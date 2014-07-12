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Produkcja zakończona

Kamera HD

CAM110BL/00

3.8

| (4) Opinie

Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Nagrywaj jeszcze lepsze filmy w jakości Full HD dzięki kamerze ESee wyposażonej we wspaniałą technologię zapobiegającą drganiom obrazu. Możesz nagrywać zarówno w formacie HD, jak i w formatach, które łatwo można przesłać pocztą e-mail. Umożliwia to dzielenie się filmami na ekranie telewizora nawet do 4 razy szybciej.

Poznaj wszystkie korzyści

Dzięki zaawansowanej technologii zapobiegającej drganiom obrazu

Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Szybkie udostępnianie ułatwia umieszczanie treści w serwisach Facebook/YouTube

Szybkie udostępnianie ułatwia umieszczanie treści w serwisach Facebook/YouTube

Dzięki wbudowanemu oprogramowaniu systemu Windows możesz w prosty sposób publikować swoje filmy na YouTube, Facebooku, Twitterze i Vimeo. Użytkownicy komputerów Macintosh mogą w łatwy sposób organizować, edytować i udostępniać swoje treści przy pomocy aplikacji iMovie z pakietu iLife. Dzięki zaawansowanej technologii kompresji plików format wideo H.264 wykorzystywany w kamerach Philips pozwala na tworzenie plików o mniejszej objętości w porównaniu ze standardowymi kamerami, aparatami cyfrowymi i telefonami komórkowymi — bez utraty jakości. W ten sposób możesz szybciej podzielić się nimi ze znajomymi. Plików tych można używać także w innych programach, np. iPhoto i Windows Movie Maker.

Bezpośrednie połączenie z telewizorem za pośrednictwem złącza HDMI umożliwia oglądanie treści wideo w jakości HD

Bezpośrednie połączenie z telewizorem za pośrednictwem złącza HDMI umożliwia oglądanie treści wideo w jakości HD

Wbudowana wtyczka USB pozwala bezproblemowo łączyć się z komputerami klasy PC/Macintosh

Wbudowana wtyczka USB pozwala bezproblemowo łączyć się z komputerami klasy PC/Macintosh

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.8

z 5

4

Opinie

4
1

12/07/2014

Polska

Polska

Pomijając jej zastosowanie jako wideorejestratora-jako typowa kamerka zasługuje na bardzo wysoką ocenę.

Kamerka tworzy wg mnie bardzo dobrej jakości filmy "full HD". Oglądałem je na telewizorze 40" i byłem pod wrażeniem, co ona potrafi. Porównywałem na You Tube filmy z innych kamer, szczególnie z wideorejestratorów samochodowych, (bo i tak ją wykorzystywałem). Moja ocena to taka, że bije na głowę wszystkie popularne wideorejestratory, często droższe. Tworzy w porównaniu do nich "prawdziwy" obraz FULL HD, a nie "interpolowany". Niestety jest to "tylko" kamerka i nie jest ona stworzona dla samochodów-brak w jej menu opcji tworzenia odwróconego obrazu, bo nie daje się przyssać do szyby przedniej w inny sposób jak tylko w pozycji odwróconej. Żeby odwrócić obraz trzeba poddać filmy odwróceniu w programie komputerowym do obróbki wideo-co trwa dla filmu FULL HD 1 godzinnego 2-3 godziny przetwarzania na komputerze. Także nie można do niej stosować przyssawek do szyby na elastycznych, giętkich pałąkach( które rozwiązują sprawę odwrócenia kamerki), bo prawdopodobnie od wibracji o określonych częstotliwościach powstających z tych pałąków uszkadza się jakiś element wewnątrz kamerki, możliwe że to uszkadza się tzw. GYRO mające usuwać drgania ręki. Kamerka wtedy wyłącza się i często już nie daje się włączyć na dłużej niż kilka sekund. Pomijając jednak jej zastosowanie jako wideorejestratora samochodowego i skupiając się tylko na zastosowaniu jej jako "zwykłej" kamerki do filmowania i robienia zdjęć- nie spotkałem lepszej i poręczniejszej.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM110BL Kamera HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM110BL Kamera HD

12/07/2014

Polska

Polska

Pomijając jej zastosowanie jako wideorejestratora-jako typowa kamerka zasługuje na bardzo wysoką ocenę.

Kamerka tworzy wg mnie bardzo dobrej jakości filmy "full HD". Oglądałem je na telewizorze 40" i byłem pod wrażeniem, co ona potrafi. Porównywałem na You Tube filmy z innych kamer, szczególnie z wideorejestratorów samochodowych, (bo i tak ją wykorzystywałem). Moja ocena to taka, że bije na głowę wszystkie popularne wideorejestratory, często droższe. Tworzy w porównaniu do nich "prawdziwy" obraz FULL HD, a nie "interpolowany". Niestety jest to "tylko" kamerka i nie jest ona stworzona dla samochodów-brak w jej menu opcji tworzenia odwróconego obrazu, bo nie daje się przyssać do szyby przedniej w inny sposób jak tylko w pozycji odwróconej. Żeby odwrócić obraz trzeba poddać filmy odwróceniu w programie komputerowym do obróbki wideo-co trwa dla filmu FULL HD 1 godzinnego 2-3 godziny przetwarzania na komputerze. Także nie można do niej stosować przyssawek do szyby na elastycznych, giętkich pałąkach( które rozwiązują sprawę odwrócenia kamerki), bo prawdopodobnie od wibracji o określonych częstotliwościach powstających z tych pałąków uszkadza się jakiś element wewnątrz kamerki, możliwe że to uszkadza się tzw. GYRO mające usuwać drgania ręki. Kamerka wtedy wyłącza się i często już nie daje się włączyć na dłużej niż kilka sekund. Pomijając jednak jej zastosowanie jako wideorejestratora samochodowego i skupiając się tylko na zastosowaniu jej jako "zwykłej" kamerki do filmowania i robienia zdjęć- nie spotkałem lepszej i poręczniejszej.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM110BL Kamera HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM110BL Kamera HD

03/05/2013

Polska

Polska

tani i dość dobry

Dość dobre parametry nagrywania , mała kompaktowa kamerka do schowania w każdą kieszeń . Dobre odwzorowanie kolorów. Największa wada to akumulatorek , który trzyma krótko . Z początku ok.2 godzin , później coraz krócej .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM110BL Kamera HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM110BL Kamera HD

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie