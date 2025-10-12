Nagrywanie w dwóch formatach — filmy Full HD w formatach pozwalających na łatwe przesłanie pocztą e-mail

Filmy w jakości Full HD świetnie się ogląda na telewizorach HD. Aby jednak wysłać film pocztą e-mail lub go udostępnić, konieczna jest kompresja i konwersja dużego pliku do formatu umożliwiającego wysłanie pocztą e-mail. Ta kamera eliminuje ten problem dzięki funkcji nagrywania w dwóch formatach. Po włączeniu funkcji filmy są jednocześnie nagrywane w 2 formatach — Full HD (1080p) oraz QWVGA (240p), co umożliwia łatwe wysyłanie plików pocztą e-mail. Dzięki temu możesz oglądać swoje filmy w najwyższej jakości na ekranie telewizora HD, a jednocześnie błyskawicznie wysyłać je pocztą e-mail.