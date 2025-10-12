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Produkcja zakończona
DLK3422NB/00
Uchwyt samochodowy z magnesem
Regulacja 360 stopni za pomocą kuli kierunkowej. Bezpieczne mocowanie w samochodzie za pomocą dołączonego kleju 3M.
Magnes z przyssawką
Ten zaczep umożliwia obrót o 360 stopni, co pozwala umieścić urządzenie pionowo lub poziomo, zapewniając łatwiejszy dostęp i wygodną obsługę w samochodzie.
Zamocuj bezpiecznie odtwarzacz iPod w samochodzie w elastycznej, obrotowej podstawce dokującej. Ramię można obrócić w dowolnym kierunku, a obrotowa podstawka umożliwia łatwy dostęp oraz błyskawiczny, poziomy kąt widzenia odtwarzacza iPod Touch.
Ten futerał ma zdejmowaną dolną część, która umożliwia szybkie i wygodne dokowanie urządzenia bez zdejmowania obudowy.
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