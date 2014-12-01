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Produkcja zakończona
CAM295BL/00
Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste
Nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć w jakości Full HD jest niezwykle proste dzięki kamerze ESee CAM300. 3-calowy ekran dotykowy umożliwia intuicyjne sterowanie, a dzięki funkcjom natychmiastowej edycji i pierwszego wrażenia możesz natychmiast podzielić się dowolnymi treściami z innymi — zarówno za pośrednictwem telewizora, jak i Internetu.
4.6
z 5
8
Opinie
100%
poleca ten produkt
Quba992
01/12/2014
Polska
Super kamera Philipsa !!
Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CAM295BL Kamera HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CAM295BL Kamera HD
Quba992
01/12/2014
Polska
Super kamera Philipsa !!
Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CAM295BL Kamera HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CAM295BL Kamera HD
kruchtet
17/12/2013
Polska
Super kamerka
Rewelacyjny sprzęt za rozsądną cenę. Polecam serdecznie!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CAM295BL Kamera HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CAM295BL Kamera HD