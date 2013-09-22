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Produkcja zakończona

Kamera HD

CAM110BU/00

4

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Nagrywaj jeszcze lepsze filmy w jakości Full HD dzięki kamerze ESee wyposażonej we wspaniałą technologię zapobiegającą drganiom obrazu. Możesz nagrywać zarówno w formacie HD, jak i w formatach, które łatwo można przesłać pocztą e-mail. Umożliwia to dzielenie się filmami na ekranie telewizora nawet do 4 razy szybciej.

Poznaj wszystkie korzyści

Dzięki zaawansowanej technologii zapobiegającej drganiom obrazu

Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Wbudowana wtyczka USB pozwala bezproblemowo łączyć się z komputerami klasy PC/Macintosh

Wbudowana wtyczka USB pozwala bezproblemowo łączyć się z komputerami klasy PC/Macintosh

Niewielka i stylowa konstrukcja sprawia, że kamera z łatwością mieści się w kieszeni

Wyraźniejsze filmy technologia zapobiegająca drganiom obrazu

Wyraźniejsze filmy technologia zapobiegająca drganiom obrazu

Zaawansowana technologia zapobiegająca drganiom obrazu pozwala nagrywać wspaniałe filmy, którymi z dumą można się dzielić. Wykorzystujące zaawansowane algorytmy czujniki Gyro pozwalają nagrywać stabilne filmy bez zakłóceń. Czujniki dokonują pomiaru dystansu odległości między podłożem i obiektywem aparatu, a następnie dokonują koniecznych zmian po poruszeniu kamerą. Ta zaawansowana technologia pozwala cieszyć się za każdym razem wyraźnym obrazem, dając możliwość uchwycenia najwspanialszych momentów we wspaniałych filmach.

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra kieszonkowa kamera Full HD, nie pozbawiona jednak kilku uciążliwych wad

Kamerę zakupiłem półtora roku temu i użytkuję ją dość intensywnie. Trwałość to zdecydowanie jedna z jej największych zalet, także zdolność do długotrwałej, ciągłej pracy, nawet w najwyższej rozdzielczości. Jakość nagrań, jak na sprzęt w tej cenie i takich rozmiarach, jest zadowalająca. Tu jednak pojawia się pierwszy problem - otóż jeden z trybów, konkretniej tryb nocny, jest uszkodzony, po kilku minutach zawiesza aparat i niszczy nagrywany w danym momencie film. Jest to dość poważna wada, gdyż sama kamera kiepsko radzi sobie ze słabym oświetleniem. Co więcej - tak nagrany film zazwyczaj zachowuje się dziwnie, bywa, że nie ma dźwięku, lub też odtwarza się z pewnym przyśpieszeniem, zawsze też ma rozdzielczość HD, bez względu na to, jaką ustawimy w opcjach. Kamera posiada diodę dającą całkiem mocne światło, jednak barwa tego światła może denerwować - po jednej stronie jest żółta, pozostała część biała, tak więc nie zawsze może być pomocna. Inną wadą, która na początku mocno mnie zirytowała, był brak dołączonej ładowarki sieciowej, a z sześciu, które miałem w domu, tylko jedna nadawała się do tego produktu. Pozostałe sprawiały, iż zielona dioda naładowania świeciła się od razu, a bateria pozostawała wyczerpana. Kamera nie chciała się też ładować w starszych komputerach. Do zalet można za to zaliczyć możliwość pracy z aparatem podłączonym do ładowania, wtedy nie jest problemem nagrywanie filmów nawet przez kilka godzin, choć czas jednego nagrania zdaje się być ograniczony do ok. 2 godzin, na szczęście w takim wypadku urządzenie automatycznie rozpoczyna kolejny film po zapisaniu poprzedniego. Sama wytrzymałość baterii również jest bez zarzutu, nawet po dużej liczbie cykli ładowania i pracy na kablu. Możliwość nagrywania w wysokiej rozdzielczości Full HD, to najważniejsza cecha produktu, która wpłynęła na jego zakup, ale to nie wszystko, gdyż sprzęt oferuje także nagrywanie w SD, szczególnie dla mnie ważne ze względu na długość filmów jakie kręcę, oraz Sport HD, z 2 razy większą ilością klatek na sekundę (można spowolnić w dowolnym programie zachowując płynność, świetna zabawa!). W kamerze chętnie widziałbym nieco więcej opcji do ustawiania manualnego, na przykład balans bieli, samowyzwalacz, odwrócenie kolorów (to ostatnie było w poprzednim modelu), przydałby się też nieco lepszy zoom, gdyż ten cyfrowy jest bardzo kiepski. Szkoda jeszcze, że nie można użyć produktu jako kamery internetowej. Pomimo wymienionych tu wad jestem bardzo zadowolony z zakupu. Sprzęt sprawuje się świetnie, jest niezawodny na takich trybach jak auto, czy podświetlenie (dobre do nagrań z monitora), a w zachód słońca dodatkowo robi ładne zdjęcia. Obudowa jest trwała, stylowa i chroni przed upadkiem. Obsługa aparatu nie sprawia żadnych problemów, mamy tu ergonomiczny i nierozbudowany przesadnie układ guzików. Kamerę mogę polecić każdemu, kto nagrywa filmy w plenerze lub pomieszczeniach z dobrym oświetleniem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM110BU Kamera HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM110BU Kamera HD

28/08/2012

Polska

Polska

można robić zdięcia kręcić film możliwoś włożenia SDmikro 32GB

mała praktyczna kamera mieści sie w keszeni stosunkowo łatwa obsługa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM110BU Kamera HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM110BU Kamera HD

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