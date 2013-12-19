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Produkcja zakończona
CAM295WH/00
Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste
Nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć w jakości Full HD jest niezwykle proste dzięki kamerze ESee CAM295. 3-calowy ekran dotykowy umożliwia intuicyjne sterowanie, a dzięki funkcjom natychmiastowej edycji i krótkiego wprowadzenia możesz natychmiast podzielić się dowolnymi treściami z innymi — zarówno za pośrednictwem telewizora, jak i Internetu.
Filmy w jakości Full HD świetnie się ogląda na telewizorach HD. Aby jednak wysłać film pocztą e-mail lub go udostępnić, konieczna jest kompresja i konwersja dużego pliku do formatu umożliwiającego wysłanie pocztą e-mail. Ta kamera eliminuje ten problem dzięki funkcji nagrywania w dwóch formatach. Po włączeniu funkcji filmy są jednocześnie nagrywane w 2 formatach — Full HD (1080p) oraz QWVGA (240p), co umożliwia łatwe wysyłanie plików pocztą e-mail. Dzięki temu możesz oglądać swoje filmy w najwyższej jakości na ekranie telewizora HD, a jednocześnie błyskawicznie wysyłać je pocztą e-mail.
Dzięki wbudowanemu oprogramowaniu systemu Windows możesz w prosty sposób publikować swoje filmy na YouTube, Facebooku, Twitterze i Vimeo. Użytkownicy komputerów Macintosh mogą w łatwy sposób organizować, edytować i udostępniać swoje treści przy pomocy aplikacji iMovie z pakietu iLife. Dzięki zaawansowanej technologii kompresji plików format wideo H.264 wykorzystywany w kamerach Philips pozwala na tworzenie plików o mniejszej objętości w porównaniu ze standardowymi kamerami, aparatami cyfrowymi i telefonami komórkowymi — bez utraty jakości. W ten sposób możesz szybciej podzielić się nimi ze znajomymi. Plików tych można używać także w innych programach, np. iPhoto i Windows Movie Maker.
4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Arek55
19/12/2013
Polska
Montaz fragmentow filmow, zdjec w calosc (edycja).
Latwa obsluga, jakosc filmow HD i SD. Stosunek jakosci do ceny bdb.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CAM295WH Kamera HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CAM295WH Kamera HD
robinssons
07/11/2013
Polska
Kamera jest ok tylko..
Witam używam kamerki Philipsa od jakiegoś czasu i muszę przyznać iż nagrywanie filmów jest w dość dobrej jakości . Tylko przy mocniejszym zbliżeniu obraz zaczyna pływać i już nie widać tak ostro . Z drugiej strony patrząc za takie pieniądze kamerka jest OK trzeba tylko pamiętać aby kupić kartę pamięci klasy 10 bo na innych filmy się zacinają . Pozdrawiam Robert
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CAM295WH Kamera HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CAM295WH Kamera HD