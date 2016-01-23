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Produkcja zakończona
DCM3175/12
Dźwięk pasujący do Twojego domu
Ta mikrowieża Philips jest zgodna ze złączem Lightning urządzeń iPhone 5 i iPad mini. Produkt jest wyposażony w aktywny subwoofer pozwalający uzyskać potężne basy. Zakrzywiony kształt głośnika zapewnia przestrzenne brzmienie stereo, a blokowa konstrukcja pasuje do każdego wnętrza.
ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
Maks. 80 W, system 2.1
Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania urządzenia iPod/iPhone/iPad przez nowe złącze Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić o akumulator.
W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.
Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
GREGORIO
23/01/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
POLECAM
Sprzęt bardzo estetyczny. Kolumnę można ustawić prawie w każdym miejscu. Bardzo dobre brzmienie. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DCM3175 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DCM3175 Mikrowieża