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Produkcja zakończona

Kamera HD

CAM295BL/00

4.6

| (8) Opinie | 100% poleca ten produkt

Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć w jakości Full HD jest niezwykle proste dzięki kamerze ESee CAM300. 3-calowy ekran dotykowy umożliwia intuicyjne sterowanie, a dzięki funkcjom natychmiastowej edycji i pierwszego wrażenia możesz natychmiast podzielić się dowolnymi treściami z innymi — zarówno za pośrednictwem telewizora, jak i Internetu.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki ekranowi dotykowemu

Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Niewielka i stylowa konstrukcja sprawia, że kamera z łatwością mieści się w kieszeni

Wbudowana wtyczka USB pozwala bezproblemowo łączyć się z komputerami klasy PC/Macintosh

Wbudowana wtyczka USB pozwala bezproblemowo łączyć się z komputerami klasy PC/Macintosh

Bardzo długi czas pracy akumulatora przekłada się na większą liczbę zdjęć i filmów

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

8

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

01/12/2014

Polska

Polska

Super kamera Philipsa !!

Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM295BL Kamera HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM295BL Kamera HD

01/12/2014

Polska

Polska

Super kamera Philipsa !!

Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM295BL Kamera HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM295BL Kamera HD

17/12/2013

Polska

Polska

Super kamerka

Rewelacyjny sprzęt za rozsądną cenę. Polecam serdecznie!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM295BL Kamera HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM295BL Kamera HD

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie