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Produkcja zakończona
CAM100BU/00
Nagrywaj i dziel się dobrymi chwilami w jakości HD
Kieszonkowa kamera wideo firmy Philips umożliwia nagrywanie filmów za naciśnięciem jednego przycisku! Przywróć do życia magiczne chwile w jakości HD, udostępniając je na ekranie telewizora lub w sieci. Wbudowane złącze USB umożliwia bezproblemowe podłączenie kamery do komputera.
Nagrywaj filmy wysokiej rozdzielczości (720p) i ciesz się jakością porównywalną z transmisjami telewizyjnymi w standardzie HD. Liczba 720 odnosi się do rozdzielczości ekranu i oznacza liczbę linii poziomych na ekranie. Litera „p” oznacza technologię „Progressive Scan”, czyli sekwencyjne wyświetlanie linii w każdej klatce. Technologia 720p oferuje jakość znacznie przewyższającą możliwości typowych telefonów komórkowych lub aparatów. Dodatkowo, kamery Philips wykorzystują ten sam format, co odtwarzacze płyt Blu-ray, czyli H.264. Ten wysoce zaawansowany format oferuje obraz wysokiej jakości, który idealnie nadaje się do nagrywania filmów.
Już nigdy nie przegapisz żadnej wyjątkowej chwili. Kamery Philips uruchamiają się w mgnieniu oka i są gotowe do pracy niemal natychmiast. Dzięki zastosowaniu kilku zaawansowanych funkcji, np. szybkiego procesora i dedykowanego modułu przetwarzania sygnałów, uruchomienie kamery Philips trwa zaledwie dwie sekundy. Przyciski zostały zaprojektowane z myślą o łatwości obsługi, zatem aby rozpocząć rejestrowanie w wysokiej rozdzielczości, wystarczy nacisnąć jeden przycisk. Z kamerą Philips jesteś zawsze gotów do rejestrowania wszystkich zaskakujących chwil.
Dzięki wbudowanemu oprogramowaniu systemu Windows możesz w prosty sposób publikować swoje filmy na YouTube, Facebooku, Twitterze i Vimeo. Użytkownicy komputerów Macintosh mogą w łatwy sposób organizować, edytować i udostępniać swoje treści przy pomocy aplikacji iMovie z pakietu iLife. Dzięki zaawansowanej technologii kompresji plików format wideo H.264 wykorzystywany w kamerach Philips pozwala na tworzenie plików o mniejszej objętości w porównaniu ze standardowymi kamerami, aparatami cyfrowymi i telefonami komórkowymi — bez utraty jakości. W ten sposób możesz szybciej podzielić się nimi ze znajomymi. Plików tych można używać także w innych programach, np. iPhoto i Windows Movie Maker.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Greeg
04/12/2014
Polska
Ogólnie OK, ale
Niestety pomimo karty 8G (dostępny czas nagrywania 4h17m) -można nagrać tylko sekwencję 2h05m
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CAM100BU Kamera HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CAM100BU Kamera HD