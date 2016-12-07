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Produkcja zakończona
Dotknij, aby odtwarzać muzykę we wszystkich pomieszczeniach
Zestaw muzyczny Philips izzy umożliwia odtwarzanie muzyki przez Bluetooth, z płyt CD i urządzeń USB oraz z radia FM. Za dotknięciem przycisku muzyka ze smartfonów, płyt CD, urządzeń USB i stacji radiowych popłynie równocześnie przez wszystkie głośniki izzy znajdujące się w pomieszczeniu. Konfiguracja jest prosta — nie wymaga routera, hasła ani aplikacji.
możliwość montażu na ścianie
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
z funkcją MULTIPAIR
Głośnik Philips izzy pozwala na przesyłanie strumieniowe ulubionej muzyki z telefonu, tabletu lub komputera, niezależnie od używanej aplikacji do odtwarzania muzyki lub słuchania radia.
Konfiguracja bez użycia routera, hasła i aplikacji. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk „GROUP” na dwóch głośnikach, aby dokonać pierwszej konfiguracji. Powtórz tę czynność dla 3., 4. i 5. głośnika. Każde naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „GROUP” powoduje dodanie jednego głośnika. Odtwarzanie muzyki z użyciem funkcji Multiroom jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Po zakończeniu grupowania ustawienia sieci izzylink™ zostaną zachowane nawet po odłączeniu głośnika od zasilania.
Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
DżUUU
07/12/2016
Polska
doskonały
Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo dobry, czysty dźwięk w super opakowaniu-mowa oczywiście o designie:). RedDot to bardzo prestiżowa nogroda świadcząca o jakości produktu. Nieduży, zgrabny z możliwością przenoszenia " pod tz. pachą”, oraz powieszenia na ścianie w razie konieczności -dobra funkcja do niedużych wnętrz. Wiele funkcji umożliwiających wszechstronne stosowanie. Konfiguracja z aktualnymi gadżetami MP3, iPod, przez USB Direct. Jeszcze nie zakupiłam przenośnych głośników IZZY do konfiguracji ze sprzętem ,ale zrobię sobie prezent na święta :) Polecam na prezent nawet dla wybrednych koneserów jakości dźwięku i stylu. Cena bardzo przystępna za tej jakości produkt. Pozdrawiam Julia.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom