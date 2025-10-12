Wspomnienia ożyją dzięki szczegółowym filmom w jakości HD

Nagrywaj i ciesz się filmami w jakości Full HD (1080p). Liczba 1080 odnosi się do rozdzielczości ekranu i oznacza liczbę linii poziomych na ekranie. Litera „p” oznacza technologię „Progressive Scan”, czyli sekwencyjne wyświetlanie linii w każdej klatce. Omawiana rozdzielczość zapewnia jakość znacznie przewyższającą możliwości typowych telefonów komórkowych lub aparatów. Dodatkowo kamera wykorzystuje ten sam format, co odtwarzacze płyt Blu-ray, czyli H.264. Ten wysoce zaawansowany format zapewnia obraz wysokiej jakości, który idealnie nadaje się do nagrywania filmów.