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Produkcja zakończona

Koncentrator USB C

DLK5527C/00

Koncentrator USB-C 3.1 można rozszerzyć do 4-port. koncentr. mini

Uniwersalny port USB-C 3.1 można rozszerzyć do 4-portowego koncentratora: trzy porty USB-A 3.0, porty USB-C do ładowania

Poznaj wszystkie korzyści

Koncentrator USB-C 3.1 można rozszerzyć do 4-port. koncentr. mini

  • USB 3.1 typu C

  • USB 3.0

Obsługa transferu danych przez USB 3.0

Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 3.0 z prędkością 5 Gb/s

Obsługa transferu danych przez USB 2.0

Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 2.0 z prędkością 480 Mb/s

Zgodność ze standardem USB 3.0 i starszymi

Obsługa superszybkiej transmisji danych 5 Gb/s przez złącze USB 3.0, prędkość transmisji danych 480 Mb/s przez interfejs USB 2.0 i starszy.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie