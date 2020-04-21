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Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD Curved UltraWide

349X7FJEW/00

5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Zaawansowane wzornictwo, panoramiczny widok

Monitor Philips UltraWide 86,36 cm (34") zachwyci Cię obrazem CrystalClear 3440 x 1440 i wspaniałymi kolorami. Fascynujący wyświetlacz UltraWide z funkcją regulacji wysokości zapewnia panoramiczny obraz świata.

Poznaj wszystkie korzyści

do najciekawszych projektów

Zaawansowane wzornictwo, panoramiczny widok

  • X Line

  • 86,36 cm (34")

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Połączenie DisplayPort zapewnia doskonałe efekty wizualne

Złącze DisplayPort umożliwia cyfrowe połączenie komputera z monitorem, bez żadnej konwersji. Dzięki możliwościom większym niż oferowane przez standard DVI jest w stanie obsłużyć przewody o długości do 15 metrów i przesył danych z prędkością 10,8 Gb/s. Wysoka wydajność i brak opóźnień zapewniają najszybsze obrazowanie i najwyższą częstotliwość odświeżania. Dzięki temu złącze DisplayPort sprawdza się doskonale nie tylko w przypadku normalnego użytkowania w biurze lub w domu, ale również podczas grania w gry, oglądania filmów, edycji obrazu itd. Gwarantuje również współpracę z innymi urządzeniami dzięki zastosowaniu rozmaitych przejściówek.

Szybkie połączenie cyfrowe dzięki HDMI

Ciesz się wyraźnymi i kolorowymi obrazami oraz dźwiękiem dzięki pojedynczemu połączeniu przewodowemu. Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przesyłać cyfrowy obraz (w rozdzielczości do 4K/UHD przy 60 Hz) i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej liczby źródeł audio-wideo (w tym dekoderów, odtwarzaczy DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).

Wbudowane głośniki stereofoniczne dla multimediów

Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

21/04/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Zadowolony

Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe

Zalety

Funkcje wielkość

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Data użycia 2019-03-21

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Data użycia 2019-03-21

28/09/2019

Polska

Polska

Kupiłem do biura jako 3 monitor

Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

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Przypisy

  1. Promień łuku krzywizny wyświetlacza w mm

  2. Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.

  3. Czas reakcji równy SmartResponse

  4. Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.

  6. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  7. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931