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Produkcja zakończona

Kamera HD

CAM295WH/00

4.5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć w jakości Full HD jest niezwykle proste dzięki kamerze ESee CAM295. 3-calowy ekran dotykowy umożliwia intuicyjne sterowanie, a dzięki funkcjom natychmiastowej edycji i krótkiego wprowadzenia możesz natychmiast podzielić się dowolnymi treściami z innymi — zarówno za pośrednictwem telewizora, jak i Internetu.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki ekranowi dotykowemu

Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Natychmiastowa, prosta edycja filmów z poziomu kamery

Nagrywanie w dwóch formatach — filmy Full HD w formatach pozwalających na łatwe przesłanie pocztą e-mail

Nagrywanie w dwóch formatach — filmy Full HD w formatach pozwalających na łatwe przesłanie pocztą e-mail

Filmy w jakości Full HD świetnie się ogląda na telewizorach HD. Aby jednak wysłać film pocztą e-mail lub go udostępnić, konieczna jest kompresja i konwersja dużego pliku do formatu umożliwiającego wysłanie pocztą e-mail. Ta kamera eliminuje ten problem dzięki funkcji nagrywania w dwóch formatach. Po włączeniu funkcji filmy są jednocześnie nagrywane w 2 formatach — Full HD (1080p) oraz QWVGA (240p), co umożliwia łatwe wysyłanie plików pocztą e-mail. Dzięki temu możesz oglądać swoje filmy w najwyższej jakości na ekranie telewizora HD, a jednocześnie błyskawicznie wysyłać je pocztą e-mail.

Szybkie udostępnianie ułatwia umieszczanie treści w serwisach Facebook/YouTube

Szybkie udostępnianie ułatwia umieszczanie treści w serwisach Facebook/YouTube

Dzięki wbudowanemu oprogramowaniu systemu Windows możesz w prosty sposób publikować swoje filmy na YouTube, Facebooku, Twitterze i Vimeo. Użytkownicy komputerów Macintosh mogą w łatwy sposób organizować, edytować i udostępniać swoje treści przy pomocy aplikacji iMovie z pakietu iLife. Dzięki zaawansowanej technologii kompresji plików format wideo H.264 wykorzystywany w kamerach Philips pozwala na tworzenie plików o mniejszej objętości w porównaniu ze standardowymi kamerami, aparatami cyfrowymi i telefonami komórkowymi — bez utraty jakości. W ten sposób możesz szybciej podzielić się nimi ze znajomymi. Plików tych można używać także w innych programach, np. iPhoto i Windows Movie Maker.

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

19/12/2013

Polska

Polska

Montaz fragmentow filmow, zdjec w calosc (edycja).

Latwa obsluga, jakosc filmow HD i SD. Stosunek jakosci do ceny bdb.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM295WH Kamera HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM295WH Kamera HD

07/11/2013

Polska

Polska

Kamera jest ok tylko..

Witam używam kamerki Philipsa od jakiegoś czasu i muszę przyznać iż nagrywanie filmów jest w dość dobrej jakości . Tylko przy mocniejszym zbliżeniu obraz zaczyna pływać i już nie widać tak ostro . Z drugiej strony patrząc za takie pieniądze kamerka jest OK trzeba tylko pamiętać aby kupić kartę pamięci klasy 10 bo na innych filmy się zacinają . Pozdrawiam Robert

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM295WH Kamera HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CAM295WH Kamera HD

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie