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Produkcja zakończona

Uchwyt na telefon

DLK3425NB/00

Uchwyt samochodowy z magnesem

Zapewnia 360-stopniową regulację za pomocą regulowanego uchwytu kulowego. Bezpiecznie przymocuj uchwyt do nawiewu samochodowego. Powierzchnia magnetyczna zapewnia bezpieczny montaż telefonu iPhone (iPhone 12 lub 13 z mocowaniem magnetycznym).

Poznaj wszystkie korzyści

Do nawiewu samochodowego

Uchwyt samochodowy z magnesem

  • Otwór wentylacyjny

  • Magnes z przyssawką

  • do telefonów iPhone z serii 12 i 13

Możliwość obrotu o 360 stopni zapewnia łatwy dostęp

Ten zaczep umożliwia obrót o 360 stopni, co pozwala umieścić urządzenie pionowo lub poziomo, zapewniając łatwiejszy dostęp i wygodną obsługę w samochodzie.

Szybkie i wygodne dokowanie

Ten futerał ma zdejmowaną dolną część, która umożliwia szybkie i wygodne dokowanie urządzenia bez zdejmowania obudowy.

Korzystaj z telefonu bez użycia rąk dzięki zestawowi słuchawkowemu Bluetooth

Zaczep utrzymuje nieruchomo telefon iPhone w samochodzie, umożliwiając swobodną rozmowę za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie