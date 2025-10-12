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Produkcja zakończona
DLK5527C/00
Koncentrator USB-C 3.1 można rozszerzyć do 4-port. koncentr. mini
Uniwersalny port USB-C 3.1 można rozszerzyć do 4-portowego koncentratora: trzy porty USB-A 3.0, porty USB-C do ładowania
USB 3.1 typu C
USB 3.0
Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 3.0 z prędkością 5 Gb/s
Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 2.0 z prędkością 480 Mb/s
Obsługa superszybkiej transmisji danych 5 Gb/s przez złącze USB 3.0, prędkość transmisji danych 480 Mb/s przez interfejs USB 2.0 i starszy.
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