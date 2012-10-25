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Produkcja zakończona
Ciesz się wspaniałą muzyką
Bumbox CD firmy Philips pozwoli cieszyć się cyfrową muzyką z przenośnego odtwarzacza muzycznego w pełnej głośności, kiedy tylko zechcesz. Wyposażony jest w bezpośrednie połączenie USB i funkcję cyfrowego nagrywania plików MP3 za jednym naciśnięciem przycisku – bez potrzeby użycia komputera.
5 W
Zgrywanie płyt CD
Cyfrowe strojenie
Wystarczy podłączyć urządzenie pamięci masowej USB lub do portu USB w zestawie audio firmy Philips i za jednym naciśnięciem przycisku — bez komputera — zacząć zgrywać ulubioną muzykę z płyt CD na urządzenie USB lub odtwarzacz MP3.
W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.
Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Paweł12344677
25/10/2012
Polska
Doskonały wygląd
Najważniejszym kryterium przy zakupie był wygląd i z niego jestem bardzo zadowolony. Urządzenie stoi w kuchni i słuchamy na nim tylko radia które odbiera znakomicie. Dodatkowym atutem jest to że można je przenosić.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ1880 Bumbox CD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ1880 Bumbox CD