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DLC6541LB/00
Wysokiej jakości przewód USB-C — Lightning
Wysokiej jakości przewód o długości 1 metra zapewnia większą elastyczność podczas ładowania urządzeń z portem Micro USB
Synchronizacja i ładowanie
1 m
Czarny
Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 2.0 z prędkością 480 Mb/s
Przewód jest owinięty tworzywem sztucznym dla zwiększenia trwałości i wytrzymałości.
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