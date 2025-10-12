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Produkcja zakończona

Futerał typu „sztaluga” z wyściółką

DLN1765/10

Elegancki futerał z wyściółką,

Futerał z wyściółką – połączenie ochrony i funkcjonalności – może również służyć jako stojak do oglądania filmów na iPadzie pod różnym kątem, zarówno w trybie poziomym, jak i pionowym. Po odłączeniu wąska, wewnętrzna część futerału znakomicie spełnia swoją funkcję w podróży.

Poznaj wszystkie korzyści

służy również jako dwustopniowy stojak

Elegancki futerał z wyściółką,

  • do iPada 2

Duża uniwersalność dzięki możliwości zmiany trybu wyświetlania z pionowego na poziomy

Odłączana wewnętrzna część futerału sprawdza się podczas przeglądania zawartości ekranu w trybie wyświetlania w poziomie i pionie.

Futerał z wyściółką chroni znajdujący się z przodu wyświetlacz

Futerał jest wyposażony w pluszową wyściółkę zaprojektowaną specjalnie z myślą o ochronie delikatnego wyświetlacza przedniego.

Konstrukcja z uwzględnieniem różnych kątów widzenia

W wewnętrznej wyściółce futerału uformowano delikatne wypukłości umożliwiające oglądanie pod idealnym kątem.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie