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Produkcja zakończona

Pedi AdvancedElektryczny pilnik do stóp

BCR430/00

4.6

| (178) Opinie | 92% poleca ten produkt

Gładkie stopy — od pięt po palce

Urządzenie Philips Pedi Advanced zapewnia gładkie stopy — od pięt po palce. Wyjątkowy obrotowy dysk i ergonomiczny uchwyt umożliwiają bezproblemowe, dokładne i delikatne usuwanie zgrubień.

Poznaj wszystkie korzyści

Z ultraprecyzyjnym dyskiem

Gładkie stopy — od pięt po palce

  • Z ultraprecyzyjną krawędzią

  • Obrotowy dysk

  • Na mokro i na sucho

  • Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

Wyjątkowy obrotowy dysk zapewnia gładkie stopy — od pięt po palce

Wyjątkowy obrotowy dysk zapewnia gładkie stopy — od pięt po palce

Wyjątkowy obrotowy dysk z ultraprecyzyjną krawędzią zapewnia gładkie stopy — od pięt po palce. Obrotowy dysk i precyzyjna krawędź umożliwiają usuwanie zgrubień w dokładny, bezproblemowy i delikatny sposób, zarówno z większych, jak i z mniejszych obszarów.

Delikatna pielęgnacja skóry

Delikatna pielęgnacja skóry dzięki korundowi użytemu w dysku.

Nagradzany kształt uchwytu

Nagradzany kształt uchwytu

Nagradzany ergonomiczny kształt uchwytu zapewnia łatwy dostęp do pięt i palców.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

178

Opinie

92%

poleca ten produkt

02/04/2024

Polska

Polska

Produkt godny zaufania

Bardzo pomocny produkt w domowym dbaniu o stopy. Wygładza stopy i pozwala a comfort i uczucie jak po kosmetyczce.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp

Data użycia 2024-03-02

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp

Data użycia 2024-03-02

21/02/2022

Polska

Polska

Gorąco polecam

Genialne, delikatne urządzenie. Najlepsze na rynku.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp

Data użycia 2020-02-21

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp

Data użycia 2020-02-21

05/01/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super efektywny!

Bezboleśnie usuwa naskórek, wytrzymała bateria, cichy.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp

Data użycia 2020-12-05

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp

Data użycia 2020-12-05

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie