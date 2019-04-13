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Produkcja zakończona

izzyprzenośny bezprzewodowy głośnik Multiroom

BM6B/10

4

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Dotknij, aby odtwarzać muzykę we wszystkich pomieszczeniach

Przenośny głośnik Philips izzy BM6 odtwarza muzykę bezprzewodowo za pośrednictwem funkcji Bluetooth. Jest odporny na zachlapanie, dlatego możesz korzystać z niego w łazience, w kuchni i na świeżym powietrzu. Zacznij od jednego głośnika, a następnie dodawaj kolejne, aby korzystać z funkcji multiroom. Łatwa konfiguracja — bez routera, hasła i aplikacji.

Poznaj wszystkie korzyści

Dotknij, aby odtwarzać muzykę we wszystkich pomieszczeniach

  • Bluetooth®

  • Odporny na zachlapanie

  • Akumulator

  • Technologia izzylink™ w syst. Multiroom

Natychmiastowe przełączanie muzyki między 2 urządzeniami dzięki funkcji MULTIPAIR

Sparuj 2 inteligentne urządzenia jednocześnie, aby móc strumieniowo przesyłać muzykę z dowolnego urządzenia bez konieczności przerywania połączenia i ponownego jego nawiązywania. Aby odtworzyć utwór w innym urządzeniu, wystarczy najpierw wstrzymać odtwarzanie na pierwszym urządzeniu, a następnie odtworzyć utwór na innym. To doskonałe rozwiązanie do udostępniania muzyki znajomym, korzystania podczas imprez lub po prostu odtwarzania różnych utworów zapisanych w różnych urządzeniach. Znajomi i rodzina mogą sparować swoje urządzenia w tym samym czasie, aby błyskawicznie wymieniać się muzyką.

Dwa przetworniki głośnikowe i membrany pasywne zapewniają realistyczny dźwięk

Dwa przetworniki głośnikowe i membrany pasywne zapewniają realistyczny dźwięk

Głośnik Philips izzy BM6, który jest wyposażony w pełnozakresowe przetworniki 2" połączone z dwiema przeciwległymi membranami pasywnymi, zapewnia zrównoważony, czysty dźwięk.

Zmieniaj głośnika główny w grupie za pomocą zaledwie jednego dotknięcia.

Zmieniaj głośnika główny w grupie za pomocą zaledwie jednego dotknięcia.

W każdej grupie izzylink™ dowolny głośnik może pełnić rolę głośnika głównego i przesyłać strumieniowo muzykę do pozostałych głośników. Jeśli chcesz zmienić głośnik główny, aby przesyłać muzykę, naciśnij przycisk Bluetooth na głośników w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz i natychmiast rozpocznij przesyłanie muzyki ze swojego urządzenia. Pozostałe głośniki w tej samej grupie izzylink™ rozpoczną jednoczesne odtwarzanie przesyłanego utworu. Dzielenie się muzyką z innymi nigdy nie było tak proste.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

13/04/2019

Україна

Україна

Гарне співвідношення ціна - якість

Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie