Widżet do łatwego parowania przez Bluetooth telefonów z systemem Android

Widżet Philips Bluetooth Audio Connect można pobrać ze sklepu Google Play. Umożliwia on łączenie i parowanie urządzenia przenośnego z dowolnym urządzeniem audio marki Philips obsługującym funkcję Bluetooth. Dotknij widżetu, aby automatycznie dodać i sparować urządzenie audio z funkcją Bluetooth lub aby się z nim połączyć. Po przeprowadzeniu parowania możesz też edytować ikony i zmieniać ich nazwy. Widżet umożliwia łączenie się z kilkoma urządzeniami audio marki Philips, dzięki czemu z łatwością możesz się między nimi przełączać. Po prostu dotknij wybranego urządzenia marki Philips i rozpocznij przesyłanie strumieniowe.