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Produkcja zakończona

Profesjonalne słuchawki dla DJ-ów

A1PRO/00

4

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Profesjonalne słuchawki dla DJ-ów

Stworzone we współpracy z Arminem van Buurenem, 5-krotnym zdobywcą nagrody World’s Best DJ, słuchawki A1PRO przeznaczone są do muzyki elektronicznej. W podróży lub przy stole mikserskim słuchawki te dodają każdemu dźwiękowi wyrazistości i dynamiki.

Poznaj wszystkie korzyści

we współpracy z Arminem van Buurenem

Profesjonalne słuchawki dla DJ-ów

  • Profesjonalne słuchawki dla DJ-ów

  • Nauszne

  • Miękkie poduszki

  • Składane

40-milimetrowe przetworniki 2500 mW zapewniają wolny od zniekształceń dźwięk

40-milimetrowe przetworniki 2500 mW zapewniają wolny od zniekształceń dźwięk

40-milimetrowe przetworniki neodymowe o wysokiej mocy obsługują moc 2500 mW i dostarczają czysty, dynamiczny i wolny od zakłóceń dźwięk — nawet przy wysokich poziomach głośności i dużej mocy sygnału wejściowego.

Zamknięta konstrukcja i poduszki nauszne zapewniają całkowitą izolację dźwięku

Zamknięta konstrukcja i poduszki nauszne zapewniają całkowitą izolację dźwięku

Zamknięta konstrukcja wzmacnia basy i umożliwia słuchanie muzyki tak głośno, jak lubisz, bez „wyciekania” dźwięku. Poduszki nauszne zakrywają ucho i uszczelniają przerwę między nim a słuchawką, zapewniając doskonałą izolację dźwięku.

Spiralny przewód o maksymalnej długości 1,8 m zapewnia większą swobodę poruszania się

Przewód o długości 1,4 m z częścią spiralną pozwalającą na wydłużenie go do 1,8 m zapewnia maksymalną swobodę ruchu. Element spiralny zmniejsza również naprężenia spowodowane przez ciągnięcie oraz pozwala uniknąć plątaniny przewodów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

18/02/2017

România

România

Performanta excelenta

Castile au sunet de o calitate excelenta. Cablul este suficient de lung, fiabil si bine dimensionat. Din pacate pernutele de pe urechi se uzeaza repede si nu se gasesc pentru a le inlocui... La una dintre casti a cedat plasticul. E drept ca eu am agatat cablul, dar parca prea usor a cedat.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla A1PRO Professional DJ headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla A1PRO Professional DJ headphones

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Przypisy

  1. Wymienne poduszki nauszne 72 mm do nabycia osobno na stronach internetowych shop.philips.com i armadashop.com