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Produkcja zakończona

Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

BM50B/10

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Dotknij, aby odtwarzać muzykę we wszystkich pomieszczeniach

Zestaw muzyczny Philips izzy umożliwia odtwarzanie muzyki przez Bluetooth, z płyt CD i urządzeń USB oraz z radia FM. Za dotknięciem przycisku muzyka ze smartfonów, płyt CD, urządzeń USB i stacji radiowych popłynie równocześnie przez wszystkie głośniki izzy znajdujące się w pomieszczeniu. Konfiguracja jest prosta — nie wymaga routera, hasła ani aplikacji.

Poznaj wszystkie korzyści

Dotknij, aby odtwarzać muzykę we wszystkich pomieszczeniach

  • możliwość montażu na ścianie

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • z funkcją MULTIPAIR

Odtwarzaj bezprzewodowo muzykę w jednym pomieszczeniu dzięki technologii Bluetooth

Odtwarzaj bezprzewodowo muzykę w jednym pomieszczeniu dzięki technologii Bluetooth

Głośnik Philips izzy pozwala na przesyłanie strumieniowe ulubionej muzyki z telefonu, tabletu lub komputera, niezależnie od używanej aplikacji do odtwarzania muzyki lub słuchania radia.

Dotknij raz, aby skonfigurować izzylink™ bez korzystania z routera, hasła i aplikacji

Dotknij raz, aby skonfigurować izzylink™ bez korzystania z routera, hasła i aplikacji

Konfiguracja bez użycia routera, hasła i aplikacji. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk „GROUP” na dwóch głośnikach, aby dokonać pierwszej konfiguracji. Powtórz tę czynność dla 3., 4. i 5. głośnika. Każde naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „GROUP” powoduje dodanie jednego głośnika. Odtwarzanie muzyki z użyciem funkcji Multiroom jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Po zakończeniu grupowania ustawienia sieci izzylink™ zostaną zachowane nawet po odłączeniu głośnika od zasilania.

Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct

Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct

Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

07/12/2016

Polska

Polska

doskonały

Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo dobry, czysty dźwięk w super opakowaniu-mowa oczywiście o designie:). RedDot to bardzo prestiżowa nogroda świadcząca o jakości produktu. Nieduży, zgrabny z możliwością przenoszenia " pod tz. pachą”, oraz powieszenia na ścianie w razie konieczności -dobra funkcja do niedużych wnętrz. Wiele funkcji umożliwiających wszechstronne stosowanie. Konfiguracja z aktualnymi gadżetami MP3, iPod, przez USB Direct. Jeszcze nie zakupiłam przenośnych głośników IZZY do konfiguracji ze sprzętem ,ale zrobię sobie prezent na święta :) Polecam na prezent nawet dla wybrednych koneserów jakości dźwięku i stylu. Cena bardzo przystępna za tej jakości produkt. Pozdrawiam Julia.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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