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Produkcja zakończona
Profesjonalne słuchawki dla DJ-ów
Stworzone we współpracy z Arminem van Buurenem, 5-krotnym zdobywcą nagrody World’s Best DJ, słuchawki A1PRO przeznaczone są do muzyki elektronicznej. W podróży lub przy stole mikserskim słuchawki te dodają każdemu dźwiękowi wyrazistości i dynamiki.
Profesjonalne słuchawki dla DJ-ów
Nauszne
Miękkie poduszki
Składane
40-milimetrowe przetworniki neodymowe o wysokiej mocy obsługują moc 2500 mW i dostarczają czysty, dynamiczny i wolny od zakłóceń dźwięk — nawet przy wysokich poziomach głośności i dużej mocy sygnału wejściowego.
Zamknięta konstrukcja wzmacnia basy i umożliwia słuchanie muzyki tak głośno, jak lubisz, bez „wyciekania” dźwięku. Poduszki nauszne zakrywają ucho i uszczelniają przerwę między nim a słuchawką, zapewniając doskonałą izolację dźwięku.
Przewód o długości 1,4 m z częścią spiralną pozwalającą na wydłużenie go do 1,8 m zapewnia maksymalną swobodę ruchu. Element spiralny zmniejsza również naprężenia spowodowane przez ciągnięcie oraz pozwala uniknąć plątaniny przewodów.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
DanielV
18/02/2017
România
Performanta excelenta
Castile au sunet de o calitate excelenta. Cablul este suficient de lung, fiabil si bine dimensionat. Din pacate pernutele de pe urechi se uzeaza repede si nu se gasesc pentru a le inlocui... La una dintre casti a cedat plasticul. E drept ca eu am agatat cablul, dar parca prea usor a cedat.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla A1PRO Professional DJ headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla A1PRO Professional DJ headphones
Wymienne poduszki nauszne 72 mm do nabycia osobno na stronach internetowych shop.philips.com i armadashop.com