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Produkcja zakończona

Bumbox CD

AZ1880/12

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Ciesz się wspaniałą muzyką

Bumbox CD firmy Philips pozwoli cieszyć się cyfrową muzyką z przenośnego odtwarzacza muzycznego w pełnej głośności, kiedy tylko zechcesz. Wyposażony jest w bezpośrednie połączenie USB i funkcję cyfrowego nagrywania plików MP3 za jednym naciśnięciem przycisku – bez potrzeby użycia komputera.

Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się wspaniałą muzyką

  • 5 W

  • Zgrywanie płyt CD

  • Cyfrowe strojenie

Cyfrowe nagrywanie plików MP3 z płyt CD za jednym naciśnięciem przycisku

Cyfrowe nagrywanie plików MP3 z płyt CD za jednym naciśnięciem przycisku

Wystarczy podłączyć urządzenie pamięci masowej USB lub do portu USB w zestawie audio firmy Philips i za jednym naciśnięciem przycisku — bez komputera — zacząć zgrywać ulubioną muzykę z płyt CD na urządzenie USB lub odtwarzacz MP3.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

25/10/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd

Najważniejszym kryterium przy zakupie był wygląd i z niego jestem bardzo zadowolony. Urządzenie stoi w kuchni i słuchamy na nim tylko radia które odbiera znakomicie. Dodatkowym atutem jest to że można je przenosić.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ1880 Bumbox CD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ1880 Bumbox CD

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie