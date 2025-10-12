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Produkcja zakończona
DLK3605L/00
Prosty i wygodny uchwyt do selfie
W korpusie produktu zastosowano wysuwany i chowany uchwyt, który można łatwo zredukować do statywu, oraz pilot zdalnego sterowania, który można odłączyć od korpusu. Regulacja kąta, szersze pole widzenia.
Łatwe w regulacji pokrętło pozwala zmieniać kąt widzenia w zakresie 360 stopni
Bezpieczne blokowanie i zwalnianie telefonu po naciśnięciu palcem
Wtyczkę można składać, gdy nie jest używana, co poprawia wygodę przenoszenia urządzenia.
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