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Produkcja zakończona

Philips FidelioBezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5

AW5000/10

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Cała Twoja muzyka w znakomitej jakości. Bezprzewodowo.

Dzięki bezprzewodowemu głośnikowi Hi-Fi Philips Fidelio Twoja muzyka jest dostępna bezprzewodowo w znakomitej jakości. Muzykę można bez wysiłku przesyłać strumieniowo, a 4 przetworniki Hi-Fi zapewniają potężny i przestrzenny dźwięk.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Cała Twoja muzyka w znakomitej jakości. Bezprzewodowo.

  • Wysokiej jakości dźwięk stereo

  • 60 W, 4 przetworniki Hi-Fi

  • Wejście analogowe

Aplikacja AirStudio+ Lite umożliwia sterowanie odtwarzaniem muzyki za pośrednictwem urządzenia przenośnego

Aplikacja AirStudio+ Lite umożliwia sterowanie odtwarzaniem muzyki za pośrednictwem urządzenia przenośnego

Dostępna w sklepach Apple App Store i Google Play aplikacja automatycznie wykrywa urządzenia przenośne i inne zgodne urządzenia podłączone do domowej sieci Wi-Fi, co zapewnia natychmiastową kontrolę nad muzyką. Możesz sterować odtwarzaniem, głośnością i ustawieniami dźwięku, a także korzystać z serwisów muzycznych i radia internetowego z dowolnego urządzenia i w dowolnym miejscu.

Zakrzywiona konstrukcja zapewnia bardziej przestrzenny dźwięk stereo

Zakrzywiona konstrukcja zapewnia bardziej przestrzenny dźwięk stereo

W głośniku zastosowano profesjonalne przetworniki Hi-Fi rozstawione względem siebie pod kątem zapewniającym uzyskanie najbardziej przestrzennego i głębokiego dźwięku. Rozmieszczenie przetworników gwarantuje bezkonkurencyjny, dynamiczny dźwięk — bez względu na to, w którym miejscu pomieszczenia znajduje się słuchacz. Ponadto unikatowa konstrukcja doskonale komponuje się z wystrojem wnętrza.

Wejście liniowe audio

Wejście liniowe audio

Dodatkowe wejście liniowe umożliwia podłączanie zewnętrznych źródeł dźwięku, co stanowi uzupełnienie funkcji łączności bezprzewodowej. Wystarczy podłączyć głośnik do wejścia liniowego, wyjścia audio lub gniazda słuchawkowego dowolnego urządzenia odtwarzającego multimedia: odtwarzacza CD/DVD, telewizora czy odtwarzacza MP3.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Obraz AWARD-961310

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

22/02/2014

Polska

Polska

Philips Fidelio A5 AW5000 Super wygląda i super gra

Bardzo fajny i bardzo funkcjonalny głośnik bezprzewodowy. Super brzmi oraz super wygląda.POLEAM

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5

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  1. Serwis Napster jest dostępny tylko w Niemczech i Wielkiej Brytanii.