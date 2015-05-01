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Produkcja zakończona
AW3000/10
Cała Twoja muzyka w znakomitej jakości. Bezprzewodowo.
Dzięki bezprzewodowemu głośnikowi Hi-Fi Philips Fidelio Twoja muzyka jest dostępna bezprzewodowo w znakomitej jakości. Sygnał można przesyłać strumieniowo, a 4 przetworniki Hi-Fi sprawiają, że ten niewielki głośnik zapewnia niesamowite muzyczne wrażenia.
Wysokiej jakości dźwięk stereo
36 W, 4 przetworniki Hi-Fi
Wejście analogowe
Dostępna w sklepach Apple App Store i Google Play aplikacja automatycznie wykrywa urządzenia przenośne i inne zgodne urządzenia podłączone do domowej sieci Wi-Fi, co zapewnia natychmiastową kontrolę nad muzyką. Możesz sterować odtwarzaniem, głośnością i ustawieniami dźwięku, a także korzystać z serwisów muzycznych i radia internetowego z dowolnego urządzenia i w dowolnym miejscu.
W głośniku zastosowano profesjonalne przetworniki Hi-Fi rozstawione względem siebie pod kątem zapewniającym uzyskanie najbardziej przestrzennego i głębokiego dźwięku. Rozmieszczenie przetworników gwarantuje bezkonkurencyjny, dynamiczny dźwięk — bez względu na to, w którym miejscu pomieszczenia znajduje się słuchacz. Ponadto unikatowa konstrukcja doskonale komponuje się z wystrojem wnętrza.
Dodatkowe wejście liniowe umożliwia podłączanie zewnętrznych źródeł dźwięku, co stanowi uzupełnienie funkcji łączności bezprzewodowej. Wystarczy podłączyć głośnik do wejścia liniowego, wyjścia audio lub gniazda słuchawkowego dowolnego urządzenia odtwarzającego multimedia: odtwarzacza CD/DVD, telewizora czy odtwarzacza MP3.
Nagrody
3.0
z 5
3
Opinie
mglinski01
01/05/2015
Polska
Kompaktowy z dobrym dźwiękiem
Mam dwa - jeden w sypialni, drugi w kuchni. Super design, doby dźwięk, duże możliwości odtwarzania stacji internetwych, muzyki z dysku sieciowego, z telefonu itp. Wadą jest to że czasami się jeszcze zawiesza, ale po ostatnich aktualizacjach firmware już tylko sporadycznie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
robmot
17/12/2013
Polska
Ogólnie OK
Ogólnie OK, dobra jakość wykonania i jakość dźwięku. słaba aplikacja obsługująca na PC. Poręczny, pełny system do odtwarzania z zewnętrznych urządzeń przez WIFI
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Radovik
13/03/2015
Česká republika
Neuveritelne zkresleny a nekvalitni zvuk, neprijemne, unavne pro posluchace, zpozdeni i pri pripojeni pres kabel
Atraktivni design na pohled (ale ne na pohodlne uvladani), a predevsim neuveritelne zkresleny zvuk, velmi neprijemny, nekvalitni zvuk, unavne pro posluchace. (mimo jine chybejici/potlacene stredni frekvence zvuku) K tomu zpozdeni i pri pripojeni pres kabel, to znamena nepouzitelne na sledovani napr. videa pri pripojeni k PC/tabletu. Program na ovladani po siti neni v cestine a neni prilis uzivatelsky privetivy, take nedovoluje bezdratove prenest zvuk napr. z Youtube ci hudebnich zluzeb jako je Google music. Zvukovy eqvalizer nelze nijak vypnout, zvuk je zkresleny stale. Velke zklamani. Vyrobek se jevi dobry maximalne na prvni letmy pohled/poslech, jinak velmi nepouzitelny. Skoda tohoto trendu, protoze jeste pred par lety meli vyrobky Philips velmi kvalitni zvuk.
Przegląd ten został wykonany dla AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
Przegląd ten został wykonany dla AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
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