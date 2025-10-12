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Produkcja zakończona
CAM300BL/00
Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste
Nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć w jakości Full HD jest niezwykle proste dzięki kamerze ESee CAM300. 3-calowy ekran dotykowy umożliwia intuicyjne sterowanie, a dzięki funkcjom natychmiastowej edycji i pierwszego wrażenia możesz natychmiast podzielić się dowolnymi treściami z innymi — zarówno za pośrednictwem telewizora, jak i Internetu.
Filmy w jakości Full HD świetnie się ogląda na telewizorach HD. Aby jednak wysłać film pocztą e-mail lub go udostępnić, konieczna jest kompresja i konwersja dużego pliku do formatu umożliwiającego wysłanie pocztą e-mail. Ta kamera eliminuje ten problem dzięki funkcji nagrywania w dwóch formatach. Po włączeniu funkcji filmy są jednocześnie nagrywane w 2 formatach — Full HD (1080p) oraz QWVGA (240p), co umożliwia łatwe wysyłanie plików pocztą e-mail. Dzięki temu możesz oglądać swoje filmy w najwyższej jakości na ekranie telewizora HD, a jednocześnie błyskawicznie wysyłać je pocztą e-mail.
Zaawansowana technologia zapobiegająca drganiom obrazu pozwala nagrywać wspaniałe filmy, którymi z dumą można się dzielić. Wykorzystujące zaawansowane algorytmy czujniki Gyro pozwalają nagrywać stabilne filmy bez zakłóceń. Czujniki dokonują pomiaru dystansu odległości między podłożem i obiektywem aparatu, a następnie dokonują koniecznych zmian po poruszeniu kamerą. Ta zaawansowana technologia pozwala cieszyć się za każdym razem wyraźnym obrazem, dając możliwość uchwycenia najwspanialszych momentów we wspaniałych filmach.
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