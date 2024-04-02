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Produkcja zakończona
Gładkie stopy — od pięt po palce
Urządzenie Philips Pedi Advanced zapewnia gładkie stopy — od pięt po palce. Wyjątkowy obrotowy dysk i ergonomiczny uchwyt umożliwiają bezproblemowe, dokładne i delikatne usuwanie zgrubień.
Z ultraprecyzyjną krawędzią
Obrotowy dysk
Na mokro i na sucho
Zasilanie akumulatorowe i sieciowe
Wyjątkowy obrotowy dysk z ultraprecyzyjną krawędzią zapewnia gładkie stopy — od pięt po palce. Obrotowy dysk i precyzyjna krawędź umożliwiają usuwanie zgrubień w dokładny, bezproblemowy i delikatny sposób, zarówno z większych, jak i z mniejszych obszarów.
Delikatna pielęgnacja skóry dzięki korundowi użytemu w dysku.
Nagradzany ergonomiczny kształt uchwytu zapewnia łatwy dostęp do pięt i palców.
4.6
z 5
178
Opinie
92%
poleca ten produkt
MoniKo
02/04/2024
Polska
Część promocji
Produkt godny zaufania
Bardzo pomocny produkt w domowym dbaniu o stopy. Wygładza stopy i pozwala a comfort i uczucie jak po kosmetyczce.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp
Data użycia 2024-03-02
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp
Data użycia 2024-03-02
Monika Konika
21/02/2022
Polska
Gorąco polecam
Genialne, delikatne urządzenie. Najlepsze na rynku.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp
Data użycia 2020-02-21
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp
Data użycia 2020-02-21
Olasek
05/01/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super efektywny!
Bezboleśnie usuwa naskórek, wytrzymała bateria, cichy.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp
Data użycia 2020-12-05
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp
Data użycia 2020-12-05