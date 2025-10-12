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Produkcja zakończona
BM90/12
Dotknij, aby odtwarzać muzykę we wszystkich pomieszczeniach
Zestaw muzyczny Philips izzy umożliwia odtwarzanie muzyki przez Bluetooth, z płyt CD i urządzeń USB oraz z radia FM. Za dotknięciem przycisku muzyka ze smartfonów, płyt CD, urządzeń USB i stacji radiowych popłynie równocześnie przez wszystkie głośniki izzy znajdujące się w pomieszczeniu. Konfiguracja jest prosta — nie wymaga routera, hasła ani aplikacji.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
izzylink™ to bezprzewodowa technologia korzystająca ze standardu IEEE 802.11n w celu umożliwienia łączenia wielu głośników za pomocą sieci bezprzewodowej. Sieć bezprzewodowa pozwala na połączenie do pięciu głośników bez użycia routera, hasła Wi-Fi czy urządzenia mobilnego z odpowiednią aplikacją służącą do konfiguracji. Możesz w łatwy sposób dodawać głośniki izzy do sieci, aby móc cieszyć się muzyką odtwarzaną jednocześnie w kilku pomieszczeniach. Za pomocą jednego dotknięcia można przełączać każdy z głośników między trybem pracy indywidualnej lub trybem grupowym pozwalającym na odtwarzanie muzyki w kilku pomieszczeniach na raz.
Głośnik Philips izzy pozwala na przesyłanie strumieniowe ulubionej muzyki z telefonu, tabletu lub komputera, niezależnie od używanej aplikacji do odtwarzania muzyki lub słuchania radia.
Konfiguracja bez użycia routera, hasła i aplikacji. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk „GROUP” na dwóch głośnikach, aby dokonać pierwszej konfiguracji, a następnie powtórzyć tę czynność dla 3., 4. i 5. głośnika. Każde naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „GROUP” powoduje dodanie jednego głośnika. Odtwarzanie muzyki z użyciem funkcji multiroom jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Po zakończeniu grupowania ustawienia sieci izzylink™ zostaną zachowane nawet po odłączeniu głośnika od zasilania.
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