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Produkcja zakończona
CAM300WH/00
Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste
Nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć w jakości Full HD jest niezwykle proste dzięki kamerze ESee CAM300. 3-calowy ekran dotykowy umożliwia intuicyjne sterowanie, a dzięki funkcjom natychmiastowej edycji i pierwszego wrażenia możesz natychmiast podzielić się dowolnymi treściami z innymi — zarówno za pośrednictwem telewizora, jak i Internetu.
Nagrywaj i ciesz się filmami w jakości Full HD (1080p). Liczba 1080 odnosi się do rozdzielczości ekranu i oznacza liczbę linii poziomych na ekranie. Litera „p” oznacza technologię „Progressive Scan”, czyli sekwencyjne wyświetlanie linii w każdej klatce. Omawiana rozdzielczość zapewnia jakość znacznie przewyższającą możliwości typowych telefonów komórkowych lub aparatów. Dodatkowo kamera wykorzystuje ten sam format, co odtwarzacze płyt Blu-ray, czyli H.264. Ten wysoce zaawansowany format zapewnia obraz wysokiej jakości, który idealnie nadaje się do nagrywania filmów.
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