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Produkcja zakończona

Kamera HD

CAM102PK/00

Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Kamera ESee CAM102 sprawi, że wspomnienia pozostaną wyraźne dzięki nagraniom w jakości Full HD. Nagrywaj filmy za dotknięciem przycisku i błyskawicznie dziel się nimi za pośrednictwem telewizora i Internetu. Kamerę można bez problemu podłączyć do innych urządzeń przy użyciu wbudowanej wtyczki USB.

Poznaj wszystkie korzyści

Wspomnienia ożyją w jakości HD

Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Obsługa za pomocą jednego przycisku ułatwia rejestrowanie najwspanialszych momentów

Obsługa za pomocą jednego przycisku ułatwia rejestrowanie najwspanialszych momentów

Już nigdy nie przegapisz żadnej wyjątkowej chwili. Kamery Philips uruchamiają się w mgnieniu oka i są gotowe do pracy niemal natychmiast. Dzięki zastosowaniu kilku zaawansowanych funkcji, np. szybkiego procesora i dedykowanego modułu przetwarzania sygnałów, uruchomienie kamery Philips trwa zaledwie dwie sekundy. Przyciski zostały zaprojektowane z myślą o łatwości obsługi, zatem aby rozpocząć rejestrowanie w wysokiej rozdzielczości, wystarczy nacisnąć jeden przycisk. Z kamerą Philips jesteś zawsze gotów do rejestrowania wszystkich zaskakujących chwil.

Szybkie udostępnianie ułatwia umieszczanie treści w serwisach Facebook/YouTube

Szybkie udostępnianie ułatwia umieszczanie treści w serwisach Facebook/YouTube

Dzięki wbudowanemu oprogramowaniu systemu Windows możesz w prosty sposób publikować swoje filmy na YouTube, Facebooku, Twitterze i Vimeo. Użytkownicy komputerów Macintosh mogą w łatwy sposób organizować, edytować i udostępniać swoje treści przy pomocy aplikacji iMovie z pakietu iLife. Dzięki zaawansowanej technologii kompresji plików format wideo H.264 wykorzystywany w kamerach Philips pozwala na tworzenie plików o mniejszej objętości w porównaniu ze standardowymi kamerami, aparatami cyfrowymi i telefonami komórkowymi — bez utraty jakości. W ten sposób możesz szybciej podzielić się nimi ze znajomymi. Plików tych można używać także w innych programach, np. iPhoto i Windows Movie Maker.

Bezpośrednie połączenie z telewizorem za pośrednictwem złącza HDMI umożliwia oglądanie treści wideo w jakości HD

Bezpośrednie połączenie z telewizorem za pośrednictwem złącza HDMI umożliwia oglądanie treści wideo w jakości HD

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie