ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

Kamera HD

CAM300WH/00

Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć w jakości Full HD jest niezwykle proste dzięki kamerze ESee CAM300. 3-calowy ekran dotykowy umożliwia intuicyjne sterowanie, a dzięki funkcjom natychmiastowej edycji i pierwszego wrażenia możesz natychmiast podzielić się dowolnymi treściami z innymi — zarówno za pośrednictwem telewizora, jak i Internetu.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki ekranowi dotykowemu

Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Bardzo długi czas pracy akumulatora przekłada się na większą liczbę zdjęć i filmów

Rozdzielczość do 12 megapikseli pozwala cieszyć się wysokiej jakości zdjęciami

Rozdzielczość do 12 megapikseli pozwala cieszyć się wysokiej jakości zdjęciami

Wspomnienia ożyją dzięki szczegółowym filmom w jakości HD

Wspomnienia ożyją dzięki szczegółowym filmom w jakości HD

Nagrywaj i ciesz się filmami w jakości Full HD (1080p). Liczba 1080 odnosi się do rozdzielczości ekranu i oznacza liczbę linii poziomych na ekranie. Litera „p” oznacza technologię „Progressive Scan”, czyli sekwencyjne wyświetlanie linii w każdej klatce. Omawiana rozdzielczość zapewnia jakość znacznie przewyższającą możliwości typowych telefonów komórkowych lub aparatów. Dodatkowo kamera wykorzystuje ten sam format, co odtwarzacze płyt Blu-ray, czyli H.264. Ten wysoce zaawansowany format zapewnia obraz wysokiej jakości, który idealnie nadaje się do nagrywania filmów.

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie