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Produkcja zakończona
DLN1765/10
Elegancki futerał z wyściółką,
Futerał z wyściółką – połączenie ochrony i funkcjonalności – może również służyć jako stojak do oglądania filmów na iPadzie pod różnym kątem, zarówno w trybie poziomym, jak i pionowym. Po odłączeniu wąska, wewnętrzna część futerału znakomicie spełnia swoją funkcję w podróży.
do iPada 2
Odłączana wewnętrzna część futerału sprawdza się podczas przeglądania zawartości ekranu w trybie wyświetlania w poziomie i pionie.
Futerał jest wyposażony w pluszową wyściółkę zaprojektowaną specjalnie z myślą o ochronie delikatnego wyświetlacza przedniego.
W wewnętrznej wyściółce futerału uformowano delikatne wypukłości umożliwiające oglądanie pod idealnym kątem.
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