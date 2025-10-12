ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

BM90/12

Dotknij, aby odtwarzać muzykę we wszystkich pomieszczeniach

Zestaw muzyczny Philips izzy umożliwia odtwarzanie muzyki przez Bluetooth, z płyt CD i urządzeń USB oraz z radia FM. Za dotknięciem przycisku muzyka ze smartfonów, płyt CD, urządzeń USB i stacji radiowych popłynie równocześnie przez wszystkie głośniki izzy znajdujące się w pomieszczeniu. Konfiguracja jest prosta — nie wymaga routera, hasła ani aplikacji.

Poznaj wszystkie korzyści

Dotknij, aby odtwarzać muzykę we wszystkich pomieszczeniach

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

Zgrupuj do 5 głośników izzy dzięki izzylink™, aby móc słuchać muzyki w wielu pomieszczeniach

Zgrupuj do 5 głośników izzy dzięki izzylink™, aby móc słuchać muzyki w wielu pomieszczeniach

izzylink™ to bezprzewodowa technologia korzystająca ze standardu IEEE 802.11n w celu umożliwienia łączenia wielu głośników za pomocą sieci bezprzewodowej. Sieć bezprzewodowa pozwala na połączenie do pięciu głośników bez użycia routera, hasła Wi-Fi czy urządzenia mobilnego z odpowiednią aplikacją służącą do konfiguracji. Możesz w łatwy sposób dodawać głośniki izzy do sieci, aby móc cieszyć się muzyką odtwarzaną jednocześnie w kilku pomieszczeniach. Za pomocą jednego dotknięcia można przełączać każdy z głośników między trybem pracy indywidualnej lub trybem grupowym pozwalającym na odtwarzanie muzyki w kilku pomieszczeniach na raz.

Odtwarzaj bezprzewodowo muzykę w jednym pomieszczeniu dzięki technologii Bluetooth

Odtwarzaj bezprzewodowo muzykę w jednym pomieszczeniu dzięki technologii Bluetooth

Głośnik Philips izzy pozwala na przesyłanie strumieniowe ulubionej muzyki z telefonu, tabletu lub komputera, niezależnie od używanej aplikacji do odtwarzania muzyki lub słuchania radia.

Dotknij raz, aby skonfigurować izzylink™ bez korzystania z routera, hasła i aplikacji

Dotknij raz, aby skonfigurować izzylink™ bez korzystania z routera, hasła i aplikacji

Konfiguracja bez użycia routera, hasła i aplikacji. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk „GROUP” na dwóch głośnikach, aby dokonać pierwszej konfiguracji, a następnie powtórzyć tę czynność dla 3., 4. i 5. głośnika. Każde naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „GROUP” powoduje dodanie jednego głośnika. Odtwarzanie muzyki z użyciem funkcji multiroom jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Po zakończeniu grupowania ustawienia sieci izzylink™ zostaną zachowane nawet po odłączeniu głośnika od zasilania.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie