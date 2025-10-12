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CP0267
Wymiana obecnie używanego pojemnika rozdrabniacza XL
Dołączony do blendera ręcznego firmy Philips rozdrabniacz XL (1000 ml) umożliwia siekanie dużych ilości mięsa, ziół, orzechów, sera, czekolady i cebuli w kilka sekund.
Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.
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