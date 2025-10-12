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Uchwyt na telefon

DLK3422NB/00

Uchwyt samochodowy z magnesem

Regulacja 360 stopni za pomocą kuli kierunkowej. Bezpieczne mocowanie w samochodzie za pomocą dołączonego kleju 3M.

Poznaj wszystkie korzyści

Uchwyt samochodowy z magnesem

  • Magnes z przyssawką

Możliwość obrotu o 360 stopni zapewnia łatwy dostęp

Ten zaczep umożliwia obrót o 360 stopni, co pozwala umieścić urządzenie pionowo lub poziomo, zapewniając łatwiejszy dostęp i wygodną obsługę w samochodzie.

Bezpieczny uchwyt samochodowy z elastycznym ramieniem i obrotową podstawką dokującą

Zamocuj bezpiecznie odtwarzacz iPod w samochodzie w elastycznej, obrotowej podstawce dokującej. Ramię można obrócić w dowolnym kierunku, a obrotowa podstawka umożliwia łatwy dostęp oraz błyskawiczny, poziomy kąt widzenia odtwarzacza iPod Touch.

Szybkie i wygodne dokowanie

Ten futerał ma zdejmowaną dolną część, która umożliwia szybkie i wygodne dokowanie urządzenia bez zdejmowania obudowy.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie