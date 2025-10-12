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Produkcja zakończona
DLN1763/10
Podróżuj ze swoim urządzeniem iPad
Podróżuj ze swoim urządzeniem iPad zamkniętym w skórzanym etui ze wzmocnioną obudową, które może również pełnić funkcję stojaka. Miękkie wnętrze i wbudowana podstawka dokująca zabezpieczają urządzenie iPad podczas przenoszenia.
do iPada 2
Korzystaj z futerału jako zabezpieczenia w czasie drogi lub stosuj jako dodatkową ochronę w torbie lub w plecaku.
Etui w stylu Folio chroni całe urządzenie za pomocą łatwo otwieranej osłony, dzięki której w każdej chwili możesz wygodnie skorzystać ze swojego iPada.
Bezpieczne zamknięcie można odchylić do tyłu i zamienić je w stojak umożliwiający łatwe przeglądanie zawartości ekranu na dowolnej płaskiej powierzchni.
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