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Produkcja zakończona
DLN1769/10
Ochrona podczas podróży i wyjątkowa prostota użytkowania
Wygoda podczas podróży. Wąski futerał jest wykonany z solidnego nylonu z miękką wyściółką i zapewnia ochronę urządzenia zarówno, gdy znajduje się ono w torbie, jak i poza nią. Regulowany pasek nie tylko gwarantuje wygodę noszenia, ale można go również owinąć wokół zagłówka i oglądać filmy w samochodzie.
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Futerał ten jest wykonany z eleganckiego i wytrzymałego nylonu, który zapewnia stylową ochronę urządzenia.
Korzystaj z futerału jako zabezpieczenia w czasie drogi lub stosuj jako dodatkową ochronę w torbie lub w plecaku.
Elastyczna kieszeń wewnętrzna nadaje się do przechowywania dowodu osobistego, pieniędzy czy kluczy. Zabezpieczona jest wąskim zamkiem.
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