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Produkcja zakończona

bezprzewodowa stacja dokująca z głośnikiem

AS130/12

Przesyłaj muzykę, ładując jednocześnie telefon Android

Głośnik AS130 umożliwia przesyłanie strumieniowe muzyki w wysokiej jakości przez Bluetooth, a także błyskawiczne ładowanie telefonu z systemem Android.

Poznaj wszystkie korzyści

Przesyłaj muzykę, ładując jednocześnie telefon Android

  • Bluetooth®

  • dla urządzeń Android

  • 6 W

Sprytnie zaprojektowana stacja FlexiDock, w której można umieścić każdy telefon Android

Ulepszona wersja stacji Philips FlexiDock obsługuje złącze micro-USB, za pomocą którego można podłączyć każdy telefon z systemem Android. Mechanizm dokujący doskonale pasuje do każdego telefonu z systemem Android dzięki gładkiej, zaokrąglonej krawędzi złącza. Umożliwia ono łatwą regulację — wystarczy przesunąć złącze w lewo lub w prawo bądź obrócić je, aby dopasowało się do dowolnego położenia lub kierunku portu micro-USB w telefonie. Ta niesamowita elastyczność to prawdziwa nowość — rozwiązanie przeznaczone dla telefonów z systemem Android tworzonych przez różnych producentów. Nadaje się idealnie do obsługi złącza micro-USB o niestandardowym położeniu.

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Widżet do łatwego parowania przez Bluetooth telefonów z systemem Android

Widżet Philips Bluetooth Audio Connect można pobrać ze sklepu Google Play. Umożliwia on łączenie i parowanie urządzenia przenośnego z dowolnym urządzeniem audio marki Philips obsługującym funkcję Bluetooth. Dotknij widżetu, aby automatycznie dodać i sparować urządzenie audio z funkcją Bluetooth lub aby się z nim połączyć. Po przeprowadzeniu parowania możesz też edytować ikony i zmieniać ich nazwy. Widżet umożliwia łączenie się z kilkoma urządzeniami audio marki Philips, dzięki czemu z łatwością możesz się między nimi przełączać. Po prostu dotknij wybranego urządzenia marki Philips i rozpocznij przesyłanie strumieniowe.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie