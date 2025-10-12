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Produkcja zakończona
DLK3425NB/00
Uchwyt samochodowy z magnesem
Zapewnia 360-stopniową regulację za pomocą regulowanego uchwytu kulowego. Bezpiecznie przymocuj uchwyt do nawiewu samochodowego. Powierzchnia magnetyczna zapewnia bezpieczny montaż telefonu iPhone (iPhone 12 lub 13 z mocowaniem magnetycznym).
Otwór wentylacyjny
Magnes z przyssawką
do telefonów iPhone z serii 12 i 13
Ten zaczep umożliwia obrót o 360 stopni, co pozwala umieścić urządzenie pionowo lub poziomo, zapewniając łatwiejszy dostęp i wygodną obsługę w samochodzie.
Ten futerał ma zdejmowaną dolną część, która umożliwia szybkie i wygodne dokowanie urządzenia bez zdejmowania obudowy.
Zaczep utrzymuje nieruchomo telefon iPhone w samochodzie, umożliwiając swobodną rozmowę za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth.
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