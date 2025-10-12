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Produkcja zakończona

Futerał

DLN1769/10

Ochrona podczas podróży i wyjątkowa prostota użytkowania

Wygoda podczas podróży. Wąski futerał jest wykonany z solidnego nylonu z miękką wyściółką i zapewnia ochronę urządzenia zarówno, gdy znajduje się ono w torbie, jak i poza nią. Regulowany pasek nie tylko gwarantuje wygodę noszenia, ale można go również owinąć wokół zagłówka i oglądać filmy w samochodzie.

Poznaj wszystkie korzyści

z szeroką gamą zastosowań

Ochrona podczas podróży i wyjątkowa prostota użytkowania

  • do iPada i iPada 2

Nowoczesna warstwa zewnętrzna z nylonu

Futerał ten jest wykonany z eleganckiego i wytrzymałego nylonu, który zapewnia stylową ochronę urządzenia.

Futerał możesz przenosić w torbie lub bez torby

Korzystaj z futerału jako zabezpieczenia w czasie drogi lub stosuj jako dodatkową ochronę w torbie lub w plecaku.

Elastyczna kieszeń wewnętrzna z zamkiem — na dowód osobisty, klucze czy pieniądze

Elastyczna kieszeń wewnętrzna nadaje się do przechowywania dowodu osobistego, pieniędzy czy kluczy. Zabezpieczona jest wąskim zamkiem.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie