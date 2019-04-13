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Produkcja zakończona
Dotknij, aby odtwarzać muzykę we wszystkich pomieszczeniach
Przenośny głośnik Philips izzy BM6 odtwarza muzykę bezprzewodowo za pośrednictwem funkcji Bluetooth. Jest odporny na zachlapanie, dlatego możesz korzystać z niego w łazience, w kuchni i na świeżym powietrzu. Zacznij od jednego głośnika, a następnie dodawaj kolejne, aby korzystać z funkcji multiroom. Łatwa konfiguracja — bez routera, hasła i aplikacji.
Bluetooth®
Odporny na zachlapanie
Akumulator
Technologia izzylink™ w syst. Multiroom
Sparuj 2 inteligentne urządzenia jednocześnie, aby móc strumieniowo przesyłać muzykę z dowolnego urządzenia bez konieczności przerywania połączenia i ponownego jego nawiązywania. Aby odtworzyć utwór w innym urządzeniu, wystarczy najpierw wstrzymać odtwarzanie na pierwszym urządzeniu, a następnie odtworzyć utwór na innym. To doskonałe rozwiązanie do udostępniania muzyki znajomym, korzystania podczas imprez lub po prostu odtwarzania różnych utworów zapisanych w różnych urządzeniach. Znajomi i rodzina mogą sparować swoje urządzenia w tym samym czasie, aby błyskawicznie wymieniać się muzyką.
Głośnik Philips izzy BM6, który jest wyposażony w pełnozakresowe przetworniki 2" połączone z dwiema przeciwległymi membranami pasywnymi, zapewnia zrównoważony, czysty dźwięk.
W każdej grupie izzylink™ dowolny głośnik może pełnić rolę głośnika głównego i przesyłać strumieniowo muzykę do pozostałych głośników. Jeśli chcesz zmienić głośnik główny, aby przesyłać muzykę, naciśnij przycisk Bluetooth na głośników w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz i natychmiast rozpocznij przesyłanie muzyki ze swojego urządzenia. Pozostałe głośniki w tej samej grupie izzylink™ rozpoczną jednoczesne odtwarzanie przesyłanego utworu. Dzielenie się muzyką z innymi nigdy nie było tak proste.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
vladek681
13/04/2019
Україна
Гарне співвідношення ціна - якість
Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи