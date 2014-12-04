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Produkcja zakończona

Kamera HD

CAM100BU/00

4

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Nagrywaj i dziel się dobrymi chwilami w jakości HD

Kieszonkowa kamera wideo firmy Philips umożliwia nagrywanie filmów za naciśnięciem jednego przycisku! Przywróć do życia magiczne chwile w jakości HD, udostępniając je na ekranie telewizora lub w sieci. Wbudowane złącze USB umożliwia bezproblemowe podłączenie kamery do komputera.

Poznaj wszystkie korzyści

natychmiast i bez wysiłku

Nagrywaj i dziel się dobrymi chwilami w jakości HD

Nagrywaj krystalicznie czyste filmy wysokiej rozdzielczości (720p)

Nagrywaj krystalicznie czyste filmy wysokiej rozdzielczości (720p)

Nagrywaj filmy wysokiej rozdzielczości (720p) i ciesz się jakością porównywalną z transmisjami telewizyjnymi w standardzie HD. Liczba 720 odnosi się do rozdzielczości ekranu i oznacza liczbę linii poziomych na ekranie. Litera „p” oznacza technologię „Progressive Scan”, czyli sekwencyjne wyświetlanie linii w każdej klatce. Technologia 720p oferuje jakość znacznie przewyższającą możliwości typowych telefonów komórkowych lub aparatów. Dodatkowo, kamery Philips wykorzystują ten sam format, co odtwarzacze płyt Blu-ray, czyli H.264. Ten wysoce zaawansowany format oferuje obraz wysokiej jakości, który idealnie nadaje się do nagrywania filmów.

Obsługa za pomocą jednego przycisku ułatwia rejestrowanie najwspanialszych momentów

Obsługa za pomocą jednego przycisku ułatwia rejestrowanie najwspanialszych momentów

Już nigdy nie przegapisz żadnej wyjątkowej chwili. Kamery Philips uruchamiają się w mgnieniu oka i są gotowe do pracy niemal natychmiast. Dzięki zastosowaniu kilku zaawansowanych funkcji, np. szybkiego procesora i dedykowanego modułu przetwarzania sygnałów, uruchomienie kamery Philips trwa zaledwie dwie sekundy. Przyciski zostały zaprojektowane z myślą o łatwości obsługi, zatem aby rozpocząć rejestrowanie w wysokiej rozdzielczości, wystarczy nacisnąć jeden przycisk. Z kamerą Philips jesteś zawsze gotów do rejestrowania wszystkich zaskakujących chwil.

Szybkie udostępnianie ułatwia umieszczanie treści w serwisach Facebook/YouTube

Szybkie udostępnianie ułatwia umieszczanie treści w serwisach Facebook/YouTube

Dzięki wbudowanemu oprogramowaniu systemu Windows możesz w prosty sposób publikować swoje filmy na YouTube, Facebooku, Twitterze i Vimeo. Użytkownicy komputerów Macintosh mogą w łatwy sposób organizować, edytować i udostępniać swoje treści przy pomocy aplikacji iMovie z pakietu iLife. Dzięki zaawansowanej technologii kompresji plików format wideo H.264 wykorzystywany w kamerach Philips pozwala na tworzenie plików o mniejszej objętości w porównaniu ze standardowymi kamerami, aparatami cyfrowymi i telefonami komórkowymi — bez utraty jakości. W ten sposób możesz szybciej podzielić się nimi ze znajomymi. Plików tych można używać także w innych programach, np. iPhoto i Windows Movie Maker.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

04/12/2014

Polska

Polska

Ogólnie OK, ale

Niestety pomimo karty 8G (dostępny czas nagrywania 4h17m) -można nagrać tylko sekwencję 2h05m

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM100BU Kamera HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM100BU Kamera HD

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie