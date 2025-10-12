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Produkcja zakończona

Uchwyt do selfie

DLK3605L/00

Prosty i wygodny uchwyt do selfie

W korpusie produktu zastosowano wysuwany i chowany uchwyt, który można łatwo zredukować do statywu, oraz pilot zdalnego sterowania, który można odłączyć od korpusu. Regulacja kąta, szersze pole widzenia.

Poznaj wszystkie korzyści

Sterowanie jednym przyciskiem

Prosty i wygodny uchwyt do selfie

Łatwe w regulacji pokrętło pozwala zmieniać kąt widzenia w zakresie 360 stopni

Łatwe w regulacji pokrętło pozwala zmieniać kąt widzenia w zakresie 360 stopni

Bezpieczne blokowanie i zwalnianie telefonu po naciśnięciu palcem

Bezpieczne blokowanie i zwalnianie telefonu po naciśnięciu palcem

Składana wtyczka zapewnia optymalną przenośność

Wtyczkę można składać, gdy nie jest używana, co poprawia wygodę przenoszenia urządzenia.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie