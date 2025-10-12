Ochrona podczas podróży i wyjątkowa prostota użytkowania

Wygoda podczas podróży. Wąski futerał jest wykonany z solidnego nylonu z miękką wyściółką i zapewnia ochronę urządzenia zarówno, gdy znajduje się ono w torbie, jak i poza nią. Regulowany pasek nie tylko gwarantuje wygodę noszenia, ale można go również owinąć wokół zagłówka i oglądać filmy w samochodzie.