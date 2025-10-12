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Produkcja zakończona
DLK5528C/00
Koncentrator USB-C 3.1 można rozszerzyć do 5-portów mini
Uniwersalny port USB-C 3.1 można rozszerzyć do 5 portów: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 gniazda USB-A 3.0 o szybkości przesyłania 5 Gb/s. Maksymalna moc wyjściowa typu C: 100 W. Wyjście USB-A maks. 17 W.
USB 3.1 typu C
USB 3.0
PD3.0
Wiele portów USB-C i USB-A umożliwiają rozszerzenie zakresu komputera MacBook / MacBook Pro lub innych urządzeń obsługujących USB-C w celu łączenia się ze wszystkimi potrzebnymi urządzeniami USB podczas ładowania za pomocą ładowarki USB-C.
HDMI to bezpośrednie połączenie cyfrowe, przez które mogą być przekazywane zarówno sygnały wideo w wysokiej rozdzielczości, jak i wielokanałowe sygnały audio. Uniknięcie konwersji na sygnały analogowe daje idealny obraz i jakość dźwięku, zupełnie bez zakłóceń. Interfejs HDMI jest wstecznie zgodny z interfejsem DVI.
Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 3.0 z prędkością 5 Gb/s
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