakcji równy SmartResponse
Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2
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Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931