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Produkcja zakończona

Mikrowieża

DCM3175/12

4

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Dźwięk pasujący do Twojego domu

Ta mikrowieża Philips jest zgodna ze złączem Lightning urządzeń iPhone 5 i iPad mini. Produkt jest wyposażony w aktywny subwoofer pozwalający uzyskać potężne basy. Zakrzywiony kształt głośnika zapewnia przestrzenne brzmienie stereo, a blokowa konstrukcja pasuje do każdego wnętrza.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Dźwięk pasujący do Twojego domu

  • ze złączem Lightning

  • do urządzeń iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Maks. 80 W, system 2.1

Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning

Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning

Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania urządzenia iPod/iPhone/iPad przez nowe złącze Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić o akumulator.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

23/01/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

POLECAM

Sprzęt bardzo estetyczny. Kolumnę można ustawić prawie w każdym miejscu. Bardzo dobre brzmienie. Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DCM3175 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DCM3175 Mikrowieża

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie