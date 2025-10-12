Wyjście HDMI cyfrowego obrazu wysokiej rozdzielczości i cyfrowego dźwięku

HDMI to bezpośrednie połączenie cyfrowe, przez które mogą być przekazywane zarówno sygnały wideo w wysokiej rozdzielczości, jak i wielokanałowe sygnały audio. Uniknięcie konwersji na sygnały analogowe daje idealny obraz i jakość dźwięku, zupełnie bez zakłóceń. Interfejs HDMI jest wstecznie zgodny z interfejsem DVI.