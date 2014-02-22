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Produkcja zakończona
Cała Twoja muzyka w znakomitej jakości. Bezprzewodowo.
Dzięki bezprzewodowemu głośnikowi Hi-Fi Philips Fidelio Twoja muzyka jest dostępna bezprzewodowo w znakomitej jakości. Muzykę można bez wysiłku przesyłać strumieniowo, a 4 przetworniki Hi-Fi zapewniają potężny i przestrzenny dźwięk.
Wysokiej jakości dźwięk stereo
60 W, 4 przetworniki Hi-Fi
Wejście analogowe
Dostępna w sklepach Apple App Store i Google Play aplikacja automatycznie wykrywa urządzenia przenośne i inne zgodne urządzenia podłączone do domowej sieci Wi-Fi, co zapewnia natychmiastową kontrolę nad muzyką. Możesz sterować odtwarzaniem, głośnością i ustawieniami dźwięku, a także korzystać z serwisów muzycznych i radia internetowego z dowolnego urządzenia i w dowolnym miejscu.
W głośniku zastosowano profesjonalne przetworniki Hi-Fi rozstawione względem siebie pod kątem zapewniającym uzyskanie najbardziej przestrzennego i głębokiego dźwięku. Rozmieszczenie przetworników gwarantuje bezkonkurencyjny, dynamiczny dźwięk — bez względu na to, w którym miejscu pomieszczenia znajduje się słuchacz. Ponadto unikatowa konstrukcja doskonale komponuje się z wystrojem wnętrza.
Dodatkowe wejście liniowe umożliwia podłączanie zewnętrznych źródeł dźwięku, co stanowi uzupełnienie funkcji łączności bezprzewodowej. Wystarczy podłączyć głośnik do wejścia liniowego, wyjścia audio lub gniazda słuchawkowego dowolnego urządzenia odtwarzającego multimedia: odtwarzacza CD/DVD, telewizora czy odtwarzacza MP3.
Nagrody
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
obbmar
22/02/2014
Polska
Philips Fidelio A5 AW5000 Super wygląda i super gra
Bardzo fajny i bardzo funkcjonalny głośnik bezprzewodowy. Super brzmi oraz super wygląda.POLEAM
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5
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